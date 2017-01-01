智慧照明让生活更美好

华为照明物联网解决方案将城市照明路灯统一接入物联网络，基于GIS进行可视化管理，管理者可以清楚的了解每一个街区、每一盏路灯的状态信息。

据国际气候组织(The Climate Group)统计，全球路灯的保有量约为3.04亿盏，并将在2025年达到3.52亿盏。城市中随处可见的路灯，在为人们的生活带来便利的同时，其巨大的能耗和高昂的管理费用等问题也让城市管理者煞费苦心。以伦敦为例，路灯照明每年的耗电量高达5600多万度（据The Climate Group统计，伦敦市路灯保有量约为3.5万盏。以400W高压钠灯为基准），巨大的能耗费用再加上人工巡检、管理维护费用，对城市管理者来说是一笔不小的开支。华为照明物联网解决方案应运而生，为城市管理者排忧解难。

独有照明策略，节能效率高达80%。

在智慧路灯的接入方式上，不同于业界使用Wi-Fi等路灯接入方式，华为使用了基于IPv6的6LoWPAN技术，这种技术具有低功耗、自发现、自组网、可快速自愈的特点，而且可以更好的和传感器以及其它智能设备交互，而当6LoWPAN传感网络故障时，路灯控制器可以完全离线工作，独立运行。

在对路灯的控制上，传统的路灯一般采用集中控制方式，无法对单个路灯进行精确控制。当控制网络故障时，多台路灯在白天出现“与日争辉”的情况屡见不鲜，造成能源的浪费。华为照明策略在每盏路灯都安装了一个路灯控制器，用来控制开关和调光。可基于当地的经纬度进行计算，不同季节、不同月份、甚至每一天的照明时长都可以动态调整；还可以跟内置的亮度传感器、第三方车流量、人流量传感器等进行联动，或者根据实际的天气和环境状况进行智能调节。例如在深夜车流稀少的时候调低路灯亮度、间隔开灯；在光照条件不好的阴雨天气根据亮度感知及时开灯。

在照明方式上，华为方案基于LED路灯，并组合使用照明策略，相比高压钠灯等传统路灯，节能效率高达80%。

可视化管理，路灯在线巡检，故障提前预知

华为照明物联网解决方案基于GIS（地理信息系统）的可视化管理，1名人员就可以管理多个街区成千上万盏路灯，每个街区的路灯数量、路灯状态、安装位置、安装时间等信息一目了然。当路灯故障时系统会自动告警，并发送信息通知维修人员及时检修。

系统还可以对路灯进行生命周期管理，提前预知到可能发生的故障，实现前瞻性的维护。这种管理模式改变了过去依赖人工定期上街巡检的局面，既节省人力成本，又提高了管理效率。

全层次开发，向智慧城市演进

华为照明物联网方案的另一大特色是采用了全层次开放架构。在智慧城市的建设过程中，不可避免会有多家厂家进行数据交互和平台对接，华为提供的路灯控制器可灵活集成通信芯片，不同厂家的设备可以基于统一标准更好的进行交互；开放的敏捷控制器则对第三方应用系统提供标准北向接口，便于扩充各种服务组件，实现与智能交通、环境监控，城市治理全方位联动，为市政管理提供提供第一手大数据。

伴随着全球化和信息化的发展浪潮和经济社会的进一步发展，城市居民需求也不断提高，提供更清洁、更安全、更健康、更高效率的环境以供人们工作、居住和娱乐，是城市建设者对于市政物联网的着力点。而数以亿计的照明设施联网将是市政物联网建设的开端，从市政照明开始，将交通管理，环境监控，市政管理，市政照明等智能设备联接起来，打造全联接市政物联网 ，点亮智慧城市。