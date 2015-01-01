浅析“五网合一”融合网络架构

本文给出了一种内网、外网、智能化专网、无线网、物联网五网合一的医院融合网络架构，满足医院多套网络之间的互联互通需求，方便物联网、移动互联网等智慧医院业务扩展；同时，依据等级保护建设需求，对整套网络的安全性进行了网络架构层面的探讨。

本文给出了一种内网、外网、智能化专网、无线网、物联网五网合一的医院融合网络架构，满足医院多套网络之间的互联互通需求，方便物联网、移动互联网等智慧医院业务扩展；同时，依据等级保护建设需求，对整套网络的安全性进行了网络架构层面的探讨。

关键词 智慧医院 医疗物联网 网络安全 内外网融合

1. 概述

传统医院网络多采用内网、外网、智能化专网等多套网络物联隔离的建设模式，无线网络作为有线网络的延伸，只承载移动医疗等内网应用。随着远程医疗、医疗物联网和移动互联网等新业务需求的出现，传统物理隔离网络架构已经成为智慧医院建设的障碍：

1) 远程医疗业务需求：为了便于远程医疗开展，医生需要通过固定视频会议系统、移动终端等多种方式灵活接入网络中，需要在医院的智能化专网、外网以及内网之间实现数据互联互通；

2) 医疗物联网需求：人员资产管理、婴儿防盗等医疗物联网应用的开展，需要医院内网、无线网络和智能化专网中的门禁、监控等系统互联互通，完成业务联动；

3) 移动互联网需求：掌上医院的开通，需要将医院无线网络、内网、外网互联互通，实现移动支付、室内导诊、挂号、查询报告等移动互联网业务的开展。

如何实现医院内数据的互联互通，建设一套安全、稳定、高效的网络，是智慧医院信息化建设需要解决的首要问题。

2. 医院网络融合方式探讨

常见的医院网络融合方式有以下两种。

2.1. 物理隔离，局部互通

这种建设模式中，内网、外网、智能化专网等多套网络建设从园区到数据中心采用物理隔离的方式，在多套网之间通过防火墙、网闸或者前置机等方式完成数据互联互通。这种模式虽然满足了数据的安全互通需求，但不足之处也很明显：建设成本较高，每套网络都需要配置相应的等保安全设备，设备利用率低；不利于备份或者双活数据中心扩展，需要对应多套分别配置独立的网络安全设备，运维管理工作复杂；

2.2. 物理融合，逻辑隔离

这种建设模式中，利用VLAN技术把医院现有网络划分为几个相对独立而又可互相访问的子网，有效避免了网络规模不断扩大时广播风暴的产生，提高了网络的安全性和网络带宽的利用率，实现了医院信息系统多网间的融合。但管理配置更加复杂，多套网络中接入终端和设备类型对网络交换机不同，容易造成设备选型和权限管控的混乱，对运维人员能力要求极高。

3. 医院“五网合一”融合网络架构设计

“五网合一”的融合网络架构如图1所示，该架构中分为园区网和数据中心两部分。

图1 “五网合一”的融合网络架构示意图

3.1. 园区网络架构

园区网络采用物理隔离的建设方式，分为内外、外网、智能化专网以及无线物联网4套相对的物理设备。

1) 内网、外网、智能化专网链路带宽为万兆主干千兆到桌面，采用核心-汇聚-接入三层架构；

2) 核心交换机2台，通过多虚一虚拟化技术满足可靠性要求；

3) 核心和汇聚之间通过双链路连接，保障链路的冗余性；

4) 无线网络单独组网，既提供全院WIFI覆盖，同时作为有线网络备份，园区网络相对隔离的架构将内网、外网和无线网之间的安全风险最大程度降低；

5) 物联网AP除了提供基本的WIFI功能外，支持内置蓝牙，通过POE OUT或者USB通用接口满足基于蓝牙、RFID、ZigBee等射频的物联网业务扩展，避免医院重复施工布线，节约投资。

3.2. 数据中心网络架构

数据中心网络按照业务内容不同，划分为内网数据中心、外网数据中心、智能化专网数据中心、DMZ区。

1) 为满足互联互通需求，数据中心核心交换机将多套网络物理连接，通过VLAN逻辑隔离；

2) 数据中心核心交换机支持多虚一虚拟化技术避免单点故障，支持EVN、VxLAN等虚拟大二层技术，提供双活或者灾备数据中心扩展性能；

3) 配置Agile Controller通过图表式的管理界面，将用户按照不同的群组统一配置策略权限，保障多套网络之间业务隔离；

4) iPCA保守恒算法能够对网络故障进行毫秒基本快速定位，极大程度降低网络运维难度；

3.3. 安全技术建设

为保障医院信息系统和业务的安全稳定运行，防止业务数据丢失、信息泄密、恶意渗透攻击，需要参照等级保护建设标准对本文设计的网络进行安全建设。

1) 安全域：按照医院数据中心应用系统信息和应用分类的安全需求，数据中心网络业务内容不同，划分为内网数据中心、外网数据中心、智能化专网数据中心、DMZ区、对外互联区、安全管理区以及综合管理区7个不同的安全域。

2) 安全域边界防护：在安全域以及互联网出口边界上，针对医院信息系统的网络数据流入/流出提供过滤和保护，通过配置防火墙设备阻止安全域外部连接的非授权进入内部，以及通过网络手段阻断特定的内外连接。通过配置网络入侵防御设备对蠕虫木马攻击、拒绝服务攻击、入侵行为进行识别，并且进行实时拦截。

3) 安全管理区：通过数据中心交换机旁挂入侵防御、准入控制、堡垒机、接入认证、漏洞扫描、日志审计等安全设备，保障系统和数据安全。

4) 对外互联区：通过DDos、VPN、防病毒网关、上网行为管理等安全设备实现局域网和互联网之间的安全防护。

5) 灾备数据中心：配合灾备数据中心的建设，对存储数据和医院核心业务系统进行热备，当主机房故障时，启动被机房继续提供服务。

4. “五网合一”融合架构优点

4.1. 互联互通，避免信息孤岛

多套网络之间通过等级保护建设保障信息安全，同时提高用户体验，各子网系统的互联互通实现起来更加便捷。便于医疗物联网、远程医疗等智慧医院业务开展，奠定了良好的数据传输管道。

4.2. 避免重复建设，节约用户投资

本方案中无线物联网预留了标准的物联网扩展接口，后期物联网建设避免了重复的施工布线，以及POE交换机等投资费用。

4.3. 架构先进，满足未来扩展需求

网络架构设计中考虑到医院未来灾备数据中心的建设需求，支持虚拟大二层技术；无线网络支持人员资产管理、生命体征监测等物联网业务平滑升级能力。

5. 结论

实践中发现，通过“五网合一”融合网络架构，配合安全等保建设标准，消除了医院内的数据孤岛，实现数据的互联互通，能够灵活开展智慧医院中远程医疗、掌上医院、物联网等新业务的建设需求。但网络架构的变革，需要提升医院管理层与信息部门的综合素质，配合更加完善的管理秩序，以应对智慧医院信息化建设中的更多挑战。