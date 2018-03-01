云正在改变全球各地的企业，几乎每个组织都在以某种方式规划和运用云。在越来越多的企业中，IT已经成为一个基础性支柱，其他一切运营与交付都在此基础上构建。
企业在迈向数字化转型之路的过程中将推动业界重新思考对网络的设计、构建和管理方式。由于云发挥着主导性的作用，企业将从主要依赖于企业级网络转为打造云端级网络，到迁移至多云环境，最终实现自主运行的网络。因此，选择长期信赖的合作伙伴就显得至关重要。
随着数据中心优先事项的改变和业务需求的增加，企业IT领导者正求助于IT厂商实施数字化转型。瞻博网络能够提供安全和可扩展的多云网络，严密的端到端安全性以及自动化和自主网络解决方案，从而帮助企业实现迈向云级网络的转型。
云正在改变全球各地的企业，几乎每个组织都在以某种方式规划和运用云。在越来越多的企业中，IT已经成为一个基础性支柱，其他一切运营与交付都在此基础上构建。
企业在迈向数字化转型之路的过程中将推动业界重新思考对网络的设计、构建和管理方式。由于云发挥着主导性的作用，企业将从主要依赖于企业级网络转为打造云端级网络，及多云环境，最终实现自主运行的网络。因此，选择长期信赖的合作伙伴就显得至关重要。
随着数据中心优先事项的改变和业务需求的增加，企业IT领导者正求助于IT厂商实施数字化转型。瞻博网络能够提供安全和可扩展的多云网络，以及严密的端到端安全性以及自动化和自主网络解决方案，从而帮助企业实现迈向云级网络的转型。
的企业允许个人设备接入公司网络，
而这个比例在2013年为67%
表示接入公司网络的个人设备数量在不断增加
在过去两年间连接的
个人移动设备数量增加了一倍以上
降低当今脆弱、复杂的基础架构运营成本
通过可编程性获得网络可见性，
抵御已知和新型零日威胁
集成同类最佳WLAN、
统一通信和安全性技术，确保丰富选择权
“容器可以让开发人员专注于自己的核心技能，而操作人员也能获得许多好处：灵活性、数据中心占地面积减小并且开销降低。”
为了摆脱效率低下的困境，我们通过一种新方法将此类应用程序分解成更小的组件，即微服务。采用微服务架构，借助每个应用程序组件中更小的代码库，为开发团队带来敏捷性和运营效率。
在私有数据中心具有巨额投资且担心公有云安全的企业倾向于混合方法，即利用公有云、现有物理数据中心和私有云的组合。不管怎样，迁移到云会带来不同的风险模型，需要解决才能有效保护企业网络。
作为一家创新型公司，我们坚信，为工程融入简单性是创新的最高表现形式。在这个物联网、大数据和多云等新科技日益壮大的时代，复杂性成为一个最新的棘手难题。从首次发布突破性的M40路由器，到如今网络安全、自动化、性能和规模端到端的进步，我们不断努力突破复杂性的限制，将网络覆盖范围扩展到各个区域。借助强大的解决方案，我们将以真正改变世界的方式帮助客户实现“连接世界，沟通你我”的最终愿景。
通过与规模最大的服务提供商以及一些全球最成功、最具影响力的企业客户合作，我们的客户群不断壮大，但我们对客户以及对您的承诺始终如一。我们专注于理解客户的需求，从而深入挖掘和解决客户最棘手的问题。如果您的企业依靠网络提供任务关键型事务、应用程序和服务，那么您就应该选择瞻博网络。为什么会选择瞻博网络？因为我们提供了创新的思维、性能、自动化和承诺，能够造就世界上最优秀的网络。
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