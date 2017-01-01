硬实力 | 问鼎最强计算，华为云计算连续斩获三项大奖

华为云计较办事秉持“硬、专、快、稳”的焦点理念，阐扬软硬连系及全栈才能的深挚堆集，倾力打造“地表最强计较”品牌，18年计较办事周全进级换代，连系了新一代定制CPU、高机能GPU、自研25G智能网卡，深度符合多种企业利用场景，在通用计较、异构计较、专属计较三大类计较办事均取得了业界权势巨子评估机构的高度承认，持续斩获三项大奖。

2018年3月，由中国信息通讯研讨院和中国计较机学会高机能计较专业委员会结合主办的《2018首届中国高机能云计较立异大赛》中，华为云计较一举摘得《优异机能奖》和《机能表示优良》两项大奖。

1、通用计较实例C3取得《机能表示优良奖》

本次赛事基于现实利用场景展开，相对传统跑分评测，其成果更切近用户真实营业。在CPU主机机能测试中，华为云最新一代通用计较加强型云主机C3，基于华为在软硬连系，虚拟化手艺方面的深度堆集，较上一代机能晋升200%，整体算力当先业界15%。该款云主机在网站利用、视频流媒体、大数据阐发、图象阐发四个利用场景进行机能测试中表示优良。斩获机能大奖，实至名归！

2、异构计较实例P1取得《机能优异奖》

华为云GPU P1型云主机以自研ATLAS办事器为平台，搭载NVIDIA P100高机能GPU，并连系华为在HPC、AI行业的深度懂得，对该款主机进行了全栈优化，以超出跨越竞品40%的机能上风拔得头筹。

华为云异构计较包括GPU、FPGA全系列实例。

?G系列产物主打图形图象，连系华为自研桌面和谈，出力打造高端云上图形工作站，普遍利用于桌面办公、产业设计、医疗影象、能源勘测行业。

? P系列产物主打HPC、AI等重载计较场景，笼盖人工智能练习、推理、制作业流体力学阐发、布局力学阐发、地理、景象形象摹拟、性命科学等场景。

? F系列笼盖基因测序、视频转码、图片紧缩场景。

华为云异构计较云主机的极致机能不是源自于硬件的简略堆砌，而是来自于华为在硬件范畴多年手艺堆集和对用户场景的深切懂得，可普遍利用于诸多异构计较场景。

3、裸金属办事取得《2017-2018中国公有云市场年度影响力产物》

在2018年3月22日举行的中国IT市场年会暨赛迪生态火伴大会上，华为云裸金属办事凭仗超常机能和出色口碑，荣获2017-2018中国公有云市场年度最具影响力产物。

华为云裸金属办事采取独家SDI（营业驱动根本举措措施）架构，撑持分钟级全主动化发放和故障快速重建。撑持同享卷，知足Oracle RAC等场景的诉求。撑持VPC和自界说高速收集，实现云上资本矫捷互通。普遍用于高机能计较、焦点数据库、大数据、SAP HANA等客户场景，建立了行业标杆。

4、华为云计较办事家族

华为云以6大类26子类实例领跑业界，彰显出“最强计较”的硬实力！丰硕周全的计较产物笼盖200+企业级利用场景。

注：华为云IaaS产物运营总监曹俊在2018年中国IT市场年会的主题报告

华为云根本举措措施办事秉承不变、极速，为企业而生的理念，为企业客户带来最好的办事，最极致的机能，最优良的体验。