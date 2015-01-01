2018中兴通讯合作伙伴大会开幕：以开放生态再创行业共赢

3月28-29日， 2018年中兴通讯合作伙伴大会在西安拉开帷幕。1000多位来自全国各地的战略渠道伙伴、生态圈合作伙伴汇聚一堂，以“云网生态，数造未来”为主题，分享行业数字化转型的最新实践。

至顶网网络频道 03月28日 综合消息： 3月28-29日， 2018年中兴通讯合作伙伴大会在西安拉开帷幕。1000多位来自全国各地的战略渠道伙伴、生态圈合作伙伴汇聚一堂，以“云网生态，数造未来”为主题，分享行业数字化转型的最新实践。同时，中兴通讯重磅发布CloudLab云化实验室，进一步夯实开放平台，助力合作伙伴实现数字经济的转型。

共建云网生态，引领数字未来

数字经济，已经成为当今经济发展的新引擎。以5G、云计算、大数据、物联网、人工智能等为代表的新一代信息技术，作为数字化转型的驱动力，正加速各个行业的创新，在促进产业升级、带动城镇化建设，拉动交通、金融、教育等民生建设等方面均发挥了巨大的作用。

中兴通讯高级副总裁朱永涛在大会演讲中指出，把握数字化转型的脉搏，是行业成功的基础。自2017年提出“合作伙伴优先、共建云网生态”战略，中兴通讯围绕无线、网络、大数据、云计算等核心产品，联合合作伙伴，共同打造能源、金融、交通、公共安全、政府及大企业、互联网、商业等行业创新方案，推进全行业数字化转型进程。

过去一年来，中兴通讯合作伙伴新增2000多家，已累计7000多家，认证合作伙伴的数量比上一年增长120%，通过与合作伙伴的共同努力，在多个行业中领跑市场。在无线政务领域，中兴通讯与北讯集团共同为广州、上海、天津、石家庄、济南等城市提供无线政务服务，始终保持国内第一品牌的领导地位；在固网IMS领域，中兴通讯市场份额达到50%份额，LTE试点处于领先；在轨道交通领域，中兴通讯成功中标10条地铁线路，继续维持市场第一的占有率……

2018年，中兴通讯将继续深化云网生态合作，通过开放产品能力，扩大与合作伙伴的合作共建。中兴自身的技术与合作伙伴行业理解的深度结合，相信会在行业数字化的建设中带来更广阔的发展空间。

重磅发布！CloudLab使能合作伙伴数字化转型

在此次大会上，中兴通讯CloudLab云化实验室首度亮相。作为使能合作伙伴的数字化服务工具， CloudLab将为合作伙伴提供一站式全流程数字化服务，加速推进中兴通讯云网生态建设，帮助合作伙伴抓住数字化转型的商机。

凭借中兴通讯30年的研发积累，CloudLab把5G，物联网、视频、云技术、大数据、监控等技术能力向合作伙伴全面开放，让合作伙伴能够快速获取不同领域产品核心能力，打造更专业、更创新的行业解决方案，快速实现跨界人才的培养。

除了开放核心产品，中兴通讯还将打造专业的服务团队，在开发、调测、交付、实施等各环节为合作伙伴提供端到端支持，实现快速实施交付。对于合作伙伴的优秀解决方案和行业应用，可通过中兴通讯全球107个国家和地区的销售渠道联合推广。

未来，合作伙伴不仅可以通过线上云化实验室接入，还可以线下实验室就近接入。通过线上线下配合，CloudLab云化实验室将打造全新的云上生态，成为中兴通讯连接合作伙伴的产品技术大学、创新中心和体验中心，实现云网生态合作服务的升级。

联合创新 做大行业“数字化蛋糕”

作为历年合作伙伴大会的重头戏，本次大会开设了能源、交通、金融、商业、政府及央企行业、公共安全六大行业展区，由中兴通讯与合作伙伴联手呈现创新的行业解决方案。

在金融行业展区，中兴通讯与天云融创、朗泰恒盛、中金科等合作伙伴展现了金融行业端到端解决方案的特色案例，包括一体化数据中心智能运维平台、全媒体智能联络中心、中兴通讯大数据平台等，为银行、保险公司的业务提供快速、便捷的支撑。

在能源行业展区，智能光纤物联网和智能电网无线多媒体通信产品方案成为亮点。中兴通讯提倡“能源互联，开源提效”，以创新的方案、优质的服务助力能源行业物联网及电力无线专网建设。同时，由中兴通讯内部创新孵化的中兴克拉带来了CLAA智慧园区、智慧能源物联网解决方案。

交通行业展区全面展现了中兴通讯在智能铁路、智能高速公路、智能民航、智能港口和码头等方案，并与合作伙伴联合展示基于中兴大数据平台的智能交通应用。

中兴通讯在商业行业展示区带来了多功能智慧云课堂、云安全办公、互动培训、有线无线一体化、SD-WAN微云一体机等最新的教育产品，并携手武汉天喻教育、讯方技术、科大讯飞、北大医疗信息、北京泰豪智能工程等展现教育、医疗、智能建筑等领域的创新方案。

公共安全展区不仅有智慧警务、雪亮工程、2+4、智慧检务等方案，还有宽窄带集群专网、应急指挥系统示、移动警务/检务的业务演示，充分体现中兴通讯在公共安全行业深厚的技术积累和广泛的合作渠道。

作为新型电子政务与智慧应用的使能者，中兴通讯在政府及央企展区带来了在云计算、大数据、人工智能、区块链等新兴技术领域的创新产品，并与航天科工、 欣纬智慧、上海卓繁信息、正元地理信息等重量级行业战略伙伴，联合呈现智慧城市及数字政府建设的成果方案。



