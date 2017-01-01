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至顶网网络频道思博伦携手中国移动研究院在巴塞罗那世界移动大会上展示自动化集成和交付系统

思博伦携手中国移动研究院在巴塞罗那世界移动大会上展示自动化集成和交付系统

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全球领先的运营商网络、SDN/NFV测试解决方案提供商思博伦通信将在为期4天的巴塞罗那世界移动大会（MWC 2018）参与中国移动下一代革新网络NovoNet项目的成果展示。

来源：至顶网网络频道 2018年2月28日

关键字： 中国移动研究院 思博伦

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全球领先的运营商网络、SDN/NFV测试解决方案提供商思博伦通信将在为期4天的巴塞罗那世界移动大会（MWC 2018）参与中国移动下一代革新网络NovoNet项目的成果展示。思博伦参与NovoNet自动化集成和交付系统的研发，并提供了NFVi网络加速性能测试评估系统功能模块，该测试模块可以通过Jenkins系统集成调用和统一测试管理执行界面触发，完成NFVi虚拟网络加速性能的自动化评估测试和报告采集。

思博伦携手中国移动研究院在巴塞罗那世界移动大会上展示自动化集成和交付系统

中国移动规模庞大的创新型NFV框架包括总体规划、测试环境搭建、虚拟化部署、虚拟化配置、NFVO/VNFM部署、MANO测试、服务启动测试和TIC交付。思博伦专业服务团队为NovoNet自动化集成和交付系统提供了测试自动化协作平台，包含测试例管理、测试自动化执行、设备管理、测试要求、问题跟踪、知识库以及报告与仪表板，助力中国移动对各类基于Jenkins的测试例加以集成，每项测试例均拥有多项设置，包括版本、测试类别、测试领域、优先级、严重性和标签等，这种基于Web的多媒体编辑器可以在线发布与测试方法有关的Jenkins任务或测试自动化脚本。中国移动还定义了每个分支项目的测试要求，并且使用测试需求功能跟进执行进度，思博伦的测试支持提供状态和进度的良好可视性。

思博伦通信全球服务部亚太区总监沈谦先生表示：“在参与中国移动NovoNet项目过程中，思博伦专业服务团队提供了测试自动化协作平台支持，助力优化NFV测试周期。作为中国移动长期以来的测试合作伙伴，思博伦凭借自身在NFV/SDN和自动化测试管理领域的经验与积累，助力中国移动迈向网络转型之路，并将一如既往的支持中国移动完成相关测试任务管理。思博伦愿与中国移动以及广大产业伙伴共同携手共进，在构建新一代网络的道路上走得更远。”

此外，思博伦为自动化集成和交付系统提供了NFVi网络性能测试部分，该部分使用思博伦NFVi自动化性能测试系统的模块实现。NFVi自动化性能测试系统是一套适用于主流OpenStack架构NFVi平台的全自动化测试系统，能够在VNF和NFVi解耦的情况下对各类性能进行测试，帮助行业用户在降低NFVi测试复杂性的同时加快执行系统回退测试。该系统测试用例中定义的典型虚机模型覆盖了主要的VNF业务虚机部署形态，减少真实业务虚机部署带来的复杂度，并且具备良好的NFVi平台兼容性和较真实业务虚机更高的性能，能够满足SRIOV和OVS-DPDK测试所需的性能和可靠性。作为一体式整体方案测试系统，不仅支持VLAN、VxLAN以及DPDK技术，覆盖虚拟机CPU/内存/磁盘读写性能测试，还具备远程测试执行能力，配备自动化测试所需的全部软件功能和协议组件，测试人员能够从任何IP可达的网络下执行测试并获取测试结果数据。

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