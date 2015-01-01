Facebook透露内部Fabric Aggregator分布式网络系统设计

近日Facebook对外公布了一个名为Fabric Aggregator的分布式网络系统，该系统用于扩展其区域内数据中心结构之间的网络容量。

至顶网网络频道 03月21日 国际消息： 近日Facebook对外公布了一个名为Fabric Aggregator的分布式网络系统，该系统用于扩展其区域内数据中心结构之间的网络容量。

Fabric Aggregator设计使用了简单和开放的构建模块——例如Wedge 100，Facebook的架顶式网络交换机，以及FBOSS（基于Linux的操作系统），这种设计提供了快速调整容量所需的灵活性。

Facebook在一篇博客文章中解释说，因为要修建第12个数据中心，并且要把原来位于Papillion、Nebraska的两座建筑扩展至六座，所以需要具有一定的灵活性。Facebook的数据中心覆盖范围正在不断扩大，以适应更多沉浸式内容，例如实时视频、360度照片和虚拟现实。

为了提供更高的灵活性和操作简单性，Facebook为Fabric Aggregator开发了一个布线组装单元，该单元模拟底板在经典机箱设备中提供的功能。换句话说，这个单元提供了Fabric Aggregator构建块之间的互连。

Facebook在博客文章解释说：“通过这种方法，我们可以扩展容量，互换构建块，并随着我们的需求变化快速更换电缆组件。”

Facebook设计了四种不同的布线配置，并通过Open Compute Project开放了这种设计。

同时，Fabric Aggregator节点（复制带宽单位以满足聚合层的总体需求）实现了两层交叉连接体系结构。下层负责切换区域传输流量（东/西），而上层负责切换往返这些区域的传输流量（北/南）。

Facebook在博客文章中称：“我们将该解决方案分成两个不同的层，这使得我们在流量需求发生变化时，能够添加更多的子交换机，从而单独扩展东/西和南/北的容量。”

Facebook解释说，这种构建块的方法可以在子交换机或节点级运行，提供了灵活性和安全性。“Fabric Aggregator层可能会同时发生很多故障，而不会影响网络的整体性能。”



