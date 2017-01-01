F5研究表明：数字化转型促使新兴应用服务数量激增

F5 Networks(NASDAQ: FFIV) 今天公布了其 2018 年应用交付状态报告的调查结果。这项全球客户调查表明，加速部署跨云环境可帮助企业选择最符合特定应用要求的云平台。

F5 Networks昨天公布了其 2018 年应用交付状态报告的调查结果。（请点击2018SOAD下载完整调查结果）这项全球客户调查表明，加速部署跨云环境可帮助企业选择最符合特定应用要求的云平台。但是，随着企业革新应用产品组合以适应数字经济新形势，跨多个云管理运营和安全性等问题也接踵而来。

F5 Networks 亚太中国区和日本地区高级副总裁 Adam Judd 表示：“即使安全漏洞攻击始终持续，数字化转型趋势也丝毫没有减缓的迹象。随着数字变革改变了 40 多亿亚洲人与数据驱动型经济的互动方式，应用成为亚太地区的新常态。今年的应用交付状态报告反映了数字转型正如何影响亚太地区的企业，帮助他们构建坚实的平台，以提供“更快速、更智能和更安全”的应用驱动型客户体验。”

今年是应用交付状态报告发布的第四个年头。今年的报告对应用服务发挥的关键作用进行了调查，发现其能够支持企业更快速、更智能且更安全地部署应用。从公有云、私有云和跨云采用到日益严峻的安全挑战，再到自动化、编排和企业应用服务的未来，全球超过 3,000 名 IT、网络、应用及安全专业人士就这些应用交付话题各抒己见。

调查亮点

本次调查收集了来自政府、金融服务、技术和教育等全球各个行业的反馈。受访者的职位从基础设施、IT 安全、应用开发和 DevOps 员工到高管不等。主要调查结果包括：

数字转型推动开发新型架构和 IT 优化计划：亚太地区 69% 的受访者表示，优化 IT 基础设施和流程仍然是数字转型项目的主要驱动因素，同时超过一半 的受访者表示数字转型促使云应用交付服务增加。此外，44% 的受访者指出数字转型改变了他们的应用开发方式，37% 的受访者表示他们正在开发容器和微服务等新型应用架构。

跨云环境助力实施“应用最佳云选”：大部分企业都希望为每个应用实施最佳部署策略，跨云架构由此诞生。亚太地区 84% 的受访者表示企业采用了跨云环境，同时近一半 (49%) 的受访者表示云决策基于每个应用制定。

网关服务迅速崛起：企业平均使用 16 种不同的应用服务来确保应用快速、安全和可用。安全性仍然是最重要的应用服务，但是随着 IT 组织积极备战数字经济，网关服务作为新兴需求在今年迅速崛起。在亚太地区，企业计划在未来 12 个月内部署的前五项服务中有四项是应用网关服务，包括 SDN、API、物联网和 HTTP/2 等。

跨云环境增加，安保信心降低：虽然数字转型促使企业通过云交付更多应用，但由于缺乏保护公有云应用的经验和专业技术，企业抵御攻击的信心备受打击。实际上，今年全球范围内有 28% 的受访者表示应用保护是公司面临的首要安全挑战。这导致越来越多的企业开始部署 Web 应用防火墙 (WAF)，只有 2% 的亚太地区受访者表示未来 12 个月内不指望 WAF 保护应用。

自动化和编排双管齐下：IT 部门开始拥抱可编程性，并在自动化和编排环境上实施标准化，以在精简 IT 的同时降低运营支出。亚太地区超过 80% 的受访者表示已在生产部署中实施自动化，同时大部分受访企业都旨在通过“大三样”（VMware、Cisco 和 OpenStack）解决自动化需求。

F5 (NASDAQ: FFIV) 助力全球最大企业、服务提供商、政府和消费品牌提升应用的速度、智能性和安全性。F5 提供云和安全解决方案，使企业能够充分利用所选择的应用基础设施，而无需牺牲速度和控制能力。如欲了解更多信息，请访问 f5.com。您还可以在 微博上关注 @F5中国官方微博，以了解更多关于 F5 及其合作伙伴与技术的信息。

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