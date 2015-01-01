人工智能项目相关政策发布 北京飞搜科技产业级AI应用引关注

在产业级人工智能应用领域，北京飞搜科技已经取得了一些成绩，在安防领域、金融领域，智慧园区领域、公共安全领域、电信领域以及移动互联网领域都有落地项目。

近日，科技部部长万钢就“加快建设创新型国家”相关问题回答中外记者提问时称：人工智能项目指南和细则即将发布，加快人工智能创新成果的转化应用，推动人工智能应用到我们产业发展中去，应用到我们社会生活各方面去，解决人们所关心的安全问题、健康问题、环保问题等方面。人工智能是一个国际化的潮流，要加强国际合作，积极支持我们国内的人工智能企业、研究机构与国际上的合作，在一些重要关键的领域中发挥自己的作用。

在产业级人工智能应用领域，北京飞搜科技已经取得了一些成绩，在安防领域、金融领域，智慧园区领域、公共安全领域、电信领域以及移动互联网领域都有落地项目。

北京飞搜科技从2016年开始进行技术与行业的深度融合，在2017年又实现了规模化的商业落地，打造了一批成功案例。和全球第一大笔记型电脑研发设计制造公司广达电脑合作，助力广达电脑实现对外服务与内部管理的一线贯通，打造了安全及管理信息化的新一代智慧园区。在建设创新型国家的大背景下，在人工智能技术产业级应用和产业化落地的道路上，北京飞搜科技正在加速前行。

北京飞搜(FaceAll)科技是一家专注于智能安防、视频图像大数据分析及人脸识别的高科技公司，是国家高新技术企业、中关村高新技术企业、北京市软件企业。公司成立于2015年5月，2016年公司获得合肥华颖兴智基金（华米科技控股）天使轮投资，在2017年，公司又获得青岛鼎源Pre-A轮投资，目前估值过亿。

目前，北京飞搜科技不仅在新疆等祖国大西北进行安防项目合作部署，在土耳其、科威特、捷克新加坡和法国等地也有飞搜的人脸识别项目，今年将会有更多的合作海外落地项目。随着国家一带一路的政策的倡议，北京飞搜科技将会继续加大视频监控、安防工程、人体生物特征等领域的研究，为更多的政府企业提供技术和产品解决方案。