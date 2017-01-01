华为云计算助力江西省国家税务局打造网站集群

随着互联网新技术的发展和应用，政府网站集群化的影响力越来越明显。基于整体性、易用性、安全性的政府机构网站群逐步建立，在提高行政效能、提升政府公信力等方面十分明显。

随着互联网新技术的发展和应用，政府网站集群化的影响力越来越明显。基于整体性、易用性、安全性的政府机构网站群逐步建立，在提高行政效能、提升政府公信力等方面十分明显。然而，随着网站应用的不断扩展，站群数量不断扩大，支撑网站群的服务器资源大量部署，能源消耗越来越多、管理成本越来越高、利用率逐渐走低，这是网站群持续发展所面临的困局。当前，随着“虚拟化”、“云计算”等技术的出现，把云计算应用到支撑政府机构网站群建设与运行管理上，实现网站群资源管理和应用模式的突破，是一个值得探讨和实践的课题。

税务网站是政府网站的重要组成部分，是税务机关与纳税人和社会公众密切联系的重要桥梁，是税务机关推行信息公开的第一平台、开展税收宣传的重要载体、服务纳税人的重要窗口、与公众互动交流的重要渠道。

为此，江西省国家税务局根据自身的业务发展要求，前瞻性地对税务网站集群建设提出了以下几点要求：

1、灵活扩展：网站集群内各网站共享资源，支持网站流量自动分流，根据访问压力弹性调配资源，破解个别网站突发大流量访问时资源扩展难题；

2、统一管理：通过统一入口对平台内所有软硬件统一管理，业务模板实现模板化发放，简化管理难度，提升管理效率；

3、安全可靠：硬件设备故障时实现网站虚机自动漂移，网站访问自动恢复；网站系统能够不停机迁移。

针对江西省国家税务局的上述要求，华为以基于FusionSphere为核心的云解决方案为其构建网站集群系统，最终赢得了江西省国家税务局的青睐。

以FusionSphere为核心的云解决方案应对网站集群建设新挑战

江西省国税局对网站集群的基本要求是灵活扩展、统一管理、安全可靠，而这正是华为以FusionSphere云平台软件为核心的云解决方案的优势。

FusionSphere的弹性调度和规模扩展能力，支撑网站集群内各网站根据流量压力高低自动添加或者减少计算资源，在应对大流量访问对资源的需求和节能减排之间取得很好的平衡。

一个云操作系统的效率能否发挥到最优，取决于如何来运营它。华为FusionSphere能够让客户利用可视化模版来实现10分钟创建虚拟数据中心，实现一键式应用部署和高效运维，使网站集群的管理运维变得非常简捷高效。

安装在FusionSphere云平台上的网站业务，可以利用云平台构建的High Availability、Fault Tolerance以及双活数据中心等能力，实现业务的容灾和备份，而无需对所有业务要求具有容灾备份的能力。

在引入华为云解决方案后，华为按照江西省国家税务局的业务流程，派驻工程师进行严格安装和调试，上线后整个系统24小时不间断稳定运行，为网站集群业务提供持续的支撑。目前整个网站集群运行良好，对江西省国家税务局的信息公开、税务宣传、纳税服务效果显著。