未来已来——科技重塑企业 IBM智能自动化（创新周）

数字商业时代已经来临，并正在以前所未有的速度和力量颠覆着全球经济。自2000年以来，已经有一半以上的企业从“财富”500强企业名单中消失。未来十年里，可能会有更多的企业重蹈覆辙。

数字商业时代已经来临，并正在以前所未有的速度和力量颠覆着全球经济。自2000年以来，已经有一半以上的企业从“财富”500强企业名单中消失。未来十年里，可能会有更多的企业重蹈覆辙。能否跟上瞬息万变的速度和步伐，已经成为身处数字化世界中的企业生存和发展的至关要素。

拥有理解、推理、学习和交互能力的认知技术，助力企业流程重塑，实现智能自动化，能够显著提升决策制定的速度和准确性，进而增强企业的业务、运营和IT流程，引领企业立于数字化转型之巅。

对于传统企业将如何利用智能自动化最终实现逆袭？我们将邀请IBM全球企业咨询服务部大中华区总经理麦俊彦先生及IBM全球企业咨询服务部大中华区合伙人，IBM智能自动化业务负责人喻珺女士共同与大家分享智能自动化的相关讨论。

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