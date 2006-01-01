高通开出440亿美元的新价格收购NXP 拜博通恶意收购所赐

高通（Qualcomm）今天上午重新提出以440亿美元的高价收购NXP Semiconductors N.V.。一NXP是一家位于荷兰的芯片制造商。高通一年多前曾试图收购此家公司。

至顶网网络频道 02月21日 国际消息： 高通（Qualcomm）今天上午重新提出以440亿美元的高价收购NXP Semiconductors N.V.。一NXP是一家位于荷兰的芯片制造商。高通一年多前曾试图收购此家公司。

此次的价码比高通原来的出价380亿美元增加了16％，不包括债务。这对NXP投资者来说是一个重大胜利，NXP投资者在过去几个月里曾多次呼吁高通公司在出价上加码。NXP投资者联盟由Soroban Capital和艾利奥特管理公司（Elliott Management Corp.）牵头。两家公司均是荷兰芯片制造商NXP的两大股东。

根据高通与该联盟达成的协议，如果收购得到持合并持股比例至少70％的股东的批准就可以展开。之前的门槛是80％。高通和NXP的董事会均批准了此项新提议。

这一举措此时尤为重要，因为高通一直是博通（Broadcom）公司敌意收购计划的目标。博通曾表示， 1210亿美元的收购提议处决于高通不再增加在原来的380亿美元基础上加码收购NXP。

不过，修订后的NXP交易可能仍不足以阻止博通的敌意收购。金融时报引用一位接近博通首席执行官Hock Tan的人称，这样子“很令人沮丧，但也并未是此事的终结”。

一位高通内部人士向记者表示，收购NXP可能会加强高通与博通的谈判地位。两家公司上周举行了会议，并与两家华尔街咨询公司进行了磋商。一家公司建议高通公司的股东批准博通提出的将董事会改组成同意收购的董事会的提案，而另一家公司则建议接受六名被提名人中的四名被提名人。

就竞争层面上而言，NXP交易将为高通带来宝贵的新收入来源。这家荷兰公司是汽车行业里最大的半导体供应商，由于时下的车辆引入诸如自动驾驶等高级功能，汽车行业对芯片的需求正在迅速增长。

此外，高通公司估计，收购NXP可能创造一个每年节省至少5亿美元成本的机会。到目前为止，此项收购已获得九个反托拉斯机构里八个机构的批准。中国是唯一目前尚未未批准此项收购的反托拉斯机构，高通表示对于在“短期内”获得批准表示乐观。



