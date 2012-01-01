 最强专属计算|华为云裸金属服务，快+稳+安全

“云上有个双全法，独享算力又省心”。在企业上云过程中，企业往往希望既有公有云弹性扩容、易于维护的优势，也能拥有自建数据中心安全稳定，性能独享的特点。

“云上有个双全法，独享算力又省心”。在企业上云过程中，企业往往希望既有公有云弹性扩容、易于维护的优势，也能拥有自建数据中心安全稳定，性能独享的特点。华为云推出裸金属服务很好地匹配了这类企业的双重诉求，也因此获得2017-2018年度中国公有云市场年度影响力产品，登顶最强专属计算。

淬炼成钢|百炼千锤大器乃成

在金融、政企以及传统企业核心业务上云刚需越发迫切的时候，对云上基础设施的稳定性、安全型、极致性能都提出了不小得挑战；同时传统企业上云份额由2012年的8%到2016年的35%，华为云如何通过自身的软硬结合优势，满足大企业更高的上云要求？

华为云在软硬结合上的逻辑不仅仅是在做单一方向的增强，而是通过做加法在更多方向上做增强，包含云计算基础设施整体，而这也就是华为云自研架构---业务驱动的基础设施（Service Driven Infrastructure），简称为SDI。历经五六年的时间打磨，由2014年的第一代到目前为止的第二代，基于定制化芯片，软硬件整体优化，计算、存储、网络资源虚拟化以及服务化，同时采用标准硬件，便于控制面进行服务编排，充分释放100%计算潜能，提供最优的存储、网络性能，为客户带来更好、更快的性能体验。

图1、SDI业务驱动的基础设施设计理念

面对公有云上众多用户需要大量的计算网络资源，华为利用30年的网络经验研发出了一款针对公有云场景的4×25G的智能网卡，可提供1500万包/秒转发能力，网络延时比常规方案降低20倍，这是目前业界公有云上最快的网卡，而这领先的性能背后是突破性地基于16纳米的网卡芯片制作工艺。同时对业界标准以及非标准的网络协议软件适配以及硬件加速模块研发，通过这样的软硬结合可以保证客户丰富的场景需求以及高速的网络要求。另外华为在存储领域超过10年+的PCIe SSD研发时间不断打磨，打造出的SSD即便处于超高并发，也能稳定高效表现。这也是华为云为什么一直要坚持在云计算基础设施上不断的进行软硬件淬炼。

“并不仅仅是期待通过商用芯片降低成本，而是我们希望在这个地方用更强大的技术，去增加这方面的功能，使最终整体的系统带来更好的体验。所以这也是华为云跟其他公有云服务商在硬件定制上最大的区别，我们是在做加法，现在业界更多的方法是在做减法。”--- 华为硬件首席架构师

锋芒初露|剑锋所指所向披靡

“天眼”如何实现海量数据监测？

面对来自宇宙的声音，千亿次计算，每天800TB数据处理，监测不断线，如何快速上云成了大数据分析、超高性能计算科研机构迫切解决的问题。华为云裸金属服务凭借大小丰富的计算规格以及租户独享无虚拟化的超高性能成了科研机构最青睐的产品，搭配华为云专属云解决方案，为租户开辟一块专属云空间，提供独享计算资源、独享存储资源，通过物理隔离和VPC网络隔离等多种手段实现高隔离性专属云方案，满足客户对超高性能计算的要求，以及对敏感数据的保护。

大型数据库软件如何云端更高效帮助企业发展？

谈及大型数据库软件，无论是在大型企业还是在政府教育系统都能见到它的身影，然而想要将其搬上云端，却并非易事。云端数据库可用性、性能保证、安全问题以及最为企业主关心的成本问题这些直接影响企业的上云进程。华为云裸金属服务便是解决数据库软件上云问题的一大利器。首先，等同于物理服务器的裸金属服务器性能没有任何虚拟化性能损失，接近云服务器的发放速度，五分钟快速发放，同时华为云裸金属服务也是业界唯一能够提供自动化挂载共享卷能力的云服务，实现云硬盘自动化挂载，支持共享卷能力，其中共享卷能力可以支持企业的核心数据库系统集群部署，在客户业务部署上云时，可以按需申请高达1920T容量的云硬盘，完美保障数据库可用性、高性能以及安全性。更为重要的是，华为云能够提供小规格、高主频的裸金属服务器，在不影响业务能力的同时为客户节约在数据库软件的license费用。数据库软件的license费用按“核”计算，每物理核一年数千欧元， “核”数的增加会直接带来license费用上升，而云服务器的虚拟核往往都是其物理主机核数的几倍。企业可以选择适用自身业务的规格，这样也使得，企业使用华为云BMS所提供的小规格服务器，可以节省大量成本。

金融、政企的安全合规如何在云上满足？

随着云计算越发成熟，数字化转型的浪潮中，政企、金融证券如何能够在满足各种各样的合规监管政策下顺利地进行数字化转型。华为云裸金属服务凭借着单租户独享裸金属服务器满足数据高度隔离安全，易监管易追溯；与云服务器互联互通，混合部署实现核心业务以及非核心业务分离部署；友好兼容老旧物理服务器上业务应用，拥有云服务器一样的便捷体验，实现企业数据库和物理服务器业务无需变更，一键式迁移快速上云等优势成了这场数字化转型浪潮中必不可少的元素。

HANA数据库如何实现云端可持续发展？

在使用HANA数据库企业的迅猛发展中，数据量飞速变化，设备更新迭代以及数据管理维护均为企业痛点。华为云裸金属服务根据企业特性，为企业量身定制出专属计算行业旗舰级产品裸金属服务BMS计算实例KunLun 9016。KunLun 9016采用华为自研的开放架构，最大规格384核物理CPU，32T的超大内存，搭配自研SSD全闪存本地存储，相比企业型标准规格性能提升了3倍。通过自研NC芯片突破了传统x86 8路互联极限，创新地实现了32颗CPU高速互联，凭借这项独家横向扩展技术，HANA数据库在后续扩容无需重新升级设备，只需横向购买新裸金属服务器即可，实现企业云端的可持续发展。

图、华为云裸金属服务器KunLun 9016帮助提升企业业务效率

专属算力之王|裸金属服务口碑、销售双收

华为云裸金属服务在获得市场赞誉的同时，销量也在以疯狂的速度进行增长。裸金属服务器搭载华为自研高性能物理服务器，搭配独家调优算法，用户在云端可以使用最大物理计算能力，加速企业业务成长。据Gartner报告统计，截至2017年Q2，华为服务器整体出货量位居全球第三，同比增长26.1%，中国市场整体出货量和营收实现双第一，其中发货量同比增长32.4%、营收同比增长57.3%。国内知名的云服务商也在使用华为服务器。

经淬炼见锋芒，华为云裸金属服务从最开始立项到如今登顶最强专属计算，市场口碑以及销售双收，始终保持着“稳定、极速、为企业而生”的理念，为公有云市场提供最安全、最稳定、最快的裸金属服务！

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