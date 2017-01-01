铁路网络的最后一公里：华为助太原铁路局打造班组信息化网络

太原铁路局综合办公网（TMIS网络）经过十几年来的建设发展，已初具规模。但目前铁路信息网络通道仅覆盖了所有站段机关、大部分车站、部分车间和少量班组，远远不能满足全局无纸化办公、电子信息交换、各级各部门的应用系统的使用需求。

太原铁路局，是中国铁路总公司管理的大型铁路运输企业的18个铁路局之一，路网纵贯三晋南北，横跨晋冀京津两省两市，线路总延长8682.05公里，营业里程3328.2公里，是全路18个铁路局中货运量最大、重载技术最先进的铁路局，也是全路唯一运输主业整体改制上市的铁路局。

太原铁路局综合办公网（TMIS网络）经过十几年来的建设发展，已初具规模。但目前铁路信息网络通道仅覆盖了所有站段机关、大部分车站、部分车间和少量班组，远远不能满足全局无纸化办公、电子信息交换、各级各部门的应用系统的使用需求。在路局既有标准条件下，太原铁路局需要建设一套覆盖全部车站、车间和班组的信息化网络，使路局的运输生产和经营管理得到端到端的保障。

在这样的背景下，太原铁路局班组信息化网络必须要满足高性能、安全可靠、弹性扩展等需求。华为基于上述需求，并根据路局班组信息化覆盖的流量模型以及业务应用场景，提供了一整套企业网络解决方案，将接入综合数据网的节点按照不同规模划分为不同层次。其中核心节点采用双设备、双链路，最大限度的保障接入可靠性，还可同时承载生产和办公业务。汇聚节点采用具有路由器、防火墙、交换机功能的多业务合一的综合网关设备，其兼具语音、物联业务等功能的扩展能力，主要用以承载办公网。该方案很好地解决了太原铁路局超大用户规模、覆盖范围广与数据激增等带来的网络建设与运维难题。下面具体介绍一下：

NE系列核心设备保障超大规模用户高性能接入

华为NE20E系列路由器和S12700系列交换机，通过采用自主研发的NP/ENP芯片，可提供百万级硬件表项规格，具有承载太原路局超大规模用户接入的能力；内置大缓存，可实现每端口200ms数据缓存，确保太原路局的线路在大量并发流量突发情况下不丢包； 同时华为核心路由交换设备均支持业界领先的SDN（软件定义网络）技术，能够和下一代网络平滑对接。

下一代防火墙与交换网集群交换技术确保广覆盖下的网络安全可靠

华为下一代USG6000防火墙，为路局班组信息系统提供了精细的安全访问控制和加速；通过业界领先的安全检测技术，在为铁路网络抵御各类威胁和识别异常流量的同时，还提供了详实、有效的指导措施，进而实现防护-检测-响应一体化的安全解决方案。华为还采用了业界可靠性最高的CSS2交换网集群技术，真正做到控制报文和数据报文无需绕行业务板卡，只需交换网一次转发；同时，创新的CSS2主控1+N备份技术、CSS2集群不分裂架构设计以及端到端的硬件保护技术等都为路局网络提供了健壮的心脏，确保了网络的畅通和动力的源源不断。

AR系列多业务网关设备确保业务弹性扩展

华为AR3200系列多业务网关设备，集路由器、交换机、防火墙等多功能于一身。采用无阻塞交换，支持数据、 语音、 视频、 安全、无线、物联网等多业务并发处理。主控板、 电源、 风扇等关键硬件冗余，支持板卡热插拔技术，提供毫秒级故障检测以及链路备份技术，高可靠单机能够最大限度的减少网元数量，方便运维，实现太原路局全路段多张网络的统一IP化部署。

太原铁路局班组信息化项目的成功交付，充分展现了华为在公司在铁路网络建设领域的领先技术优势。正如太原铁路局客户代表所言：“华为通过整体网络解决方案，全面解决铁路沿线区域覆盖广的问题，提高了网络可靠性与可扩展性，为全面实现‘智慧铁路‘奠定了坚实基础。”