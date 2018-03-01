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把握IT变革 助企业迈向云端

JUNIPER 瞻博网络

导 语

云正在改变全球各地的企业，几乎每个组织都在以某种方式规划和运用云。在越来越多的企业中，IT已经成为一个基础性支柱，其他一切运营与交付都在此基础上构建。

企业在迈向数字化转型之路的过程中将推动业界重新思考对网络的设计、构建和管理方式。由于云发挥着主导性的作用，企业将从主要依赖于企业级网络转为打造云端级网络，到迁移至多云环境，最终实现自主运行的网络。因此，选择长期信赖的合作伙伴就显得至关重要。

随着数据中心优先事项的改变和业务需求的增加，企业IT领导者正求助于IT厂商实施数字化转型。瞻博网络能够提供安全和可扩展的多云网络，严密的端到端安全性以及自动化和自主网络解决方案，从而帮助企业实现迈向云级网络的转型。

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把握IT变革 助企业迈向云端

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导 语

云正在改变全球各地的企业，几乎每个组织都在以某种方式规划和运用云。在越来越多的企业中，IT已经成为一个基础性支柱，其他一切运营与交付都在此基础上构建。

企业在迈向数字化转型之路的过程中将推动业界重新思考对网络的设计、构建和管理方式。由于云发挥着主导性的作用，企业将从主要依赖于企业级网络转为打造云端级网络，及多云环境，最终实现自主运行的网络。因此，选择长期信赖的合作伙伴就显得至关重要。

随着数据中心优先事项的改变和业务需求的增加，企业IT领导者正求助于IT厂商实施数字化转型。瞻博网络能够提供安全和可扩展的多云网络，以及严密的端到端安全性以及自动化和自主网络解决方案，从而帮助企业实现迈向云级网络的转型。

人们对数据中心的期望正在改变
从公共云、私有云，再到混合云，企业在采用各类云技术作为其默认运营模式。 目前，园区网已成为私有云、现场数据中心、托管远程部署的主要云应用场景。

的企业允许个人设备接入公司网络，
而这个比例在2013年为67%

表示接入公司网络的个人设备数量在不断增加

在过去两年间连接的
个人移动设备数量增加了一倍以上

瞻博网络让您不必改变整个基础架构，也能率先应对今天的需求和明天的竞争。 以云为堡垒，用前所未有的速度在云上完成庞杂的任务，为把握新机遇实现弹性扩容。

易于管理的网络

降低当今脆弱、复杂的基础架构运营成本

安全的网络

通过可编程性获得网络可见性，
抵御已知和新型零日威胁

开放式融合框架

集成同类最佳WLAN、
统一通信和安全性技术，确保丰富选择权

以上内容摘自《实施网络改造，助力业务转型》
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解决方案
点击下载 利用容器让云与时俱进

“容器可以让开发人员专注于自己的核心技能，而操作人员也能获得许多好处：灵活性、数据中心占地面积减小并且开销降低。”

为了摆脱效率低下的困境，我们通过一种新方法将此类应用程序分解成更小的组件，即微服务。采用微服务架构，借助每个应用程序组件中更小的代码库，为开发团队带来敏捷性和运营效率。

优势与功能:

  • 提供将虚拟叠加网络与异构环境编排在一起的能力。
  • 允许租户指定流量选择标准，以及选定流量要遵循的网络功能序列 — 这种功能称为服务功能链。
  • 为利用容器和/或容器组的租户实施安全的多租户确保在共享池化基础架构的租户之间实现清晰的细分。
  • 在vRouter内实施完全分布式防火墙，在运行容器的每一台服务器主机内强制实施安全策略。
点击下载 将企业安全扩展到云端

在私有数据中心具有巨额投资且担心公有云安全的企业倾向于混合方法，即利用公有云、现有物理数据中心和私有云的组合。不管怎样，迁移到云会带来不同的风险模型，需要解决才能有效保护企业网络。

优势与功能:

  • 通过投资保护、降低总拥有成本并降低学习成本，实现资本支出和运营支出的大幅节省
  • 简单、直观的管理可用于跨公有云和混合云实施和监控安全
  • 将在物理数据中心中使用的安全策略和技术扩展到公有云和混合云
  • 减少要部署和管理的功能有限的专有公有云元素数量
成功案例
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eBay Classifeds Group通过混合云和SDN来加速实现新服务和功能

通过使用瞻博网络®Contrail云平台和瞻博网络专业服务，eBay Classifeds能够充分利用OpenStack功能，以及其各个品牌的云应用程序需要的计算、存储和网络资源的自动化配置和操作。借助Contrail...详细 »

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筑波大学凭借快速灵活的连接创造新一代服务优势

筑波大学在两个地点安装了核心交换机，以创建能覆盖其庞大校园的网络。但经过8年之后，陈旧的设备需要升级，以便跟上最新技术和服务的步伐。与此同时，这所大学的核心网络需要升级，以支持全新的SINET 5 ...详细 »

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Expedient借助vSRX保护客户网络安全和高可用性

为了支持更灵活、更可定制的托管安全服务，Expedient想要从其物理防火墙迁移至虚拟防火墙解决方案。一年前， Expedient部署了瞻博网络®vSRX服务网关来支持其托管安全服务，让每位客户都得以拥有自己的专用防火墙...详细 »

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Secure-24利用虚拟防火墙和自动化可在数小时内提供新托管云托管服务

使用瞻博网络安全让Secure-24可构建更好的网络，以更快地从云提供企业应用程序，而且提供其客户需要的灵活安全性。与瞻博网络合作，Secure-24可针对每个客户高度定制安全性，这样他们就可以满足合规性要求...详细 »

关于瞻博网络

作为一家创新型公司，我们坚信，为工程融入简单性是创新的最高表现形式。在这个物联网、大数据和多云等新科技日益壮大的时代，复杂性成为一个最新的棘手难题。从首次发布突破性的M40路由器，到如今网络安全、自动化、性能和规模端到端的进步，我们不断努力突破复杂性的限制，将网络覆盖范围扩展到各个区域。借助强大的解决方案，我们将以真正改变世界的方式帮助客户实现“连接世界，沟通你我”的最终愿景。

通过与规模最大的服务提供商以及一些全球最成功、最具影响力的企业客户合作，我们的客户群不断壮大，但我们对客户以及对您的承诺始终如一。我们专注于理解客户的需求，从而深入挖掘和解决客户最棘手的问题。如果您的企业依靠网络提供任务关键型事务、应用程序和服务，那么您就应该选择瞻博网络。为什么会选择瞻博网络？因为我们提供了创新的思维、性能、自动化和承诺，能够造就世界上最优秀的网络。

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