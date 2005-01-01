一叶知秋！从华为云数据库到华为“生态纪”

以聚见新，以行见效。2018 华为中国生态伙伴大会已圆满结束，两天之中，我们见证了华为多元生态带来的价值和成果，并将一同见证华为“生态纪”的到来。因聚而生，以行致盛，在本次生态大会上，都有哪些亮点值得回味呢？不妨一起来看看。

以聚见新，以行见效。2018 华为中国生态伙伴大会已圆满结束，两天之中，我们见证了华为多元生态带来的价值和成果，并将一同见证华为“生态纪”的到来。因聚而生，以行致盛，在本次生态大会上，都有哪些亮点值得回味呢？不妨一起来看看。

何为“生态纪”

华为 EBG 中国区总裁蔡英华先生表示， 在数字化转型的大趋势下，前沿技术集中爆发，数字生产力唤醒增长新动力，给更多行业企业带来了发展的历史性机遇。“技术+需求”正驱动着ICT生态加速融合，需要更加多元化的角色和复合化的能力，ICT生态开始迈向新的纪元，华为将其定义为“生态纪”。

值得一提的是，华为的生态相较其它生态而言，存在一些差别。2017 年华为 Cloud BU 成立以来，华为不断明确自身的定位和业务边界，华为云更是直接以上不做应用、下不碰数据、不做股权投资的“三不”作为行动方针。也因此，华为的生态定位，是“做平台的平台，做生态的土壤”。

平台的平台，极致服务助力企业上云

平台的平台，意为以开放的平台让更多合作伙伴根植在华为的平台上，以满足行业客户业务和数字化转型需求。华为发现，很多合作伙伴在进行转型的时候，也在建设自己的平台，这些具有较强行业属性的行业型平台，实际上是叠加在华为的数字化平台之上。

以本次分论坛“华为云应用服务：应用上云，至简之道”上，极数云舟创始人 & 彩云网影 CTO 周彦伟的分享为例，他基于自己对数据库的使用和理解，进行《用极致数据技术，助力企业泛舟云海》的主题演讲，分享了开源数据库技术在华为云上的产品和应⽤经验。事实上，彩云网影已经有三款产品成功入驻华为云。（注：彩云网影是极数云舟唯一指定销售商，于 2018 年成为极数云舟全资子公司。）

彩云网影创始团队由一批数据库专家组成，在公有云数据库生态领域，有着较深入的技术研究和工程实践经验积累。公司主要业务是为客户提供数据库产品、维护等服务在内的解决方案，提供兼容 MySQL 的辅助工具，帮助公有云用户用好云数据库。

彩云网影已经入驻华为云的三款产品分别是 Arkgate MySQL 数据实时异构同步系统、Arkit MySQL SQL自动审核和执行系统、ArkProxy MySQL 中间件。值得一提的是，这与华为云数据库服务本身也相得益彰。

在原生 DB 引擎方面，华为对开源数据库和商业数据库进行安全加固、服务化，推出了云数据库 MySQL、PostgreSQL、SQL Server、文档数据库等服务。在优化 DB 引擎方面，华为云数据库 HWSQL 基于原生开源版本的 MySQL，进行了内核源码级优化，大幅提升数据库性能。

这里尤其要提出的，是本次生态大会上华为云隆重推出的新产品，云数据库 HWSQL 和数据复制服务（DRS），以其超高性能和稳定易用的特点赢得不少赞许。

HWSQL 是华为推出的 MySQL 内核优化版，100% 兼容社区版的企业级在线关系型数据库，拥有解决高并发场景下性能差、复制延迟、故障恢复慢等问题的优秀能力。相同场景下，HWSQL 的性能提升 3 倍，复制延迟大幅下降到 1 秒左右，且按需购买具有极高性价比，是要求高可靠性、高性能用户的理想选择。

数据复制服务（Data Replication Service，简称为 DRS）是一种易用、稳定、高效，用于数据库在线迁移和数据库实时同步的云服务，支持在线热迁移、跨云迁移等多种应用场景。DRS 围绕云数据库，降低了数据库之间数据流通的复杂性，有效地帮助用户减少数据传输的成本，实现业务灵活迁移"零"中断，从而更加专注业务发展。

HWSQL 和 DRS 都是华为云倾力打造的高端云数据库服务，从用户需求入手，帮助用户解决数据库迁移上云普遍面临的高门槛、长周期、高成本、高风险，以及数据库在高并发场景下面临的一系列难题。因此不难看出，无论是华为云数据库服务，还是以彩云网影为代表的合作伙伴服务，都堪称助力企业上云的好帮手。

事实上，在数据库技术领域，华为拥有多年的积累，成熟的服务器、存储等产品，这为其增强数据库服务提供了很好的技术支持。生态合作伙伴的加盟，无论是将工具产品集成到华为云数据库服务里，或者独立发布到华为云市场，都将与华为联手构建有更多差异化优势的华为云数据库解决方案 ，共同打造“平台的平台”。

生态的土壤，华为云引领数据库服务新趋势

生态的土壤，是指一个好的生态必须依托一个非常开放、健康和积极的平台，也就是华为所说的“土壤”。换言之，在华为的生态理念中，不仅包容和孕育不同伙伴及合作形式，且不管伙伴处在哪个发展阶段，都能从中获得成长的环境和养分，并实现创新和成功。

本次大会上，华为 Cloud BU 数据库服务产品部部长苏光牛带来《华为分布式数据库，助力企业驾云腾飞》主题分享，从企业 IT 业务走向跨地区、全球化部署，以及 IT 系统软件基础设施的云化、分布式化入手，全面分析了数据库领域的新方向。

企业应用的加速上云，推动了数据库加速向云迁移。传统数据库管理系统 DBMS 正快速转化成为数据库云服务 DBaaS 的形式继续支持企业应用。未来，数据库的发展将以业务作驱动力。

在用户经历了从自行购买云服务器，自行安装、部署、维护和升级数据库的 DIY 上云模式，到只需购买数据库云服务的服务化上云模式后，将来，更多用户将选择基于云架构设计的全新分布式数据库服务云原生设计上云模式。

华为云数据库作为分布式数据库的代表，在解决大规模数据库安装、部署、备份、可靠性等问题的基础上，不但拥有复杂的大规模数据库管控平台能力，还拥有强大的内核（DB 引擎）优化及产品化技术。

华为在 2005 年就成立了数据库团队，目前拥有 400+ 数据库专家，具备强大的内核研发和技术运维能力，完全自主可控。目前推出的高性能、高可靠、易扩展数据库产品已在华为公司内外部广泛应用。例如，在终端设备上千万级应用，面向运营商百万+的发货量，面向政企有3000+的发货量。

华为云数据库正向云化数据库服务拓展，将数据库软件与底层硬件，CPU，网络，存储芯片等垂直整合，发挥出软硬件结合后的整体最大优势。这对于拥有公有云全栈技术解决方案的华为来说，很容易做到。

大会最后，苏光牛介绍了华为云数据库的解决方案合作伙伴激励政策，引来众多与会者强烈关注。华为一直推崇合作共赢，专注于成为优质服务的提供商，合作伙伴间的非竞争关系使其充分赢得客户信赖。

华为云不仅提供丰富的基础设施服务，在数据库方面有丰富的产品配置组合，且提供完备的贴身服务体系，7X24小时响应客户诉求，尤其是业务遍及全球的优势，更是其他厂商所不具备的。从过去到未来，华为将在云服务领域持续战略投入的决心大家有目共睹，这也是客户和合作伙伴对其技术保障放心的原因。

见一叶而知秋，数据库服务作为华为云业务生态中的一个单元，从其发展轨迹可循华为“生态纪”的丝毫模样。以聚见新，以行见效；因聚而生，以行致盛。ICT 生态正用行动涂抹价值盛放的底色，也将因聚合带来无限可能的生机，这也正是华为“生态的土壤”！

点击了解华为云数据库：https://www.huaweicloud.com/product/dbs.html