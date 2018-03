“有技术，有未来，值得信赖”，华为云全新品牌Slogan打动了谁？

华为又出大招了,公布了其旗下云品牌——“华为云”的全新品牌口号:“华为云,有技术,有未来,值得信赖”,并同期在位于北京、深圳、上海等一线城市的机场展示了全新品牌广告。这次,有技术的华为终于不再低调,把技术放在了最为显眼的位置。

居里夫人、邓稼先、张衡、祖冲之、贝尔、袁隆平……世界上是否有一个地方可以让这些古今中外的科学家汇聚一堂?如果你去过华为总部所在地——深圳坂田,就会被这些鼎鼎大名的科学家所环绕,他们的名字成为这里主要道路的名称,被印刻进这个城市的血脉里,也成为华为这个以技术起家、以奋斗闻名的公司的精神象征。

在科技型企业如过江之鲫的今天,能真正算得上有实力、有底气的企业其实并不多,而华为毋庸置疑算是其中的佼佼者。从第一批推出自主知识产权的程控交换机,到极化编码技术被国际5G标准采纳,再到安装自主研发的麒麟芯片的华为智能手机,华为以占每年总体收入15%的研发经费投入位居国内首位,成为当之无愧的技术型领军企业。在2017年底欧盟委员会发布的“2017全球企业研发投入排行榜”中可以看到,华为的研发经费投入为104亿欧元,这个数字超过苹果排名全球第六。

近日,华为又出大招了,公布了其旗下云品牌——“华为云”的全新品牌口号:“华为云,有技术,有未来,值得信赖”,并同期在位于北京、深圳、上海等一线城市的机场展示了全新品牌广告。这次,有技术的华为终于不再低调,把技术放在了最为显眼的位置。

众所周知,一个优秀的品牌Slogan一直是用户了解企业产品最直观的窗口,例如大家耳熟能详的耐克的“Just do it”、梅赛德斯奔驰的“The best or nothing”等等,一句简洁、有力的话语足以让人们去关注它,甚至成为它的用户。

“华为云,有技术,有未来,值得信赖”,可以看出,此次华为云发布的品牌Slogan足够简洁、易懂,提取这句话的三个关键词:技术、未来、信赖,实际上代表着华为云的企业价值观,这是华为云对自己说的,更是对客户和合作伙伴说的。

一年前华为正式成立云BU并投入公有云,不到一年的时间,华为云(包括私有云)2017年的销售收入达到5亿多美元,以此营收推测,华为云已位居中国云市场的前列。

在春节前的一次媒体沟通会上,华为云BU总裁郑叶来透露,华为云的用户数和资源使用量达到300%增长。在如此高速增长的机遇下,华为云无论在市场品牌、产品研发、生态建设等层面均同步发力,以向实现全球5朵云之一的目标迈进。

在过去一年中,华为云发布了多款领先的产品方案:业界首家推出专属云DeC解决方案,为云上企业客户提供算力专属、数据专属和专属服务;发布云容器实例服务CCI,全球首推基于Kubernetes的无服务器容器;发布微服务引擎CSE,国内首家将Service Mesh技术完美落地;全球首家推出编排和执行多个函数构建应用函数工作流服务FunctionGraph等等。此外,华为云还推出了如EI(企业智能)、Atlas、FusionBridge等独具特色的云上服务。

2018年3月,华为云获得了国际权威认证机构英国标准协会(BSI)授予的正式授牌,成为中国唯一全平台、全节点、全服务通过PCI-DSS(Payment Card Industry Data Security Standard,支付卡产业数据安全标准)认证的云服务商。PCI-DSS是全球最严格且级别最高的金融数据安全标准,得到了全球卡组织和金融机构的广泛支持和推广。由于操作性极强,还被金融业外的各大行业奉为通用安全标准。华为云获得PCI-DSS认证,标志着华为云的安全性又一次获得国际权威的认可,安全合规性已处于世界领先水平。

华为轮值CEO郭平在2017华为全联接大会上解析华为云的技术基因时指出,“华为有30年的研发积累,华为下定决心强力投资,打造云平台,不断增强大数据和AI等新能力,以满足客户业务升级、创新的需求。”

有了技术这个最基础且最强大的支撑,才有了华为云自己和客户的未来。面向大中型企业,华为云帮助他们解决云转型中的困难,更好地把握未来;面向中小型企业,华为云陪伴他们成长,共同应对成长中的挑战。这其中也包括合作伙伴的未来,其希望做伙伴的应用、内容和云生长的“黑土地”,致力于成为智能世界使能者。

在过去的200年里,企业的平均寿命都不是很长,中国民营企业的平均寿命只有3.7年,而企业上云的过程不可能是一蹴而就的,从边缘业务到核心业务,这一过程有可能持续1年、5年,甚至10年。那么如何选择一个有底气、有能力、有远见的企业,一起走过这段云途?一起风雨同舟迈向智能世界?答案是有良好信用的大企业更加值得信赖。

在华为云和客户、合作伙伴一道构筑未来的进程中,华为云致力于成为值得信赖的合作伙伴。并且华为云曾不止一次提出,恪守业务边界,始终践行“三不”(上不做应用、下不碰数据、不做股权投资),携手合作伙伴联合创新,持续为客户和伙伴创造价值。

用郭平的话说,“华为云靠技术和服务变现,不靠用户数据变现,这是华为和传统互联网公司的最大区别。”

“华为云,有技术,有未来,值得信赖”,仔细去品味这句话,它简单、甚至有些朴实,也许就是这句简单而又朴实的话最能打动那些推动数字化转型进程中追求简单的用户吧。