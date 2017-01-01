数字未来领航者：如何将需求转化为决策？

从中央政策到地方发展，从宏观方向到行业变革，这股巨大的数字化建设潮流究竟能够带来什么？紫光旗下新华三集团认为，数字中国的建设对于国家而言，将会为经济增长注入强劲动力，加快数字经济的增长和产业转型。

2017年3月，数字经济首次写入政府工作报告。2017年10月，在十九大报告中进一步明确了建设“数字中国”的构想。2017年12月，中央再次强调加快建设数字中国，更好的服务于经济与社会的发展和人民生活的改善。 由此可见，数字经济和产业数字化转型已成为当前国家的重要发展方向之一。



数字化潮流能带来什么？



从中央政策到地方发展，从宏观方向到行业变革，这股巨大的数字化建设潮流究竟能够带来什么？紫光旗下新华三集团认为，数字中国的建设对于国家而言，将会为经济增长注入强劲动力，加快数字经济的增长和产业转型；对于政府机构而言，可以帮助加强社会治理和提升服务能力；对于企业而言，则可以提升绩效、加快决策、把握商机、提升盈利、推动其进一步创新；对于民众而言，则可以改善工作与生活的品质和体验水平。



而在“加快建设数字中国”的发展进程中，数字化转型将是一场涉及企业文化、组织流程、商业模式和人员能力的蜕变。面对数字化转型的机遇和挑战，需要有领先的IT企业担当这个进程的核心推动者，用其最完整的数字化转型技术和解决方案，帮助产业中各领域的企业加快数字化转型的发展步伐。



数字化需求如何转化为数字化决策？



有关研究发现，在数字化发展过程中，很多企业确实有数字化转型的需求，但是尚未确定数字化转型的战略、机制和业务与技术模式，也尚未抉择该如何构建其数字化转型所需的IT技术基础设施。



2018年3月30日-31日，H3C 2018 Navigate 领航者峰会将在成都举行。这一聚焦数字化转型的盛会以“融绘数字未来”为主题，将邀请国家政府机构、研究机构、企业和学术界的高层人士汇聚一堂，与数千名业界精英共同探讨面向数字未来的发展大计，这一场数字化转型的饕餮盛宴，将是企业深入了解如何制定数字化相关战略、机制与技术和商业模式的最佳机会。



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