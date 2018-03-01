云正在改变全球各地的企业，几乎每个组织都在以某种方式规划和运用云。在越来越多的企业中，IT已经成为一个基础性支柱，其他一切运营与交付都在此基础上构建。

企业在迈向数字化转型之路的过程中将推动业界重新思考对网络的设计、构建和管理方式。由于云发挥着主导性的作用，企业将从主要依赖于企业级网络转为打造云端级网络，到迁移至多云环境，最终实现自主运行的网络。因此，选择长期信赖的合作伙伴就显得至关重要。

随着数据中心优先事项的改变和业务需求的增加，企业IT领导者正求助于IT厂商实施数字化转型。瞻博网络能够提供安全和可扩展的多云网络，严密的端到端安全性以及自动化和自主网络解决方案，从而帮助企业实现迈向云级网络的转型。