F5：数字化转型正当时 

F5中国区总经理张毅强先生、F5大中华区首席技术官吴静涛先生、F5中国区市场总监王学军先生分别从各自专长的领域入手，与媒体来宾分享了F5公司在过去一年中的成长，以及对2018年应用服务行业发展趋势的展望。

2018年2月1日，应用交付领导厂商F5公司一年一度的核心媒体沟通会在北京举行。会上，F5中国区总经理张毅强先生、F5大中华区首席技术官吴静涛先生、F5中国区市场总监王学军先生分别从各自专长的领域入手，与媒体来宾分享了F5公司在过去一年中的成长，以及对2018年应用服务行业发展趋势的展望。

深耕细作，稳健增长

在回顾2017年F5中国区成绩时，张毅强先生讲到：“在2017年中，F5中国一直保持了持续、稳健的业务增长。这份亮眼的表现主要源自F5在解决方案、行业市场以及合作伙伴三方面的深耕细作。在解决方案领域，F5自16年末就敏感的把握到云、IOT以及自动化运维的多个商机，并提前布局解决方案的研发，这就使我们能够在第一时间满足用户的需求。在行业方面，F5在过去强势的金融、电信领域持续深挖，在城商行、电信级云应用中均取得了突破。在合作伙伴方面，F5更是取得了长足的发展，尤其是通过与华为、电信云等国内领先企业的合作，使F5能够为国内用户带来更加定制化与灵活的应用服务解决方案。”

数字化转型进行时

从2017年初，F5公司就提出了现在全球企业都在经历数字化转型的概念，这一结论在2017年5月的“应用交付高峰论坛“中，更得到了广大用户与合作伙伴的认可。张毅强先生指出：“在F5看来，数字化转型是众多企业都在致力于通过IT技术、数字化新型技术重新梳理、甚至重新创造企业的架构与业务模式，从而更好地为最终用户提供更有价值的服务。这种转型是技术演进与用户需求互相作用下的结果。举例而言，十一年前iPhone第一代产品问世的时候，恐怕我们很难想象今天用户与应用互动的形式会发生如此大的转变。在今年F5发布‘2018年应用交付现状报告’中，超过3600名亚太区的IT从业人员参与了调查。其中55%的受访者表示由于数字化转型，他们正在考虑重新编排IT架构与交付流程；49%的IT从业人员为应对这一转型，正在将企业的部分应用迁移至跨云环境中。在我国，随着国家对物联网、大数据以及人工智能领域政策性发展指导的颁布，势必对企业数字化转型起到更大的推动作用。而在这些领域，F5已经从应用服务方面准备就绪。”

立足本土，初心不变

在活动中，F5公司大中华区首席技术官吴静涛先生与到场来宾分享了2018年的部分规划。吴静涛先生表示：“数字化转型的大背景下，由于直接与最终用户产生互动，应用服务一定是首当其冲受到挑战。对于技术发展的趋势，F5已经与合作伙伴一道进行了深入分析，并从宏观与微观领域进行了准备。在宏观上，面对物联网、大数据、云计算这样的国家级产业，F5已经从接入管理、应用优化以及应用安全管理等多个角度开发了相应的解决方案。在智能编排、DevOps等微观领域，F5也早已有了一整套面向容器环境、微服务等方面的解决方案。为了更好的服务国内用户，不同于由于税收降低而纷纷回流的其他美国企业，F5将增加在中国‘本土生产、本土研发、本土服务’这三方面的人力、物力投资。这就可以使F5能够更加紧密的和中国合作伙伴进行深入合作，从而为用户提供更符合使用特性的应用服务解决方案。

在会议的最后，张毅强先生着重指出：“F5是一家技术型公司，但不止是一家技术型公司。不同于往年，今年的媒体见面会在红丹丹文化交流中心举办，旨在通过体验视障人士一小时的黑暗生活，使我们在感受他们的坚强同时，能够献出我们每个人的一份爱心。这样的公益活动，F5中国已经坚持了近10年，因为我们相信公益不是一个人做了一件大事，而是很多人在做一件小事。我们希望把这份理念传递给更多志同道合的朋友，使更多人能够在公益事业上贡献一份力所能及的力量。”