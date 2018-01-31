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华为云与纳网科技达成合作 推进中小企业云化进程

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1月31日，华为云与厦门纳网科技股份有限公司（以下简称“纳网科技”）达成合作伙伴关系，在互联网基础服务领域开展全方位合作，共同推进中小企业云化进程。

来源：至顶网网络频道 2018年2月1日

关键字： 华为云 纳网科技

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1月31日，华为云与厦门纳网科技股份有限公司（以下简称“纳网科技”）达成合作伙伴关系，在互联网基础服务领域开展全方位合作，共同推进中小企业云化进程。

当前，数字经济日新月异，云计算及大数据作为重要基石，将给企业升级、创新、效率提升、商业模式等带来根本性改变。此次华为云与纳网科技携手，双方将重点针对域名注册、网站建设、企业邮局和网站应用等业务领域进行联合创新，为广大中小企业提供更有竞争力的互联网基础服务。

华为云与纳网科技合作签约仪式现场

华为云（HUAWEI CLOUD）是全球领先的企业级云服务提供商，为全球政企客户提供安全可信、稳定可靠、可持续发展的云服务，截至目前，华为云已发布14大类99款云服务，50+解决方案，致力于成为智能世界使能者，联接企业现在与未来。

厦门纳网科技股份有限公司一直致力于互联网基础服务产业，是国内领先的域名注册商之一，十余年的发展使其拥有了雄厚的实力和丰富的行业经验，为广大企事业提供域名注册、网站建设、网站应用、企业邮局、云安全等基础互联网服务。纳网科技凭借着勤奋耕耘、拥抱变革、随时迎接挑战的坚定决心，在互联网服务行业赢得了客户的一致好评。返回搜狐，查看更多

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