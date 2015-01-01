构建“平台+生态” 助力政务大数据建设

2017年政府工作报告明确提出“加快国务院部门和地方政府信息系统互联互通，形成全国统一政务服务平台”、“深入推进“互联网+”行动和国家大数据战略“、"减少无效供给、扩大有效供给，更好适应和引导需求”。

2017年政府工作报告明确提出“加快国务院部门和地方政府信息系统互联互通，形成全国统一政务服务平台”、“深入推进“互联网+”行动和国家大数据战略“、"减少无效供给、扩大有效供给，更好适应和引导需求”。这为政府信息化建设提供了新的商业机遇和建设方向，那就是由过去注重基础设施转向注重业务信息互通、政府数据价值挖掘，用云计算和大数据等信息技术提升高效供给能力，促进产业经济发展，让更多人享受信息红利，享受城市数字转型成果，推动政府智能化发展。

当前，中国政务云建设也出现新的变化。第一政务云由过去注重硬件设备转变为注重基础资源整合、弹性调度；由过去注重单向垂直应用转变为注重应用横向协同；由过去纯基础设施建设，闭门建设转变为注重顶层设计，统一规划，强调技术融合、业务融合、数据融合，实现政府信息系统跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务。第二构建政务云的生态环境出现新情况。政务云建设由过去往往政府主导，自建自设计自营自维护，玩家通常就是单个政府部门。而现在通常都需要多方参与合作才能促力政务云建设成功。参与的有政府部门、设计方、资金方、解决方案方、云服务提供方、云产品提供方、云运营方等等，每个参与方都有各自所长，各自优势，因此统筹协调、合作复杂、技术方案整合度都大大增加。

面对政务云建设不断深化，持续融入业务、大数据，向信息化要红利要发展要效能的新机遇下，华为经过多年思考，非常清晰自己的定位和战略，将继续聚焦政务信息化ICT基础设施和智能物联终端，成为智能社会的使能者和推动者，与合作伙伴一道推动智能社会的发展。我们将打造全云化的基础设施，促进所有组织数字化，帮助运营方用云服务的方式面向他们的客户，并帮助其运营系统实现云化、互联网化、智能化。但政务云建设是一个复杂的系统工程，需要涉及到的客户、合作伙伴、解决方案提供商的共同参与。基于对政务云建设新变化的深刻理解和思考，华为提出 “平台+生态”的发展战略。战略的核心是基于在技术上高强度的投入，提供创新、差异化、领先的ICT硬件和软件基础设施，打造一个开放、弹性、安全、灵活的平台，与合作伙伴助力客户成功实现数字化转型。

实际就是说，华为要围绕政府公众的需求持续创新，凭借自己在云计算和大数据领域先进的技术能力和产业平台优势，联合业界顶尖的生态合作伙伴，比如北明软件等，推动政府信息化生态圈良性的发展。利用各自优势助力政府提高自己的行政效率，推动公共服务的创新，真正帮到政府治理能力的现代化，以及国家大数据战略等政府信息化建设的落地和推进。

“平台+生态”战略理念在市场拓展中取得良好效果。华为2016年在政务云市场实现新增份额第一名，累计服务超过16个国家部委级，15个省级，200多个地市区县级客户的政务云，大幅度提升了政府公共资源配置效率和数据交换的共享能力。

华为在广州市政府的信息化建设也展现丰盛的成果。

广州市信息化服务中心主任邢诒海表示：“广州市在政府信息化建设方面起步较早，作为我国政务信息化建设的首批践行者，在国内最早提出和提供云服务，其云服务管理模式的成熟度和管理范围居于全国前列，这也是国内目前最大的政务云之一，通过与华为深入合作，已经接入200家单位、698个业务系统，实现3年稳定运行。”

依托开放可信、统一管理的华为云平台，广州市各委办局采购服务器、存储等硬件较以往下降了四分之三，项目建设部署周期平均缩短了70%以上，同时把各单位技术人员从日常运维工作中解放出来，使有限的技术力量更加专注于应用服务系统建设和资源管理工作。

在广州市云平台实践方面，他表示，该平台实现了政府信息化建设管理统筹能力、基础支撑环境的运维、安全管控能力、资源利用率、系统建设效率及灵活性、信息化公共支撑服务的发展空间四方面的提升。日前贵阳大数据博览会上，广州市数据开放平台已获得肯定，同时在国内名列前茅。目前已经沉淀了50多亿条的数据，在部门之间的交换量超过了120亿，现在每天平均在部门之间交换900多万条数据，规模和覆盖范围比较领先。

在广州市政务云建设中，华为和合作伙伴北明一起，发挥各自优势，形成一体化的电子政务云建设方案。

在IAAS层面，整个方案融合了华为成熟、可靠、丰富的产品和北明基于20年的电子政务集成经验，提供规划、建设、运营和运维服务，可以针对不同类别、不同基础现状和不同建设运营目标的城市、单位量身打造解决方案。

在PAAS层面，广州政务云对PAAS的功能定位是数据交互的核心、业务协同的枢纽、集约建设的路径、融合创新的基础。基于这样的定位，整个方案利用面向服务的技术架构和大数据等技术，构建统一服务和大数据两大核心平台，提供信息资源目录、数据交换平台、公共数据资源等服务；提供数据采集、存储、处理、分析、可视化展现等服务。在PAAS层所提供的产品可以广泛应用于智慧城市或电子政务统一服务平台，省厅或委局的支撑平台，应用信息服务平台和公有云PAAS层。

在SAAS层面，方案以云平台、统一服务平台、大数据平台等核心产品为主线，结合行业领域的应用需求，开展SAAS层子方案和产品提供。根据应用场景和建设主体的不同，把SAAA层解决方案分为三类，一是教育、医疗卫生、交通、政务、民政等业务领域应用；二是公共信用、城市一卡通、城市管理、旅游、互联网+政务等需要多部门协同开展的融合业务；三是城市IOC、城市服务入口、市民网页、企业专属网页等管理服务渠道和手段创新型业务。

通过技术融合、业务融合、数据融合，加大信息资源整合共享建设工作力度，使得数据在城市中能够高效、合理、便捷、安全地流动，实现五跨业务协同，根据管理、服务、决策的需要，市民生活、工作的需要，以及企业经营、发展的需要在城市中形成一张看不见的生命网，让政府内部管理更高效，对外服务更便捷，产业发展更科学。