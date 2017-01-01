华为智慧城市再获5项大奖，三亚高青荣获城市示范奖

1月18-19日，由中国智慧城市论坛、中国科学技术法学会智慧城市工作委员会主办、华为技术有限公司支持的第八届中国智慧城市大会在北京召开。

1月18-19日，由中国智慧城市论坛、中国科学技术法学会智慧城市工作委员会主办、华为技术有限公司支持的第八届中国智慧城市大会在北京召开。中国科学技术法学会会长、中国智慧城市论坛执行主席段瑞春，工信部信软司巡视员李颖、中国工程院院士刘先林等权威专家出席。华为以“打造智慧城市神经系统，助力城市数字化转型”为主题参会，华为EBG中国区智慧城市总工姚健奎分享了华为智慧城市理念和丰富的实践经验。同时三亚市人民政府副市长谢庆林，智慧高青建设办公室常务副主任赵新国也出席了本次大会并分享了智慧城市建设的经验。

在大会颁奖典礼上，华为参与建设的三亚市和高青县荣获了“2017年中国智慧城市示范城市”奖。同时华为也斩获5项大奖：“2017年中国智慧城市示范企业”，顶层设计、物联网、大数据解决方案荣获“2017年中国智慧城市示范方案”，人工智能解决方案获荣获“2017年中国智慧城市创新解决方案”。

打造智慧城市神经系统，助力城市数字化转型

在主题演讲中，华为EBG中国区智慧城市总工姚健奎表示：智慧城市既是数字经济的最佳抓手，也是解决城市发展中各种不均衡问题的重要手段。智慧城市是“城+市+产”三位一体的组合，是实体城市与数字经济的结合，正如人类因为有神经系统而具有智慧一样，三位一体的城市有机生命体也需要神经系统。智慧城市的神经系统，就是将云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息通信系统，与城市的场景进行深度的融合，为城市构建“感知无处不在、联接无处不在、计算无处不在，智能无处不在”的协同生态和交互体系，提升城市公共服务能力，增强市民幸福感，促进城市产业发展，促进城市有机生命体演进，助力城市数字化转型。

华为EBG中国区智慧城市总工姚健奎

智慧三亚：借助智慧化理念和技术，建设世界级滨海旅游城市

作为中国唯一的滨海旅游城市，三亚市委市政府在2017年提出建设世界级滨海旅游城市的战略目标，抓紧培育“一支柱、两支撑”的新型产业格局，即以大旅游产业为支柱，以新兴科技产业和热带特色高效农业为支撑，带动十大产业有机发展。

青山绿水、碧海蓝天是海南建设国际旅游岛最强的优势和最大的本钱，这就要求三亚借助智慧化的科技理念和技术，处理好发展和保护的关系。三亚市人民政府副市长谢庆林认为，要按照世界标准，充分应用新一代信息技术，打造既有颜值、又有肌肉、更要智慧的热带滨海旅游城市。

华为携手合作伙伴正在为三亚提供智慧三亚顶层设计以及智慧城市整体解决方案，包括云数据中心、互联网+政务、数字城管等，助力三亚打造智慧旅游示范城市。谢庆林表示，经过近年来的努力，智慧三亚已经取得了较为明显的成效：

1、政务服务更高效，实现了各部门间的政务信息资源共享与交换，有力地支持了“两级政府、三级管理”的政务管理和公共服务体系。

2、旅游服务更优质，无线公众网实现重点公共区域的免费全覆盖，整合吃、住、行、游、购、娱等30多项数据，建立智慧旅游体验中心，发布以大数据服务为特征的放心游和旅游管理App，大大提升了旅游体验。

3、城市管理更精细，建设了城市监控体系、数字化城管系统、智慧公园系统、海鲜排档监管系统、数字食品安全系统等。

4、扶贫攻坚更精准，建设了精准扶贫大数据管理系统，以及 “互联网+”模式的农村电子商务服务站，对脱贫致富起到了良好的推进作用。

三亚市人民政府市副市长谢庆林

智慧高青： “智慧一座城，幸福千万家”

山东淄博高青县地处北纬37度黄金纬度线，具有中国温泉之城，中国白酒名城，中国黑牛城，中国最具幸福感城市等美誉。

2017年，高青县新一届领导班子确立了“五个高青”（生态高青、产业高青、智慧高青、活力高青、幸福高青）发展目标，其中智慧高青是建设龙头。智慧高青由高青县政府、华为及合作伙伴携手打造，致力于建设新型智慧城市县级样板。高青县规划的“智慧高青”项目，包括“1个中心、2张网络、4个平台、N个应用”：“1个中心”即智慧高青云计算中心，“2张网络”即eLTE无线集群专网和物联专网，“4个平台”是指大数据平台、地理信息云平台、通信和视频融合平台以及物联网平台， “N个应用”主要包括政府治理、民生服务、产业发展三类应用。其中“1个中心、2张网格、4个平台”，形成了智慧高青的神经系统，有效支撑了智慧高青“善政、惠民、兴业”的N个应用。

“智慧高青”以新兴产业改造传统行业，并带来了大量信息化岗位机会（仅呼叫中心就增加了850多岗位）。“智慧高青”还将帮助高青彻底实现新旧动能转换，实现跨越式发展。

在智慧高青的建设实践中，智慧高青建设办公室常务副主任赵新国对建设智慧城市成功的关键因素深有体会，他认为有三个关键点：第一必须是一把手工程；第二有强有力的执行团队，有领导小组办公室，还有具体的智慧城市的建设管理中心；第三更要有一个引领业界的数字伙伴，例如高青选择与华为合作建设智慧高青。

智慧高青建设办公室常务副主任赵新国

华为智慧城市获5项大奖，三亚和高青荣获“示范城市”奖

在大会颁奖典礼上，因三亚市和高青县智慧城市建设的突出成效，荣获了“2017年中国智慧城市示范城市”奖。

三亚市和高青县获得了“2017中国智慧城市示范城市”奖（右一高青县，右四三亚市）

华为公司也斩获5项大奖：包括“2017中国智慧城市示范企业”，以及智慧城市顶层设计、智慧城市物联网解决方案、智慧城市大数据解决方案获得“2017中国智慧城市示范方案”，智慧城市人工智能解决方案获得“2017中国智慧城市创新解决方案”。

华为EBG中国区智慧城市总工姚健奎代表华为领奖（右五）

作为全球领先的ICT解决方案供应商，一直以来华为对研发持续强力投入，这成为华为源源不断的创新源泉。近10年，华为研发投入高达3100亿元，已在全球布局15个研究所、36个联合创新中心，并将各种ICT新技术带入到智慧城市领域，打造了更加丰富的智慧城市创新应用。

● 在顶层设计方面，华为智慧城市顶层设计采取开放性原则，在对客户需求和现状做出合理准确评估的基础上，设计新型智慧城市的业务架构、数据架构、应用架构、基础设施架构，广泛应用于北京、上海、天津等多个重点区域。

● 在大数据方面，华为Hadoop社区贡献度为全球第二、亚洲第一。

● 在物联网方面，华为能够提供从底层芯片到操作系统的全套解决方案，包括业界首款NB-IoT芯片、最轻量级操作系统LiteOS等，为城市提供了联接更多、覆盖更广、功耗超低的物联网解决方案。

● 人工智能方面， 华为云EI企业智能平台，使能企业快速应用人工智能；同时华为积极推动全球5G标准与产业发展，为AI应用构建低时延高带宽网络；并发布了全球首个配备专用NPU（神经网络处理器）的智能手机，首次将人工智能带给手机用户。

截止2017年底，华为智慧城市解决方案已帮助全球40多个国家，120多个城市建设智慧城市。在2017年，华为在中国参与了北京、深圳、敦煌、潍坊、益阳等48个智慧城市项目，与80个城市签署了战略合作，与合作伙伴一起落地实施的智慧城市应用涵盖了智慧政务、智慧警务、智慧交通、智慧教育、智能制造、智慧路灯等多个领域。