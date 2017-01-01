华为云和Sonatype联合发布中国官方Maven中央仓

近期，华为云与Sonatype签署了有关Maven中央仓的合作协议，华为云将作为中国唯一Maven中央仓的官方镜像节点，为国内广大开发者提供便捷的加速服务。

近期，华为云与Sonatype签署了有关Maven中央仓的合作协议，华为云将作为中国唯一Maven中央仓的官方镜像节点，为国内广大开发者提供便捷的加速服务。

华为云是领先的云服务提供商，致力于为客户提供稳定可靠、安全可信、可持续演进的云服务。其中，DevCloud是集华为研发实践、前沿研发理念、先进研发工具为一体的研发云平台，面向开发者提供研发工具服务，让软件开发云简单高效。Sonatype是Apache Maven的核心贡献者，支持全球最大的开源组件（中央仓），为开发者提供全球最受欢迎的资源库管理器（Nexus），帮助加速软件创新。Nexus累计安装超过12万个，帮助开发组织智能地收集，管理，组装和维护开源和第三方组件，从而提高软件供应链的质量，安全性和速度。华为云和Sonatype在云战略上是高度匹配的，华为云为Sonatype提供安全可靠的云底座，Sonatype借力华为云的基础设施能力帮助软件行业用户实现云端创新、重塑商业场景，双方各取所长，优势互补。

Maven是一款软件的工程管理和自动构建工具，基于工程对象模型（POM）的概念，奉行“约定优于配置”原则。包依赖管理是Maven的重要特性之一，随着开源运动的发展，几乎所有的软件都不可避免的会使用到第三方开源库，java的开源类库非常丰富，我们可以通过依赖方式方便地引入到工程中使用。但是随着依赖增多版本不一致、版本冲突、依赖臃肿等问题都会接踵而来，Maven通过坐标（GAV）标准化地定义了每一个开源组件和依赖关系，漂亮地解决了这些问题。虽然Maven提供了一个免费中央仓，让开发者可以方便地找到全球大部分需要的第三方库。但是国内开发者由于网络原因，直接从海外的Maven中央仓下载第三方包速度非常慢或者很不稳定，影极大的影响了软件构建效率。

目前，华为云与Sonatype联合发布的国内唯一官方Maven中央仓，将给广大开发者提供镜像加速服务。它主要体现在：

安全 - 由华为提供企业级的可信代码仓库，避免第三方包来源不明的安全风险

完整 - 作为Maven的官方镜像节点，所有数据将实时与主节点同步，确保资源完整

可靠 - 基于华为云高可靠性的能力，确保代码仓库7*24小时都可以访问

便捷 - 基于华为云DevCloud，提供在软件开发过程中一键获取代码仓库的能力

效率 - 基于国内网络环境进行CDN加速优化，确保开发人员获得更极致的下载体验

Sonatype国际副总裁邱伟文表示：“我们很高兴能与华为合作，为中国Maven中央仓提供可靠，高速，全面的镜像。中央仓是世界上最大的Java和其他开源组件集合。在2017年，它处理了870亿次下载请求，并为访问和分发数百万开发人员的软件组件提供了最简单的方法。 有了华为提供的国内镜像，中国的软件开发人员将能够比以往更加自信和快速地提供软件。“

华为云DevCloud首席CTO徐峰表示：“其实，国内广大的软件开发者一直都默默地忍受着代码构建下载的痛苦，华为本着解决实际问题的角度出发，为每一次软件构建的背后，都进行着可信加速，国内开发者终于可以向‘构建1小时等待3小时’的时代说再见了”。华为云携手伙伴开放合作，践行‘上不做应用，下不碰数据，不做股权投资’的‘三不‘承诺，坚持做伙伴的应用、内容和云生长的‘黑土地’，做智能世界的使能者。