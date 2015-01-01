数字未来领航者：引领技术创新

数字化已经融入社会的每一个产业环节，伴随云计算、大数据、物联网、人工智能等技术的成熟与普及，数字化技术将为我们创造更美好的未来提供前所未有的机遇。

共享单车、网购、移动支付和高铁，被很多人称为中国的新四大发明。其中前三个不难感触到在“发明”中所蕴含的数字化技术。而高铁之所以能实现高速精准的运营和乘客通信联络的顺畅，其背后的调度指挥通信系统以及车厢里的网络覆盖能力也与数字化技术密不可分。



因此，可以说数字化已经融入社会的每一个产业环节。伴随云计算、大数据、物联网、人工智能等技术的成熟与普及，数字化技术将为我们创造更美好的未来提供前所未有的机遇。当整个世界进入用数字说话、用数据检验一切的时代，从政府、企业到个人，从商业模式、技术研发到工作与生活方式，都将迎来怎样的巨变，这是我们思考的命题。

那么，在这样的数字化转型道路上，什么将是推动我们不断前行的核心引擎？ 如何才能打造从基础设施到功能与开发平台，直至应用与业务层面的数字化技术体系？3月30日，新华三 2018 Navigate 领航者峰会将在成都举行。这场大咖云集的盛会以“融绘数字未来”为主题，并将在3月31日举办的技术领导力分论坛上关注数字化领域的前沿技术，探讨云计算、大数据、信息安全、物联网、IT基础架构等热点话题，以领航者的智慧引领技术创新。



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