IDC：25Gb、50Gb、100Gb增长继续对40Gb市场产生负面影响

根据IDC全球以太网交换机和路由器季度追踪报告显示，2017年第四季度全球以太网交换机市场（第2/3层）收入为69亿美元，同比增长3.2％。全球整体企业和服务提供商（SP）路由器市场在第四季度的收入近40亿美元，同比增长2.4％。

至顶网网络频道 03月06日 国际消息： 根据IDC全球以太网交换机和路由器季度追踪报告显示，2017年第四季度全球以太网交换机市场（第2/3层）收入为69亿美元，同比增长3.2％。2017年全年来看，该市场收入超过257亿美元，同比增长5.4％。与此同时，全球整体企业和服务提供商（SP）路由器市场在第四季度的收入近40亿美元，同比增长2.4％。2017年全年来看，路由器市场总收入152亿美元，比2016年增长4.0％。

从地域来看，2017年第四季度亚太地区（不包括日本）（APeJ）地区的以太网交换机市场增长最为强劲，同比增长11.1％，2017年全年增长11.3％。中国市场占该地区最大的份额，第四季度首次突破10亿美元大关，第四季度同比增长17.8％，全年同比增长16.1％。印度尼西亚虽然是一个较小的市场，但增长强劲，环比增长34.1％，同比增长19.7％；全年增长12.1％。

西欧地区在2017年第四季度同比增长2.8％，2017年全年增长6.5％。德国第四季度同比增长7.8％，环比增长10.8％，全年增长11.2％。中东和非洲（MEA）环比增加12.3％，但同比下降0.8％，与2016年相比增长5.2％，其中表现最突出的是阿拉伯联合酋长国（UAE），该国同比增长16.7％，2017年全年增长率为19.2％。拉美同比减少2.4％，但全年接近持平，仅增长0.3％。美国是全球最大的市场，第四季度环比下降5.3％，但同比增长0.6％，全年增长2.9％。

IDC网络基础设施副总裁Rohit Mehra表示：“以太网交换市场将继续迅速成熟，客户将快速转向更高的100GbE速度，特别是用于数据中心部署中。不同地区正处于不同的成熟阶段，即公有云和私有云增长，同时市场显然也希望利用新的基础设施部署，这有助于推动厂商收入的增长。”

随着超大规模云提供商和大型企业的采用加速，100Gb以太网交换机收入继续快速增长。 2017年第四季度，100Gb的出货量达到了130多万个端口和6.61亿美元的收入。目前，100Gb占市场总收入的9.6％，高于去年同期的4.8％。25Gb/50Gb以太网交换机产品继续实现增长，2017年第四季度的出货量突破100万个端口和1.24亿美元收入。25Gb、50Gb、100Gb的增长继续对40Gb市场产生负面影响。 40Gb端口出货量同比下降6.9％，2017年全年收入下降11.2％。10Gb市场继续保持健康增长，但定价压力阻碍了收入增长。第四季度10Gb出货量同比增长37.2％，收入下降2.7％。与此同时，1Gb仍然是企业园区和分支机构部署的主要连接技术，第四季度1Gb端口出货量达到1.126亿，同比增长5.4％，市场份额保持稳定，占所有端口出货量的66.7％。就第四季度收入而言，1Gb环比增加0.5％，但同比下降4.0％，2017年全年下降0.5％。2017年全年来看，1Gb占整体市场收入的42.4％，而10Gb占34.7％。

2017年第四季度，全球企业和服务提供商路由器市场同比增长2.4％，其中规模较大的服务提供商细分市场增长1.4％，企业部分增长5.3％。全年来看，该市场增长4.0％，其中服务供应商板块增长5.7％，企业板块下降1.1％。随着软件定义架构开始占据广域网，SD-WAN有可能会颠覆传统路由和WAN优化架构以及WAN传输服务市场，未来几个季度这将是一个需要密切关注的市场。

2017年第四季度，企业和服务提供商路由器综合市场出现了区域性表现，其中APeJ市场表现活跃，同比增长44.1％，年增长率为29.3％。MEA地区同比增长4.9％，年均增长8.4％。美国是全球最大的市场，收入同比下降20.0％，全年下降7.9％。西欧同比下降4.3％，全年下降2.9％。

厂商亮点

2017年第四季度，思科的以太网交换业务同比下降1.4％，市场份额为53.0％。全年来看，思科的交换收入比2016年增长1.5％，市场份额为54.9％，2016年为57.0％。在竞争激烈的10GbE市场中，思科仍然是市场领导者，但它正在失去份额。思科占有47.6%的10Gb市场收入，低于2016年第四季度的52.7％。思科在第四季度的服务提供商和企业路由器收入同比下降10.5％，而市场份额从2016年第四季度的42.0％下降至2017年第四季度的36.7％。全年来看，思科路由器的总收入为62亿美元，比2016年下降5.8％。

华为在以太网交换机和路由器市场继续表现良好。第四季度，华为的以太网交换机收入同比增长8.1％，市场份额为10.3％。全年来看，华为以太网交换机收入增长24.5％，市场份额达到8.3％。华为的企业和服务提供商路由器收入在第四季度同比增长53.9％，占到路由器市场总额的28.2％，而2016年第四季度为18.7％。全年来看，华为的路由器总收入为36亿美元，比2016年增长40.3％，使华为的市场份额达到23.8％。

HPE在2017年第四季度表现强劲，以太网交换机收入同比增长21.8％，市场份额为5.9％，高于2016年第四季度的5.0％。（注：在2016年第二季度之前，HPE和H3C是单独计算的。）

Arista Networks继续保持强劲的表现，其中以太网交换业务收入同比增长40.9％，市场份额为5.9％。全年来看，Arista增长44.5％，市场份额为5.6％。

瞻博网络（Juniper）第四季度以太网交换机收入同比下降7.0％，但全年上涨12.9％。瞻博网络的服务提供商路由器收入同比下降21.8％。全年来看 ，瞻博网络在服务提供商路由市场占有18.0％的市场份额，低于2016年的20.2％。

“网络的更新和对快速发展的校园和数据中心市场的投资，推动着以太网交换机市场继续保持健康增长。在服务提供商和企业路由器市场，厂商格局还是发生变化，因为最终用户希望利用更高速度的云连接，“IDC全球网络追踪报告研究经理Petr Jirovsky这样说。



