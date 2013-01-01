华为与民生银行签署战略合作：科技与金融将会碰撞出怎样的火花？

两家世界500强公司都希望通过提升广度和深度的战略合作早日看到科技与金融的融合所实现的聚合效应。科技与金融将会碰撞出什么样的火花？值得期待！

2月8日，华为与中国民生银行签署战略合作协议，双方将携手共建“科技+金融”的数字化智能银行，为用户提供更具价值的科技金融服务。华为与民生银行将在研发创新、客户服务、经营管理等多个核心业务能力上实现优势互补，共同推动传统金融行业的数字化和智能化转型加快升级，发展金融新业态。

华为与中国民生银行战略合作签约仪式现场

据了解，民生银行一直重视以科技的力量去服务金融用户，以分布式金融云、大数据、人工智能、区块链等新技术为突破口，打造科技金融银行。从2014年开始，民生银行先后研发了数据采集平台、实时计算平台、智能推荐引擎、机器学习平台，构建了完整的大数据服务体系，并直接驱动了360度客户画像、智能营销、交叉销售、智能投顾、智能风险和反欺诈等新金融服务。2018年1月民生银行的分布式核心金融云平台上线，并顺利实施了直销银行账户体系的“上云升级”，民生银行成为国内第一家成功上线分布式核心帐户系统的银行。基于区块链打造的信用证交易平台，上线不到半年时间，交易额已突破10亿元人民币。同时，民生银行建立并投产了国内金融业等级最高（T4）的现代化大型数据中心，以及符合ISO国际标准、容灾能力最强的双活灾备体系，承载起民生银行永不停歇的“智慧大脑”。

对于华为来说，其定位于使能行业数字化转型。其中，金融行业是华为投入和增长比较快的行业之一，华为中国区金融行业年复合增长率超过90%。华为常务董事、战略Marketing总裁徐文伟表示：“华为希望通过自身在通讯、云计算、大数据、物联网等领域的技术与研发优势，以及在金融行业ICT创新方面的成功经验，为民生银行构建面向未来商业模式的ICT架构，共建数字化智能银行。”

中国民生银行董事长洪崎表示：“创新引领、智慧共赢，是未来经济发展的大势所趋。民生银行与华为公司将顺势而为，并肩携手，共同建设“科技+金融”的数字化智能银行，为广大客户提供更具价值的高科技服务。。”

根据协议，双方将发挥各自在金融科技和技术研发等方面的优势，共建联合创新的试验室和联合项目组，在金融云、大数据、人工智能、物联网等新技术领域开展深入合作。例如，双方将探索联合建设金融业云服务平台，面向同业特别是中小金融机构提供金融云服务。并探索物联网在金融场景的应用，通过物联网技术提升供应链金融的效率和用户体验。

值得注意的是，此次民生银行与华为的合作，并不仅限于ICT领域的技术合作，也不仅是供应商与客户的关系。双方还将定期分享企业管理以及国内外金融业务创新发展动态，为双方决策层提供业务发展的规划建议，包括但不限于：企业管理、IT 治理、创新技术层面的交流、培训。并将保持企业文化合作与交流机制，安排企业文化建设经验分享、进行定期培训等。

为此，华为与民生银行正在着手成立合作委员会和协调工作组，以推进各项合作内容。看得出，两家世界500强公司都希望通过提升广度和深度的战略合作早日看到科技与金融的融合所实现的聚合效应。科技与金融将会碰撞出什么样的火花？值得期待！