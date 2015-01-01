华为云视频云让城市更有序

海淀区城市服务管理指挥中心（以下简称中心）负责全区渣土车管理工作。以前中心对渣土车违规问题，只能通过人工方式查看视频，往往一个人需要花费5-8个小时才能查询到目标渣土车，不仅效率低下，而且不能做到部门间信息共享与及时联动处理。

因为具有远远大于小型车的吨位，卡车常常被视为马路上的“霸王”，在城市的建筑工程中，卡车往往是负责运输建筑材料和建筑垃圾的主力军。

所谓的“渣土车”，是专门用于运送沙石等建筑材料的卡车，对渣土车的管理是一项与城市稳定发展，人民幸福生活密切相关的社会管理项目。然而在不少城市中，渣土车在帮助运输建筑材料的同时，也带来了一些安全隐患，比如屡屡发生撞人、污染城市环境、非法倾倒、影响居民生活等交通违法事件，让行人和其他车辆恐惶不已，成了舆论讨伐的对象。

在北京市海淀区，现有数千辆渣土车未登记备案，部分备案车辆未按规定进行运输作业的事件时有发生。海淀区城市服务管理指挥中心（以下简称中心）负责全区渣土车管理工作。以前中心对渣土车违规问题，只能通过人工方式查看视频，往往一个人需要花费5-8个小时才能查询到目标渣土车，不仅效率低下，而且不能做到部门间信息共享与及时联动处理。

为了提升管理水平与工作效率，海淀区启动了“网格化图像信息系统微卡口（大数据）平台”项目，对全区各街镇三级平台视频接入、管理和存储等设备进行升级，实现各街镇模拟标清、高清等多种信号集中控制，新建区级微卡口（大数据）分析平台，实现对车牌、车型、车辆特征等数据的智能检索分析，并支持未来按需部署人脸分析、WIFI探针等智能化业务应用。

华为联合业内优秀的视频大数据服务提供商熙菱信息，在完成与区指挥中心、城管委、执法局、住建委等部门充分调研和大量分析建模工作后，于2017年11月在华为云视频云平台成功上线“海淀区智能卡口平台”，为中心搭建了一套车辆大数据分析平台，帮助对全区车辆进行实时监管。系统上线运行2个多月以来，已经在超过4000万过车数据中（超过830路微卡口，含改造卡口）完成对2000多辆渣土车准确识别与管控，大幅提升了城市服务管理效率。

基于这套平台，中心可对前端高清卡口摄像机抓拍的图片采用智能算法进行识别，并对二次结构化分析结果归类统计，实现一车一档，对非法渣土车在高发街道、高发时间段、高发卡口等位置的监控与管理调度提供辅助决策支持，全天候车辆正确识别率超过95%，实现对海量数据快速比对碰撞与特征检索，10秒钟内就可完成对千亿级图片的识别与检索。

华为云视频云以“一云一池一平台”架构为客户做顶层设计，可根据业务发展需求提供弹性平滑扩展的计算与存储能力。

一云，即协同资源云，通过协同资源云满足视频分析类应用对于CPU与GPU（图像处理器）算力的需求，加速新算法、业务上线。

一池，即融合资源池，采用分布式文件存储技术构建融合资源池，用OceanStor 9000统一存储微卡口视频，整合人、车、物等多维数据，实现多类型数据一池共享，为大数据深度挖掘与关联分析提供支撑。

一平台，即智能服务平台，FusionInsight作为车辆大数据应用的智能服务平台核心组件，可基于多维数据，逐步实现以机为主、以人为辅的研判模型，全维度实时研判、专业研判、深度研判，实现重点目标管控由“靠人盯”向网络化实时查控机制转变。

鉴于华为云视频云与智能卡口平台的良好表现，海淀区政府决定2018年陆续接入全区各机构的近万路高清视频，包括执法大队、住建委、市政市容委、交通支队、学校、医院等，按需授权给各单位调用与管理，并逐步上线更多基于视频大数据的应用模块。同时，接入各部门可根据业务发展及突发应急保障业务需求，灵活调配视频图像的计算、存储与分析资源，对各自管理区域内的重点目标主动发现、主动预警，有效提升重点人、车、物和事件的管控能力，维护海淀区乃至全市的社会稳定。

除北京外，目前华为云视频云还服务于广东、江苏、江西、甘肃、青海、湖北等地公共安全行业客户。华为将持续发挥在公共安全领域方案顶层设计优势，以领先的行业解决方案与ICT产品技术，助力公共安全视频联网共享与平安城市建设。