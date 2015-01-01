戴尔易安信扩展开放网络解决方案以进一步响应数字化转型

“通过对IT运营进行转型来推进创新，是企业和服务提供商实现更广泛的数字化转型的基础要素之一。我们的开放网络和就绪节点解决方案旨在帮助用户加快转型、提高敏捷度、降低成本并支持更多新的服务和应用。”

凭借全新并领先的基础设施选项、服务和实施功能，戴尔易安信扩展了开放网络计划，以帮助用户管理数字化转型对网络所提出的越来越高的要求。

根据国际数据公司（IDC）数据显示，到2020年，50%的全球2000强企业中的绝大多数都将立足于自身实力，通过开发数字化增强的产品、服务和体验以应对不断变化的消费者需求。

戴尔易安信网络与服务提供商解决方案资深副总裁Tom Burns表示：“通过对IT运营进行转型来推进创新，是企业和服务提供商实现更广泛的数字化转型的基础要素之一。我们的开放网络和就绪节点解决方案旨在帮助用户加快转型、提高敏捷度、降低成本并支持更多新的服务和应用。”

戴尔易安信S4200-ON进一步提升架顶式解决方案性能，将开放网络引入数据中心互联应用

采用商用芯片的全新戴尔易安信S4200-ON交换机是一流的深层缓冲、高带宽10/100GbE数据中心交换平台，专为架顶式和数据中心互联应用而设计，此前这一领域只能采用专用路由解决方案。戴尔易安信S4200-ON交换机可提供：

·比标准戴尔易安信10/100GbE交换平台大500倍的缓存空间，从而增强横向流量和分布式应用性能，使其成为虚拟化环境的理想之选；

·比标准戴尔易安信10/100GbE交换平台大15倍的表空间，适用于数据中心互联和全路由应用；

·与标准戴尔易安信架顶式平台相比，大数据环境的性能最高可提升10倍；

·与专用广域路由平台相比，互联应用最多可节省2-3倍的成本。

650 Group创始人及首席分析师Alan Weckel表示：“由于商用芯片目前已在网络核心及路由器层面与定制ASIC平起平坐，细分市场将被颠覆。很明显，网络中的下一场大战将发生在传统交换机和路由提供商各自的数据中心核心之间——无论是系统层面还是芯片层面。”

加快25GbE数据中心的部署

企业和服务提供商的数字化转型依赖于网络进步以支持新技术的快速普及，从而满足与日俱增的性能需求和应用类型。下一代25GbE网络旨在满足这些不断提高的网络和计算性能要求。戴尔易安信提供两个升级途径，旨在更好地适应用户的25GbE部署周期：

·第一个升级途径充分利用戴尔易安信全新S5148 25/100GbE网络交换机，专门面向那些希望扩展其当前10GbE环境、同时内部有能力扩展到25GbE的用户。用户只需在需要时将服务网卡从10GbE升级到25GbE，或者通过本地25GbE功能升级到更高性能的服务器，并连接到25GbE就绪的S5148网络交换机；

·第二个升级途径则专门面向那些寻求更高计算和网络性能的用户，它将戴尔易安信第14代PowerEdge服务器、25GbE 网卡和近期推出的基于OS10的S5148交换机相连，同时也能向后兼容基于OS10企业版的10GbE S5148交换机，可为私有云环境提供领先的网络和自动化功能。

Dell’Oro Group的行业分析师Sameh Boujelbene表示：“随着用户不断对网络性能和容量产生更高的需求，25GbE正快速地被广泛接受。我们预测，25GbE的普及速度将高于10GbE。”

借助新的网络功能而实现数据中心的自动化

戴尔易安信凭借全新的SmartFabric服务增强了其网络操作系统OS10企业版，专为私有云、超融合基础设施和存储环境而设计的SmartFabric服务对数据中心网络的创建、部署和管理进行简化以及自动化，其中包括：

·通过自主的Fabric服务功能搭建并管理叶脊网络；

·网络状态感知自动化能够横向与纵向扩展Fabric操作，从而提供零接触扩展、拓扑验证和升级辅助；

·进行规模化的自主构建、自助管理和自我网络修复；

·可通过单一的管理面板将所有网络交换机视为一个逻辑机箱进行统一的管理。

为企业和服务提供商加快SD-WAN部署

为了帮助服务提供商用户加速进入市场并帮助企业用户简化部署，戴尔易安信开发了三个新的软件定义广域网（SD-WAN）就绪节点，提供包含经过预先验证与整合的解决方案的SD-WAN交钥匙功能，这些解决方案分别将戴尔易安信基础架构与来自Silver Peak Systems、VeloCloud Networks或 Versa Networks的行业领先的SD-WAN软件进行整合。根据戴尔易安信标准进行搭建与测试，这些就绪节点将可帮助用户快速部署高经济性的SD-WAN解决方案和服务。

国际数据公司（IDC）表示，包括云、大数据与分析、移动和社交业务在内的数字化转型将是未来五年促使SD-WAN增长的最大驱动力。IDC最新预测显示，到2021年，全球SD-WAN基础设施和服务收入的年复合增长率为69.6%，将达到80.5亿美元 。

IDC网络基础设施副总裁Rohit Mehra表示：“商用SD-WAN解决方案相对较新，但是其满足企业网络迫切需求的能力却使其推广的动态架构迅速被市场接纳。传统的WAN并不是针对云环境而搭建的，同时也很难满足分布式应用和云应用的安全要求。”