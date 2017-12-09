公共免费Wi-Fi服务让互助土族风情园旅游胜地焕发活力

为提升区域的竞争力，互助土族自治县旅游局启动了在互助土族风情区建立免费高速Wi-Fi的便民服务计划，方便旅行者能便捷地与外界互通，同时加强了景区相关文化风情的宣传。

互助土族风情园位于互助土族自治县内，是一处以土族文化为主题的园区，来此可以参观特色建筑，了解土族文化，还可以观看充满少数民族风情的表演，内容丰富。土族是青海省独有的一个少数民族，传说是历史上吐谷浑人的后裔，而互助是祖国唯一的一个土族自治县，这里有特殊的文化、服饰、建筑和歌舞等，其中很多与蒙古族藏族类似，既有融合又有自己的特色。由于人口密度低，属于山区，网络建设成本高，投资回报率低，因此当地商业网络密度覆盖低，网络建设投入相对滞后，而且网络老旧，使用时间很长， 网络接入速度慢，甚至很多沿山区域没有网络覆盖，影响了游客的旅行体验。

为提升区域的竞争力，互助土族自治县旅游局启动了在互助土族风情区建立免费高速Wi-Fi的便民服务计划，方便旅行者能便捷地与外界互通，同时加强了景区相关文化风情的宣传。雄伟的山群和多变的峡谷为该地区提供了优美的风景和丰富的旅游资源，但是同时也成为网络建设“拦路虎”，在如此复杂的环境下建设网络面临着诸多挑战：

互助土族风情区很多地方处于山区，很多公共基础设施依山而建，由于地势的起伏，布线成本非常高，由于是政府公益性项目，客户对控制成本诉求强烈。

山区高海拔，雨水雷电天气频繁；冬季较为漫长，气温低，对产品在恶劣环境下的稳定性提出较高的要求。

面对挑战当地政府迎难而上，经过对各种方案的多方论证和考虑，客户选择了当地运营商中国移动通信集团青海有限公司和华为合作共同提供网络建设服务， 中国移动通信集团青海有限公司提供建设和维护服务，华为提供WLAN解决方案和设备。

高性能双频AP设计，提供高速可靠的无线接入服务

互助土族风情区每年有数以千计的中外游客慕名到此观光浏览，此次部署的AP8030DN&AP8130DN作为最新一代802.11ac室外型双频无线AP（Access Point），支持3×3MIMO，具有卓越的室外覆盖性能及超强的硬件防护，支持2.4GHz和5GHz频率，支持无线网桥，兼容IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准。 双频同时提供业务，提供更高的接入容量，具有完善的业务支持能力，高可靠性，高安全性，网络部署简单，自动上线和配置，实时管理和维护等特点，满足室外放装型网络部署要求。

高防护等级AP设计，适应各种恶劣环境

互助土族风情区有着丰富的森林和滑雪场地，复杂的室外环境为Wi-Fi网络的部署带了很多挑战，夏季的山区经常有突发的雷雨天气，由于室外AP部署在较高的位置，所以面临雷击的风险较大；同时该地区冬季较为漫长，而且连续降雪时间可达3~5天，最低气温超过零下20℃；华为室外AP采用业界最高等级的防尘防水防护标准，细小尘埃无法进入，也不惧雨淋，通过IP67标准认证，可工作在0%～100%（非凝结）湿度和-40～+60℃温度的环境下。全金属外壳设计，内置天馈口、网口、交流供电口防雷器。

随着网络的成功交付，互助土族风情区已经实现了主要公共场所全Wi-fi覆盖的目标，移动互联明显改善了旅游行者的旅游体验：

· 游客通过公共网络，可以游玩更轻松，如获取休息点位置、景点介绍、推荐线路、在线订购门票以及利用官方平台进行求助等，提升了游客的满意度；

· 区域政府公共区域信息化，利用公共网络实现在线服务，提升了政府的宣传力度；

· 政府可通过公共网络及时发布灾害预警和救灾事项，降低损失。