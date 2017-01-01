沈阳智能制造云助力企业数字化转型

2018年2月5日华为联合沈阳市经信委举办沈阳智能制造云推介会，40余家沈阳重点企业参会，涉及装备制造、生物医药、电子通信、化工等众多领域。

2018年2月5日华为联合沈阳市经信委举办沈阳智能制造云推介会，40余家沈阳重点企业参会，涉及装备制造、生物医药、电子通信、化工等众多领域。华为及其合作伙伴达索、寄云科技共同为参会企业分享华为云解决方案、华为智能制造实践经验、达索云端三维体验平台、寄云工业互联网赋能智能制造方案以及企业上云案例，助力企业转型升级。

市经信委软件处沈峰处长发言

市经信委软件处沈峰处长主持推介会，并发表重要讲话：“为响应中国制造2025和振兴东北老工业基地的国家号召，沈阳市政府和华为进行全面深入合作，共同建设云上沈阳，助力企业数字化转型。通过政府政策引导和扶持，鼓励企业业务系统上云，推进企业的信息化建设和数字化转型， 提升企业生产效率和产品质量，同时将新技术应用于企业创新。”

华为辽宁地区云业务部总经理姜洋先生

会上，华为辽宁地区云业务部总经理姜洋表示：云是目前可以帮助政府以及企业重构IT架构，进行数字化转型的最主要方式，华为公司数字化变革经验表明，只有融入云，通过IT基础设施的重构及数字化转型才能够支撑公司全球业务变革和持续发展。沈阳智能制造云汇集华为公司多年的智能制造实践经验，以及众多合作伙伴的解决方案，能够为企业带来实实在在的变革和创新，促进企业生产效率和产品质量的大幅提升。同时，姜洋先生对沈阳市政府表示感谢，感谢沈阳市政府对华为公司的信任，华为将携手合作伙伴努力为沈阳制造企业的智能化转型贡献自己的力量。

达索大中华区渠道技术总监冯升华博士

作为华为在沈阳智能制造行业的重要合作伙伴，达索大中华区渠道技术总监冯升华博士在会上做了分享：“达索作为全球顶级的CAD/CAE公司，经过多年的努力和研究，现可以为用户提供16000多种体验方案，构建从宏观到微观的虚拟世界，基于华为云深厚的硬件研发能力、安全中立的服务策略、良好的用户体验，达索系统将解决方案部署在华为云上，给中国企业提供更好的服务。未来，达索与华为将携手共促沈阳智能制造升级！”

寄云科技产品总监王伟先生

近年来工业互联网发展迅猛，寄云科技作为该领域的佼佼者，也在会上做了分享，其产品总监王伟先生表示：“寄云科技工业互联网平台部署于华为云上，为企业提供IoT服务，免去了IT基础设施的重资产投入和繁琐运维，使企业专注于自身的发展和创新。工业互联网平台基于大数据分析的设备运营保障和预测性维护，并提供强大的应用和分析开发平台，方便企业快速构建工业应用和进行工业数据分析。”

在企业数字化转型的过程中，离不开政府的扶持与帮助，沈阳市政府将与华为进一步加强合作，通过沈阳市智能制造云平台，汇聚全国乃至全球的制造业人才和企业，繁荣制造业产业生态，推动沈阳制造业的转型升级，助力本地企业“走出沈阳，走向全国“，努力打造沈阳智能制造名城，为振兴沈阳老工业基地做出更大贡献！