IDC：2017全球企业WLAN保持稳定增长

根据IDC全球WLAN季度追踪报告显示，2017年第四季度全球企业WLAN市场同比增长6.5％，收入为15亿美元。2017年全年企业WLAN增长5.7％，收入为57亿美元。

至顶网网络频道 03月02日 编译：根据IDC全球WLAN季度追踪报告显示，2017年第四季度全球企业WLAN市场同比增长6.5％，收入为15亿美元。2017年全年企业WLAN增长5.7％，收入为57亿美元。2017年第四季度，企业市场和消费市场综合同比下降0.3％，但2017年全年上涨0.2％，表明消费级WLAN市场依然疲软。

2017年第四季度，802.11ac标准占依赖接入点单位出货量的83％，占依赖接入点收入的94％。2017年全年来看，802.11ac标准占依赖接入点出货量的80％，占收入的91％。这一趋势表明，到2018年底802.11n标准在主流企业WLAN领域几乎被淘汰。

同时，消费类WLAN市场持续疲软。2017年第四季度该市场收入同比下降9.8％至9.16亿美元。从全年来看，消费类WLAN市场与2016年相比下降了7.3％，达到36.5亿美元。2017年第四季度，802.11ac标准占消费类产品出货量的40％和收入的69％。随着消费市场对802.11ac的采用速度越来越慢，加上802.11n标准价格的降低，这些都将成为导致消费WLAN市场收入下降的主要原因。

IDC网络基础设施高级研究分析师Brandon Butler说：“虽然WLAN市场的企业细分市场增长仍在稳步推进，但消费细分市场正面临着一些挑战。企业组织认识到了通过更新和改进WLAN网络可以实现的好处和新的商业机会，这为全球厂商和网络解决方案提供商提供了机会。”

从地域角度看，企业WLAN市场在拉美地区增长最为强劲，与2016年相比，该地区第四季度增长35.3％，全年增长18.5％。该地区最大的市场墨西哥增长了34.7％。2017年全年，阿根廷上涨74.7％，但是作为第二大市场的巴西，同比下降1.7％。亚太地区（不含日本）（APeJ）在第四季度同比上涨15.9％，全年同比上涨14.8％。中东和非洲（MEA）继续保持2017年全年的稳定增长，与去年第四季度相比增长11.7％，全年增长14.4％。中欧和东欧（CEE）在第四季度同比增长7.8％，全年增长12.4％。美国在2017年的全球份额为37.6％，结果好坏参半。环比来看，美国第四季度收入下降10.4％，但与2016年四季度相比，涨幅为1.0％。总体而言，美国市场2017年增长2.0％。

IDC全球网络季度追踪报告研究经理Petr Jirovsky表示：“拉美和亚太地区正在WLAN市场保持增长步伐，因为这些地区继续升级到802.11ac基础设施，不同地区处于技术成熟度的不同阶段。总体来看，IDC预测未来几年整个企业WLAN市场将呈现温和增长态势。”

企业级WLAN厂商最新态势：

2017年第四季度思科全球企业WLAN收入环比有所减少2.9%，但是同比增长增长5.1％，达到6.468亿美元，2017年全年收入增长4.8％至24.9亿美元。思科在云管理网络平台Meraki中看到了积极的发展势头。思科仍然是市场份额的领先者，2017年结束之后以43.6％的市场份额领跑，相比之下2016年的份额为44.0％。

HPE-Aruba（不包括其OEM业务以及截至2016年第二季度的H3C收入）在2017年第四季度的收入环比下降5.3％至1.93亿美元，同比增长1.2％。全年收入增长8.8％至8.52亿美元，市场份额为14.9％。

ARRIS/Ruckus尽管在2016年被博科收购，随后于2017年出售给ARRIS（该交易在12月份完成），但该公司依然是市场份额第三大公司，并仍然是市场中的一个重要参与者。该公司在2017年第四季度收入环比增长3.0％至9050万美元，同比增长24.4％。全年收入下降5.3％至3.34亿美元，所占市场份额为5.9％。

Ubiquiti实现强劲增长，收入环比增长7.3％至8510万美元，环比增长16.8％。全年收入增长30.9％至3.18亿美元，市场份额为5.6％。

华为又实现了表现强劲的一个季度，2017年第四季度收入环比增长28.6％，同比增长9.5％，至9600万美元，2017年全年收入增长45.0％至2.83亿美元，在2017年底的时候华为市场份额达到5.0％。