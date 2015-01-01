春节互联网流量峰值破纪录 Gartner最新CDN报告将阿里云评为全球级

网上看春晚、网购年货新三样、集五福抢红包，互联网为春节注入了新的娱乐玩法。承载大部分互联网业务的阿里云透露，2018年春节期间的互联网流量峰值增长迅猛，创下了历史新高。与此同时，阿里云在Gartner最新全球CDN报告中被评定为“全球级”。

网上看春晚、网购年货新三样、集五福抢红包，互联网为春节注入了新的娱乐玩法。承载大部分互联网业务的阿里云透露，2018年春节期间的互联网流量峰值增长迅猛，创下了历史新高。与此同时，阿里云在Gartner最新全球CDN报告中被评定为“全球级”。

流量峰值激增 互联网春节不打烊

视频拜年、抢红包送五福、出行全靠手机等多重因素推动了流量的增长，工信部数据显示，春节假期7天，移动互联网流量消费了84.9万TB，同比增长236%。

即使是海外侨胞们，也能在地球另一端用手机就能顺畅观看央视春晚直播，与微博上的网友进行话题互动，或者参与新春移动直播答题等活动。

Gartner最新全球CDN报告 阿里云被评定为全球级

支持这些互联网应用的全球同步，离不开互联网基础设施的全球化布局。依托阿里云在全球部署的1200个CDN节点，互联网公司可最优化利用资源应对流量，提升消费者使用体验。

独立咨询机构Gartner日前发布最新全球CDN服务市场指南《Market Guide for CDN Services》，阿里云凭借全球服务能力和产品技术优势被评为Global（全球级）服务商，即面向全球五大洲提供围绕密集商业和消费城市的接入服务。

在Gartner的分析评估中，密切关注服务商的资源覆盖，相比于“国家级”与“区域级”的地区局限性，“全球级”服务商在五大洲均部署节点，更强调全球服务能力。

阿里云从2014年就开始对外提供CDN服务，拥有1200多个全球CDN加速节点，其中海外节点有200多个，覆盖北欧、北美、东亚、东南亚等地70多个国家和地区，业务涵盖视频、金融、电商、医疗、直播等多个领域，全球带宽总量超过85 Tbps，99%的华人所在地都可以享受到阿里云的CDN服务。

目前，阿里云是中国最大的CDN服务商，服务超过24万客户，全中国互联网三分之一的流量由阿里云承担，近七成内容通过阿里云完成加速调度。

阿里云是国内最早获得云计算服务和CDN服务双牌照的服务商。经过多年沉淀，除了静态内容加速、动静混合内容加速外，阿里云还推出了SCDN（Security+CDN）、PCDN（P2P+CDN）等产品，实现更快速、更安全的内容加速服务。

从2015年开始，CDN真正开始对互联网的“风口爆发”带来推动。业内人士曾戏称，“如果没有CDN一次次降价，可能大家都要看不起直播”。阿里云多次打破市场格局，释放技术红利，让直播、短视频、移动直播问答等用上更优质的CDN。

近年来阿里云发展飞速，Gartner最新发布的全球IaaS报告显示，阿里云在全球市场份额排名第三，仅次于亚马逊和微软。全球"3A"阵营中，阿里云保持最快增速。