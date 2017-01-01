BIT.GAME携全球首个区块链游戏交易平台亮相TokenSky

3月14日，2018 TokenSky区块链大会在首尔格兰德希尔顿大酒店盛大开幕。作为区块链游戏交易领域的创新引领者，BIT.GAME团队受邀参加此次大会，并为所有与会者带来了一系列有助于区块链游戏快速实现产业化的新战略和新产品。

3月14日，2018 TokenSky区块链大会在首尔格兰德希尔顿大酒店盛大开幕。此次大会围绕“TOKEN 改变世界”这一主题展开深入探讨和展示，已成为迄今为止全球规模最大的TOKEN经济和区块链行业大会。大会吸引了世界各地的经济学家、学者、金融家、投资家，行业领袖以及区块链开发者、爱好者共聚一堂。作为区块链游戏交易领域的创新引领者，BIT.GAME团队受邀参加此次大会，并为所有与会者带来了一系列有助于区块链游戏快速实现产业化的新战略和新产品。

从Crypto Kitties、加密狗到小米“加密兔”，区块链游戏一直以来都离不开“虚拟宠物养成+玩家点对点买卖”的模式。但近期全球区块链游戏市场的持续疲软也不断在给我们敲响警钟，开发更具娱乐性、玩法更多元化，且具备更佳游戏交易体验的区块链游戏，已经成为下一阶段从业者必须要正视的问题。

为打破当前区块链游戏领域的困局，3月15日，BIT.GAME在2018 TokenSky区块链大会上正式宣布建立全球第一个区块链游戏内的垂直领域交易平台，以领先的技术和专业的服务为未来全球的区块链游戏搭建数字货币流通平台。BIT.GAME首席执行官Eric Sun在大会主会场发表主题演讲，由内而外向业界深度解析了BIT.GAME的结构组成、核心理念和服务领域。他在演讲中指出：“区块链游戏将是一个基于玩家、开发者及投资者的，去中心化的自治社区。BIT.GAME作为专业的区块链游戏资产交易平台和技术提供商，将在区块链游戏垂直交易平台、区块链游戏解决方案和区块链游戏孵化三个层面帮助广大从业者和团队，更快、更容易地进入区块链游戏领域。”

BIT.GAME首席执行官Eric Sun

在大会同期，BIT.GAME展台也特别为与会嘉宾准备了丰富的内容展示和现场互动，为海内外区块链领域的专家、从业者和区块链爱好者详细展示了BIT.GAME区块链游戏内垂直领域交易平台的技术内涵和应用前景。专业来宾们也与BIT.GAME专家团就区块链技术开发等问题进行了广泛交流，并对区块链游戏与交易的未来前景开展了深入探讨。