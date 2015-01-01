应用驱动 融绘数字未来 2018 NAVIGATE 领航者峰会召开

3月30日至3月31日，由紫光旗下新华三集团主办，成都市人民政府和四川省经信委支持的2018 NAVIGATE领航者峰会在成都世纪城新国际会展中心召开，峰会以“融绘数字未来”为主题。

至顶网网络频道 03月30日 综合消息：数字化技术已经开始渗透到社会与经济的每一个环节，并与各个环节加速融合，这为我们创造更美好的未来提供了前所未有的机遇。3月30日至3月31日，由紫光旗下新华三集团主办，成都市人民政府和四川省经信委支持的2018 NAVIGATE领航者峰会在成都世纪城新国际会展中心召开，峰会以“融绘数字未来”为主题，邀请到了四川省委常委，成都市委书记范锐平、原工信部副部长、北京大学教授杨学山、IDC全球研究执行副总裁兼首席研究官Crawford Del Prete等重量级嘉宾与会，与现场的政企代表、产业专家、IT专业人士及百行百业精英数千人齐聚一堂，共话数字经济新时代的前沿技术创新、产业转型升级与生态建设。

2018 NAVIGATE领航者峰会现场

峰会期间的重要议程包含两场全体大会、20余场行业与技术领导力论坛，以及超过1万平米的现场展区和场外的数字化成功案例实景参观区。技术、行业和生态合作三大主题展区分别展示了新华三业界领先的产品技术和在热点领域的前瞻性研究成果、与客户需求紧密结合的场景化解决方案，以及多家新华三合作伙伴企业所具备的领先优势。此外，峰会期间还全新发布了《中国城市数字经济指数白皮书（2018）》,对中国100个城市的数字化发展现状、趋势和成功实践进行了全面透彻的评析。

确立战略定位

数字技术与传统产业的结合，正在创造着全新的未来和无限可能。作为数字化时代更好的生存与发展所必须经历的过程，越来越多的企业与机构开启了数字化发展之路。根据IDC的调研结果数据，2017年，有67%的全球Top 1000企业将数字化转型作为公司战略的核心。

紫光集团董事长 赵伟国

紫光集团董事长赵伟国在致词时表示：“数字经济日益成为全球经济发展的新动能，更成为中国经济转型发展的新引擎。面对数字经济大潮，紫光集团对数字经济发展所需的产品架构和技术体系进行了全面布局。我们秉承自主创新加国际合作为驱动的战略，以移动芯片设计为突破口，通过存储芯片制造形成纵深；同时关联云计算和整个网络产业生态，成功打造出紫光特色的‘从芯到云’产业链条，推动数字中国建设，奔向中国芯、强国梦。“

紫光集团联席总裁，新华三集团总裁兼首席执行官 于英涛

数字化过程纷繁复杂，如何正确认识和把握数字化战略？新华三集团总裁兼首席执行官于英涛在演讲时表示：“数字化转型的根本目的，是借助数字世界里强大的可连接、可汇聚、可推演的能力，进行产品、业务与商业模式创新，最终以更低的成本、更高的效率，为客户提供更好的体验。这意味着面对未来全?数字化的世界，需要真正地理解客户的需求，才能?好地进?数字化创新。”

在演讲中，于英涛还阐释了从具体的业务视角来看的“数字化转型三阶段论”——探索、重构和应用。他指出，企业或机构会根据优先级，陆续地在相关业务领域推进数字化转型，只有当所有的业务都进入到第三个阶段时，才意味着其真正进入了数字化时代。

引领技术创新

在本次峰会上，新华三在各个产品技术与服务领域进行了重要发布，包括ADNet 3.0、400G数据中心方案、Comware V9网络操作系统、绿洲物联网平台、安全云、云墙、大数据AI引擎、CloudOS 3.0、InfoSight等，以及架构咨询和新型智慧城市技术服务解决方案。

新华三集团联席总裁、首席技术官尤学军在峰会上表示，数字化技术正成为数字经济的第一生产力，而持续不断的技术创新则成为数字经济发展的推动引擎。新华三在数字化技术创新方面，整体能力贯穿了从数字化基础设施、数字化平台解决方案到基于生态合作的数字化应用解决方案的多个层级，并能够为用户提供贴近应用场景的咨询设计、实施交付、运维服务和教育培训等方面的全方位支持。2018年，新华三也将进入大安防领域，并重点关注5G、人工智能、容器与微服务、边缘计算和区块链等技术热点。

推动行业变革

数字化创新产生的巨大动力，使得诸多行业实现了变革与转型。本次峰会邀请到了来自政府、运营商、金融、企业、教育、医疗、能源、交通等行业的领军企业高层人士，与现场嘉宾针对各行业数字化转型关键问题，开展了深入探讨和洞见分享。其中，新华三表示，通过长期深入服务中国百行百业，公司积累了非常丰富的最佳实践，并致力于将不断创新的技术与解决方案和用户需求相结合，为其数字化变革赋能。

构建全新生态

在传统的生态合作模式下，厂商和合作伙伴重点关注于向客户交付产品或者服务,而全新的数字化生态将会打破很多原有的界限。新华三在峰会上提出了“融合平台、无界生态”的生态战略，致力于通过“技术”和“生态”助力百行百业实现数字化转型升级的目标。新华三集团联席总裁、中国区总裁王景颇认为，在数字化时代，客户、合作伙伴和厂商之间将彼此赋能，并在商业模式上不断创新。传统的生态需要重新定义，聚焦价值的无界生态才是未来。

新华三集团总裁兼首席执行官于英涛表示，作为数字化解决方案领导者，新华三将致力于充分发挥全方位的领先能力，与客户和合作伙伴一道，共同谱写“融绘数字未来”的美好乐章。