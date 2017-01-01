展区观察：沃土之上 华为如何共创指数级繁荣生态

初入华为中国生态伙伴大会2018会场也许觉得对华为中国生态伙伴大会的主题设计标识点难以理解，或者对华为EBG中国区总裁蔡英华在主题演讲中强调的“生态纪”理念还未完全“消化”，那么走进大会同步开放的9000平米的展厅将是寻找这些答案的最佳场所。

3月22日，青岛，一场少有的万人大会如约召开，15000人相聚在“华为中国生态伙伴大会2018”，感受生态合作的力量。如果你是现场万人中的其中之一，初入会场也许觉得对华为中国生态伙伴大会的主题设计标识“Σco-XA”有点难以理解，或者对华为EBG中国区总裁蔡英华在主题演讲中强调的“生态纪”理念还未完全“消化”，那么走进大会同步开放的9000平米的展厅将是寻找这些答案的最佳场所。

一个打造各行业解决方案盛宴的“中央厨房”

初入展厅，仅从设计、装饰、灯光等几个方面，就能够明显感受到展区的豪华，但真正能吸引上万名生态伙伴驻足的已不再是简单地展示盒子产品和各种难懂的技术名词，而是每个生态角色都需要的数字化创新成果。可以说，这是一场由华为提供“原材料”，生态伙伴“掌勺”的行业数字化转型盛宴。

具体来说，这场盛宴由华为与150+生态伙伴共同呈现了12个大行业、50+行业场景、160+基于华为ICT基础架构平台和华为云联合开发的行业解决方案。

可以看到，在展区的中央有两个重要的主角——华为OpenLab与华为云，它们是华为开放的技术与使能平台。

OpenLab，可以形容为行业解决方案的孵化器，它从开发环境支持、新技术应用、流程、人才培养等各方面提供全方位支持，从而帮助合作伙伴方便快捷地打造领先的解决方案。

华为云则提供了伙伴应用、内容和云生长的“黑土地”，在这片“黑土地”上，包括制造、中小企业、互联网、金融、能源、政府、教育、医疗等领域的生态伙伴培育出了丰富多样的“作物和果实”。

此外，包括华为构建的人才生态、大服务、企业e+平台共同形成了华为使能生态伙伴打造行业数字化解决方案的“中央厨房”。

基于此，华为与生态伙伴们到底结出了怎样的成果？接下来就随笔者走进遍布在华为OpenLab和华为云周围的平安城市、数字金融、智能制造、智慧城市、智慧教育等场景展区，看看华为与多元合作伙伴烹制出了哪些“美味佳肴”吧。

他们形成了推动行业数字化转型的中坚力量

12个大行业，50多个行业场景，置身其中去观察这些数字化解决方案还真有点眼花缭乱。

首先笔者走到最为热闹的智能制造展区，华为助推DS汽车打造的车联网服务平台吸引了众多人驻足围观。坐上DS汽车驾驶舱，在展区讲解人员的指导下，笔者体验到了这个“人、车、生活”互联互通的全新车联网服务平台。通过一个APP，车主即可以互联网的方式体验SOS紧急呼叫、智慧停车、车辆健康监测、驾驶行为评估、车辆追踪、资讯娱乐等服务。车主甚至可以将在手机上进行的出行操作推动到汽车大屏，例如将设置好的导航路径移植到汽车导航平台，体验明显变得更佳。

这一切的背后，正是得益于华为覆盖全球的公有云服务，并基于华为OceanConnect物联网平台构建的CVMP （Connected Vehicle Modular Platform）平台，即DS Connect，从而帮助标致雪铁龙集团为全球各大洲的DS车型提供创新服务。

在智慧城市展区，一台创新的智慧路灯同样吸引了很多人的目光，依托华为上海NB-IoT开放实验室，泰华智慧产业集团打造了智慧路灯解决方案。其上集成了无线AP、视频监控，甚至未来的5G微基站模块，当然还有传统路灯不具备的智慧特性，例如实现单灯节能管理，支持开关灯控制、智能调光等多种节能方式，平均节电率超过30%。

在鹰潭市信江新区，华为&泰华联合构建了全球首个规模化NB-IoT智慧路灯应用。

智慧民航智能调度终端

不远处，华为还联合青岛民航凯亚系统集成有限公司海南易建科技有限公司展示了智慧民航解决方案。例如机场协同决策系统将机场、空管、航空公司等相关数据集成至统一平台，贯穿整个航班生命周期，实现以机场为中心、各个运营方资源的合理调配，提高机场运营效率和服务品质。

在智慧教育展区，华为与深圳锐取信息技术股份有限公司等伙伴联合展示了课联网、云课堂、智慧校园2.0等解决方案。

在智慧医疗展区，华为联合了东华软件、浙江好络维医疗技术有限公司、卫宁健康科技集团股份有限公司等伙伴设立了社区医院、二级医院、三级医院、卫计委等场景，完整呈现了医院与家庭、社区、管理机构之间业务联动、优势互补、疾病诊治连续化管理的机制。

在数字政府展区，华为联合中科弘清(北京)科技有限公司展示了智慧环保解决方案，基于华为高性能服务器和高性能存储产品，提供环境空气质量改善管理及服务一体化解决方案，为区域和城市提供大气污染防治的全方位保障和服务。

中国银联与华为合作的刷脸支付

在数字金融展区，华为还联合中国银联、工商银行、深圳华锐金融技术股份有限公司等伙伴展示了创新便捷的金融服务体验，如刷脸支付、分钟级的实时发卡、便捷的金融云平台管理等金融业务场景体验。

此外，还包括智能生产、智能电网、智慧物流、智慧广电、智慧园区等诸多创新型数字化解决方案被一一展出，由此可以看出，华为与伙伴联合打造的繁荣生态，从而形成了推动行业数字化转型的强大力量。

创造指数级繁荣生态

当然，仔细观察“因聚而生”的这些生态伙伴，伙伴的角色更多元化、能力愈加复合化。如果说华为以往的合作伙伴更多是生意合作伙伴，那么现在则变成了一起共同成长、发展、面向未来的生态伙伴，也就是蔡英华所强调的“生态纪”的内涵：生态伙伴成员之间的联接更加丰富，也意味着产生更多、更灵活的合作模式。

除了与销售型伙伴共绘产业新蓝图外，华为还致力于与解决方案型伙伴共育新能力，例如引入创新技术和专属资源支持，包括OpenLab专属创新实验室、定制化二次开发和API等，这在展厅中很多联合展示的行业数字化解决方案得到了体现。此外，华为还与云伙伴持续提升伙伴在技术、方案、市场拓展等方面的能力，拓展云上生态。

此刻，再回到本次大会的主题设计标识“Σco-XA”，X代表生态伙伴在百行千业中的经验（eXperience），A则代表鼓励倡导生态中的每一位成员行动（Action）起来，这也就是华为的愿景——共创指数级繁荣生态。