重磅利好！华为云市场严选政策发布

3月23日下午，在华为云峰会分论坛，华为云BU生态运营部部长赵洪涛发表了《华为云市场严选政策发布》的主题演讲，对外正式发布了华为云严选政策。

因聚而生·以行致盛----华为中国生态伙伴大会于3月22日至23日在青岛国际会展中心召开，各行业生态伙伴、业界领袖、行业专家及行业联盟共聚一堂，探讨行业前景，携手共进，打造万物互联的智能世界。大会期间，华为云不仅发布了“生态青岛行动计划”，还推出了“严选政策”，用切实行动达成生态圈的共生共赢。

3月23日下午，在华为云峰会分论坛，华为云BU生态运营部部长赵洪涛发表了《华为云市场严选政策发布》的主题演讲，对外正式发布了华为云严选政策。赵洪涛表示：华为云正在打造一批云上精品，推出了严选商城，华为云市场将承载严选商城的业务，更好的提升客户购买体验，与伙伴共建云上交易生态。

主题讲话结束后，华为云BU副总裁、中国业务部部长郑殿海和华为云中国区业务支持部、生态伙伴业务发展部部长陈亮与用友、汉得、新奥特云视、纳网科技等12家软件知名厂商进行严选政策现场点亮仪式，这标志着严选商城正式迎来了首批合作伙伴。未来，华为云将与合作伙伴同舟共济，拥抱新机遇，迎接新起点。

严选商城有哪些软件和服务?华为生态伙伴大会上，华为云严选政策传递了哪些利好?

华为云市场严选商城根据产品的质量、服务，制定统一规则，把关严选商品质量，让用户安心选购，省心购买。对于严选商品，华为云将开放线下直销加渠道经销商代销模式，打包销售入驻企业的解决方案。通过构建严选模式，最终实现所有参与方的合作共赢，促进云上生态圈进一步发展。

亮点1：多个严选馆，合力打造云上精品

华为云市场严选商城涵盖了企业上云、智能制造、行业解决方案、安全严选、建站严选、视频严选、IoT严选、API严选等多个严选馆，品类丰富，每个环节匠心打造，为客户提供最好的软件应用与服务。

亮点2：云聚伙伴 构建严选生态

华为云市场严选商城云聚伙伴，汇聚精品，将于伙伴同舟共济，形成优势互补，致力于构建严选生态，实现合作共赢。

•对客户：每件严选商品都通过严苛的品质把关，交易全程监管，让客户无忧购物；

•对服务商：点亮严选标识，多渠道同步分发带来海量流量，获得更多营销权益；

•对经销商：丰富的可销售商品，灵活的定价模式，充足的价差利润，获得商业利益；

•对华为云：让客户、服务商、经销商充分参与到华为云的生态建设，促进共同成长。

亮点3：加入云市场严选商城 共创商业成功

华为云市场着力打造SaaS经济和API经济为核心的“X”多元经济，为伙伴提供了丰厚的“大礼包”。加入华为云市场及严选商城的伙伴不仅可以获得华为顶级品牌影响力、丰富的海内外销售和全行业资源等全力助力，华为云市场团队还提供营销支持，强势助力合作伙伴的产品交易量提升。同时，华为云市场鼓励服务商在云市场发布免费镜像，免费镜像带动的客户IaaS消费，对此，在 2018年底，云市场将对根据云市场伙伴的流水和订单量，进行年度TOP10进行专项激励，共创商业成功。

把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界，是华为与全社会的共同愿景。加入华为云市场，让我们一起为智能世界使力，一起激活云计算时代的每一次脉动。