VMware的NSX世界统治计划正随其非正式版本的发布而逐渐展开

VMware公司推广NSX的一项重要手段，在于将其引入其它产品当中，从而掩盖NSX本身的突出复杂性，且微拆分与分布式加密所带来的优势完全不会因此受到影响。NSX的另一项推广策略则为NSX-T，这套NSX的最新升级版本专门面向云原生应用程序。

VMware公司在其NSX网络虚拟化产品当中寄托的勃勃野心早已不是什么秘密，虚拟巨头认为其有可能超越服务器虚拟化实现广泛普及，特别是考虑到企业客户正越来越多地将资源分散到多种云环境及内部部署位置当中。

该公司推广NSX的一项重要手段，在于将其引入其它产品当中，从而掩盖NSX本身的突出复杂性，且微拆分与分布式加密所带来的优势完全不会因此受到影响。NSX的另一项推广策略则为NSX-T，这套NSX的最新升级版本专门面向云原生应用程序——这主要是由于此类应用程序往往匹配非VMware虚拟机管理程序。

如今，VMware公司又通过最新版本让NSX for vSphere与VMware的新语言对接。其中最重要的提升在于添加分布式防火墙，从而实现立足网络第7层发现应用程序背景的能力。另外，新版本也获得了同验证防火墙一道获取远程桌面及应用程序服务器上用户会话的能力，这意味着NSX现在能够了解每位用户的往来流量。

在此次升级中，面向vSphere HTML5客户端的NSX UI插件也顺利实现了与vSphere的契合。这一举措之所以如此重要，是因为其开始将NSX管理工具纳入VMware管理员们最熟悉的vSphere客户端之内。由于VMware公司还滑最终完成HTML 5工具的开发工作，因此其仍与原有基于Flash的vSphere Web客户端相兼容。感兴趣的朋友可以点击此处查看细节信息（英文原文）。

该产品现在还能够在未运行有VMware工具的虚拟机上实施IP地址规则，这一变化将使NSX的实际应用变得更为轻松易行。

VMware公司希望将NSX推向主流的另一大迹象在于全新“升级协调器”的推出，其提供单一门户来简化NSX升级工作的规划与执行。升级协调器能够为所有NSX组件提供完整的系统视图，包括当前版本与目标版本、升级进度表、一键式或自定义升级计划以及前/后检查等。这套方案的出现非常必要，因为NSX 6.2的支持周期将于2018年8月20日正式结束。

虽然XML仍是行业标准，但新增JSON文档格式选项也代表着NSX进一步迈向现代化层面。

最后，感兴趣的朋友可以点击此处查看该公司发布的完整发布说明（英文原文）。