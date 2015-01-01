以领航者视野，洞悉存储未来

新华三2018领航者峰会开幕在即，“融绘数字未来，共享美好生活“如何体现在新华三从产品到解决方案，再到行业实践中？数据中心又将有哪些发展的趋势？存储的机遇与新技术又将落地何处？在峰会上这些问题的答案将一一揭晓。

新华三2018领航者峰会开幕在即，“融绘数字未来，共享美好生活“如何体现在新华三从产品到解决方案，再到行业实践中？数据中心又将有哪些发展的趋势？存储的机遇与新技术又将落地何处？在峰会上这些问题的答案将一一揭晓。若要2018领航者峰会上不留遗憾，必看这篇存储三大看点攻略。



人工智能：存储的先知系统



人工智能遇上存储便催生了InfoSight，从Nimble闪存阵列到3PAR系列产品，通过安装在存储阵列上的传感器,每分钟采集超过4000个状态信息，借助全球数亿设备的长期实践跟踪，InfoSight通过机器学习和不断分析，逐渐成为了懂存储的系统。因为有了这些分析数据和经验，InfoSight能够将问题解决在发生之前，达到了自动化运维的更高境界。

2018领航者峰会之上，InfoSight将为嘉宾展示这样的“先知魔力”，人工智能将与企业存储更深刻的融为一体。未来InfoSight还将走出存储系统，在企业数据中心更广泛的应用，InfoSight将如何重塑IT运维？ 2018领航者峰会给你答案。



软件定义（SDS）：海量数据的未来



大数据分析、深度学习算法、非结构化数据应用等话题，持续火爆的背后其实都隐藏了同一个问题，那就是海量数据存储。



海量数据带来的是复杂的数据结构、前所未有的数据规模以及快速增长，既要妥善存储并为上层分析等系统所用，又要维持低TCO，相比硬件更新换代的高成本及长周期，灵活的软件定义存储是众望所归的两全之策。

分布式架构为基础的软件定义存储以Scale-out扩展使得企业可以将初期存储系统投入压缩到极致，并随业务规模增长按需扩展。未来，数据洪流带来的高成本挑战被分解的同时，软件定义存储将更灵敏的感知应用的需求、更智能的管理各类存储介质资源、更快速的帮助客户实现数据到价值的转变。



新华三UniStor X10000存储系统不断刷新着单文件系统可支持最大节点数以及单一系统中存储容量的上限。2018领航者峰会，X10000分布式存储系统将再次挑战海量存储的极限，让企业客户能够笑对暴增的数据量。



全闪存系统：SCM推动高性能存储演进



混合存储系统、NVDIMM作为缓存提高写入速度、CASL（Cache Accelerate Sequential Layout），围绕闪存，在闪存逐渐成为存储系统主流介质的每个阶段，Nimble都在闪存与HDD之间寻找最佳平衡点，百万级IOPS、0.1毫秒的延迟、6个9的可用性以及极简运维等等关键特性，助力客户获得最高性价比的存储系统。

如今，闪存已经具备了成为主存储的所有特性，全闪存阵列的春天即将来临。作为对闪存和企业需求都了解至深的新华三，新一代SCM存储系统的到来，将为闪存市场注入什么样的新活力，就在2018领航者峰会为您揭晓。



2018领航者峰会之上，新华三全系产品将悉数到场，配备InfoSight的3PAR存储阵列、新一代分布式存储系统X10000、Nimble闪存存储系统、超融合SimpliVity都将亮相展区。而软件定义、闪存、人工智能等诸多企业存储的关键议题、新华三在存储领域的实践以及对未来趋势的判断、数字未来如何通过新华三存储践行，这些话题都将由新华三存储专家在现场与嘉宾一一解读。3月30日，让我们在新华三2018领航者峰会上洞悉存储未来！