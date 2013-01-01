华为云发布超高性能数据库服务新品

据介绍，云数据库 HWSQL 是一款具有超高性能、超高可靠、超低延迟的企业级关系型云数据库。它从内核上开始优化 MySQL 性能，且 100%兼容社区版。在继承原有云数据库 MySQL 的所有特性之上，提供更新、更强大、更丰富的功能。

3月22日，2018 华为中国生态伙伴大会在青岛国际会展中心如期举行。作为今年上半年国内最大规模的 ICT 生态盛会，大会不但向来自全国各领域的 15000 多名嘉宾展现了 2017 年多元生态取得的成果，而且深入探讨了如何以更多行动创造指数级生态价值，同时发布多款新品推动生态繁荣。

嘉宾陆续入场

“因聚而生，以行致盛”，为更好地契合本次大会主题，华为创造了“X Day + A Day”的全新参会体验。大会第一天，华为高层、合作伙伴代表等众多行业领袖、生态精英重点分享了如何基于华为“黑土地”，使能更多生态伙伴，共同打造智能世界的基础平台。华为云数据库服务也在此基础上，推出云数据库 HWSQL、数据复制服务（DRS）两大新品，助力行业使能平台，让用户更加专注业务发展！

青出于蓝胜于蓝的 HWSQL ，打造高端数据库服务

据介绍，云数据库 HWSQL 是一款具有超高性能、超高可靠、超低延迟的企业级关系型云数据库。它从内核上开始优化 MySQL 性能，且 100%兼容社区版。在继承原有云数据库 MySQL 的所有特性之上，提供更新、更强大、更丰富的功能。

众所周知， 受数据库技术局限性影响，MySQL 开源社区版无论在云上还是线下，都面临着诸多挑战，其中尤以高并发场景下性能差、数据复制延迟突出、数据库出现故障时恢复时间长三大问题最为头疼。数据库作为企业在线应用和服务的核心，其完整性、可用性及安全性，不但是 IT 及业务人员关注的焦点，更是决定企业发展的起点。

本次发布的云数据库 HWSQL，正是为解决这些问题而推出。HWSQL 提供了即开即用、备份恢复、数据迁移、安全防护、轻松扩容、高可用六大功能特性，并且具备超高性能、超强扩展性、超高可靠性、超快故障恢复等优势。在高并发场景下，HWSQL 负载提升达 10 倍， 主库吞吐量提升约 4 倍，复制延迟大幅下降到 1 秒左右。

HWSQL 拥有解决高并发场景下性能差、复制延迟、故障恢复慢等问题的优秀能力，因此适用于 IOT、SaaS 应用、电子政务、移动在线游戏等高端服务需求的业务场景。由此可见，HWSQL 是要求高可靠性、高性能用户的理想选择。

稳定易用的 DRS，实现业务灵活迁移“零”中断

数据库复制服务 DRS（Data Replication Service） 是一种易用、稳定、高效，用于数据库在线迁移和数据库实时同步的云服务，支持在线热迁移、跨云迁移等多种应用场景。该服务旨在降低数据库之间数据流通的复杂性，有效帮助用户减少数据传输成本，从而更加专注业务发展。

当下，企业云化是趋势，数据库作为重中之重，迁移上云却面临高门槛、长周期、高成本、高风险等一系列挑战。在传统场景中，要对数据库进行迁移，不但需要专业技术背景，而且步骤复杂。人工部署短则几天，长则数周甚至上月。投入大量 DBA 专家人力成本、硬件成本后，依然面临着迁移失败的风险，轻则浪费资源，重则丢失数据中断业务。

DRS 的推出正好解决了这一系列问题，不但操作便捷简单，仅需分钟级就能搭建起迁移任务，且允许按需购买，极具性价比。DRS 提供了数据库平滑迁移、数据库不停机迁移等功能，并通过增量迁移技术，最小化业务切换至云上时的中断时间。这既保证了业务的持续可用，又大大提升了迁移任务成功率，可谓实现数据库迁移同步“人人都会”、“人人都用上” “人人都能做好”。

值得一提的是，DRS 支持多种网络场景，包括通过公网网络、华为 VPN 、华为云 VPC 等网络环境下的数据库迁移。支持跨云、云下或 ECS 自建 MySQL、Microsoft SQL Server 多种数据库引擎迁移上云。它具备的增量迁移技术和支持本地 IDC 作为业务中心特性，使其适用于数据库迁移上云或云上灾备中心等。

简而言之，如果一个用户希望业务可中断时间非常短，而且数据库数据量非常大，需要一个简单、省心迁移服务的情况下，DRS 将是最好的选择。

目前，华为云数据库 HWSQL、数据复制服务（DRS）均已上线公测，并在官网开放限额免费试用申请。