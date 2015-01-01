VMware要当心！Nutanix正在蚕食网络虚拟化业务

Nutanix公司本周向分析师展示了名为FLOW的软件定义网络产品，且毫不避讳地表达了其进军VMware业务领域的意向。而FLOW产品显然也将成为NSX的替代性解决方案。

至顶网网络频道 03月15日 编译：Nutanix公司本周向分析师展示了名为FLOW的软件定义网络产品，且毫不避讳地表达了其进军VMware业务领域的意向。而FLOW产品显然也将成为NSX的替代性解决方案。

NSX是VMware公司的软件定义网络与安全平台，其底层技术源自2012年收购的Nicira公司。其最新迭代配合Pivotal Container Service，旨在满足网络服务提出的容器需求。

VMware公司凭借着NSX产品每年获得超过10亿美元营收，VMware高管们曾在本月早些时候指出，其年营收已经达到14亿美元之多。VMware方面相信，网络虚拟化的未来市场规模将超越服务器虚拟化。

而Nutanix公司的FLOW主要用于网络管理/微拆分，并将与收购自Netsil的容器映射技术相结合。Nutanix公司首席产品与开发官Sunil Potti向分析师表示，FLOW将专注于为管理与配置堆栈提供网络及安全支持。

Potti解释称，Netsil的软件并非侵入式软件定义网络，其可通过内置的机器学习元素介入至网络流量当中，并可部署在任意虚拟机、容器或公有云当中。

他将FLOW视为Nutanix产品组合战略的一种自然延伸，具体包括网络可视化、自动网络配置、网络服务接入与链接，以及本地微拆分功能。

William Blair公司分析师Jason Ader确认称，Netsil的容器应用网络拓扑图将被整合至FLOW当中。并解释称，“Netsil将负责映射客户网络，并帮助Nutanix客户发现及阻断网络当中的各类恶意活动。”

此外，FLOW还可能与F5等负载均衡器，以及Arista和博科等机架式交换机相集成。分析师了解到，FLOW的部署与运行要比VMware的NSX更便宜，部署与操作方式也更为便捷。