F5研究表明：数字化转型促使新兴应用服务数量激增

扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
F5 Networks昨天公布了其 2018 年应用交付状态报告的调查结果。（请点击2018SOAD下载完整调查结果）这项全球客户调查表明，加速部署跨云环境可帮助企业选择最符合特定应用要求的云平台。但是，随着企业革新应用产品组合以适应数字经济新形势，跨多个云管理运营和安全性等问题也接踵而来。
F5 Networks 亚太中国区和日本地区高级副总裁 Adam Judd 表示：“即使安全漏洞攻击始终持续，数字化转型趋势也丝毫没有减缓的迹象。随着数字变革改变了 40 多亿亚洲人与数据驱动型经济的互动方式，应用成为亚太地区的新常态。今年的应用交付状态报告反映了数字转型正如何影响亚太地区的企业，帮助他们构建坚实的平台，以提供“更快速、更智能和更安全”的应用驱动型客户体验。”
今年是应用交付状态报告发布的第四个年头。今年的报告对应用服务发挥的关键作用进行了调查，发现其能够支持企业更快速、更智能且更安全地部署应用。从公有云、私有云和跨云采用到日益严峻的安全挑战，再到自动化、编排和企业应用服务的未来，全球超过 3,000 名 IT、网络、应用及安全专业人士就这些应用交付话题各抒己见。
调查亮点
本次调查收集了来自政府、金融服务、技术和教育等全球各个行业的反馈。受访者的职位从基础设施、IT 安全、应用开发和 DevOps 员工到高管不等。主要调查结果包括：
F5 (NASDAQ: FFIV) 助力全球最大企业、服务提供商、政府和消费品牌提升应用的速度、智能性和安全性。F5 提供云和安全解决方案，使企业能够充分利用所选择的应用基础设施，而无需牺牲速度和控制能力。如欲了解更多信息，请访问 f5.com。您还可以在 微博上关注 @F5中国官方微博，以了解更多关于 F5 及其合作伙伴与技术的信息。
F5 是 F5 Networks 公司在美国和其他国家或地区的商标或服务标记。文中提到的所有其他产品和公司名称可能是各自所有者的商标。
“灰犀牛”来啦！Ansible开源盛会，助您抢得自动化运维先机。
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。