再次斩获新荣誉 华为CloudFabric如何一步步坚定迈向领导者

走进2018，近日华为再次被全球顶级分析师机构Forrester评为数据中心SDN网络硬件平台领导者。这些成绩和评价充分表明，华为已坚定迈入全球数据中心网络领导者行列。

一家大型企业的数据中心往往运行着业界最领先的IT基础设施，网络也不例外，因为它承载着企业最大规模的流量和最关键的业务，所以对底层的设备要求是苛刻的。华为CloudFabric自2012年发布以来，目前其数据中心核心交换机CE12800已服务于全球120多个国家的2800个数据中心，这样的成绩足以验证和肯定了华为数据中心网络在业界的领先地位。

过去几年，华为CloudFabric获得了不少第三方分析机构的领先评价，例如2016年IDC报告指出华为数据中心交换机市场份额位列中国区第一、全球第三；2017年Gartner将华为评为数据中心网络魔力象限挑战者。

走进2018，近日华为再次被全球顶级分析师机构Forrester评为数据中心SDN网络硬件平台领导者。这些成绩和评价充分表明，华为已坚定迈入全球数据中心网络领导者行列。

卓越的SDN网络硬件平台

此次，华为被Forrester评为数据中心SDN网络硬件平台领导者，源自Forrester最新发布的软件定义网络硬件平台WAVE报告，这是Forrester首次针对数据中心SDN硬件平台进行评估，共分析了9家业界主流厂商。报告中可以看出，华为和Arista、瞻博网络一同入选领导者行列。

很多人第一次看到SDN网络硬件平台评估也许觉得疑问，认为SDN不应该是更偏重软件能力吗？当然，软件架构和能力固然重要，但同样离不开一个开放、可编程、性能强大的硬件平台。就像Forrester报告中指出，55%的网络决策者表示，他们相信SDN包含一个由物理和虚拟交换机、路由器、防火墙和其他网络功能组成的可编程、自动化的网络组成。

Forrester认为，SDN网络硬件平台需要适应企业从传统数据中心向私有云和混合云发展的不同阶段的诉求，意味着它必须是开放的，灵活的且满足未来五到七年的发展需要。

华为CloudFabric恰好满足了这样的诉求，华为交换机与企业网关产品线总裁钟开生表示：“在华为看来，在提供行业领先的交换性能同时保持开放性和灵活性方面，CloudEngine系列交换机表现非常出色，赢得了市场的认可。”

Forrester WAVE报告从产品、战略和市场表现三个高级别纬度，包括40个细分标准、400多种功能对供应商进行了评估，最终得出结论。华为云数据中心网CloudFabric解决方案核心组件CloudEngine系列交换机取得了产品战略维度最高分，在当前产品和市场表现维度也有卓越表现。

Forrester认为：“华为是本次评估中增长最快的网络厂商，在中国市场占有率第一，同时在非洲、亚洲、欧洲、南美地区拥有巨大的市场影响力。”

由Forrester制定的严格和复杂的评估标准来看，华为CloudFabric被评为数据中心SDN网络硬件平台领导者，同样经受了严苛的考验，所以才在众多强劲的对手中脱颖而出，以至于超过思科。

CloudFabric如何一步步迈向领导者

上面说到，华为CloudFabric于2012年发布，今年已经是其面世的第七个年头，七年来，华为CloudFabric的战略大致经历过三次升级，每一次都能立于数据中心网络技术发展的潮头：

1）2012~2013：华为CloudFabric凭借性能领先的CloudEngine系列数据中心交换机，利用VXLAN、Trill、SVF+CSS等技术，基于Spine-leaf架构，构建了全互联的数据中心网络。

这个阶段，CloudEngine虽初出茅庐，但表现得足够惊艳。例如它是业界首个实现堆叠的业务通道和控制通道物理分离的数据中心交换机，也是业界首个在同一平台上通过CSS和M-LAG的完美组合。此外，CE12800一套整机架构自2012年发布以来从来没有变过，正是因为它弹性的架构，支持的板卡从最初的千兆，万兆，40GE，到2016年发布业界最高性能的7.2T单板，并具备未来向高密400G演进的弹性扩展能力。

2）2014~2016：华为CloudFabric基于敏捷控制器Agile Controller和三层互视、微突发检测等精细运维手段，打造了软件定义的数据中心网络。

华为CE12800的第二个版本就将VxLAN引入到了跨数据中心的大二层转发面，用于构造两个数据中心之间的大二层，时至今日，VxLAN已经成为数据中心内部和数据中心之间大二层互通的绝对主流技术，基于M-BGP协议和VxLAN协议的BGP-EVPN也已经成为了标准的RFC。

3）2016~至今：华为CloudFabric基于广泛的创新硬件和软件产品组合、与云平台、虚拟机管理平台、VAS设备等各模块对接协同的开放架构打造了面向下一代的智能且高度安全的平台，支撑数据中心云化。

它提供标准API接口，可与第三方计算平台、控制器、自动化管理工具等协同工作，并基于统一的开放可编程架构支持从传统数据中心网络向SDN和多云时代平滑演进。

华为CloudFabric诞生虽然不是最久的，但是它凝聚着华为VRP平台18年积累，是现网800万台网络设备稳定运行的结晶，同时它也凝聚着华为1996年第一台路由器R2501诞生以来的近20年的硬件和整机工程的深厚积累。所以，华为CloudFabric数据中心网络以其出色的产品创新能力，和在金融、互联网、运营商、政企等全面的市场覆盖能力，以及优质的客户体验，支撑了从2012年发布以来连续保持高速增长的成绩。

CloudFabric开启第四次升级

当然，华为CloudFabric的持续创新并没有止步，如今，CloudFabric正在开启它的第四次升级——迈向智简云数据中心网络。

华为CloudFabric智简云数据中心网络，为客户提供智能、极简、超宽、开放、安全的下一代数据中心网络，实现业务的快速部署和智能化网络运维。

此次CloudFabric的第四次升级将是以意图驱动的数据中心网络，例如基于控制器识别业务意图驱动自动化业务发放，智能化保证业务意图达成等。据了解，华为意图驱动的云数据中心网络CloudFabric解决方案不久后将会正式发布，一起期待。

所以看得出，正是因为华为持续创新的步伐，造就了华为CloudFabric持续引领数据中心网络市场，一步步坚定迈向领导者。