英特尔全面支持中国5G第三阶段技术研发测试，端到端加速5G商用步伐

2018年1月16日，IMT-2020（5G）推进组在京召开会议，正式发布5G技术研发试验第三阶段规范，标志着中国5G技术研发进入系统验证阶段，5G商用全面加速。英特尔全程积极参与中国5G技术研发试验。

2018年1月16日，IMT-2020（5G）推进组在京召开会议，正式发布5G技术研发试验第三阶段规范，标志着中国5G技术研发进入系统验证阶段，5G商用全面加速。英特尔全程积极参与中国5G技术研发试验，在2016年的第一阶段试验中成为唯一受到表彰的芯片厂商，并于2017年9月出色完成第二阶段试验。随着第三阶段试验的正式启动，中国的5G部署即将开启新的篇章，英特尔也将继续与领先的网络设备厂商合作，帮助其基站设备完成基于5G NR标准的IODT和典型业务展示，充分发挥自身从终端、网络到云的5G端到端技术优势，全面支持5G技术研发试验和预商用，从端到端加速中国5G商用步伐。

IMT-2020（5G）推进组向英特尔等5G试验参与企业颁发第三阶段规范

在网络侧，英特尔提供的产品技术及完成的合作试验包括：

· 提供包括SDN/NFV、网络切片、大规模天线、载波聚合等5G无线和网络关键技术，并已在第一阶段试验中完成相关测试。

· 英特尔的MEC相关技术，已用于中国联通面向5G网络的MEC智能场馆解决方案，在上海梅赛德斯奔驰中心实现了部署。

· 敏捷、云就绪的英特尔FlexRAN参考平台，帮助网络设备厂商实现支持SDN/NFV技术的5G无线接入网络产品。

在终端侧，英特尔也实现了产品与合作的重大进展，包括：

· 英特尔无线产品路线图更新。首个支持5G新空口的多模、全频段商用调制解调器XMM 8060已于2017年11月宣布推出，将在2019年中用于商用终端设备。同时，英特尔更新推出新一代LTE调制解调器XMM 7660。

· 英特尔5G移动试验平台（MTP），用于与网络设备厂商的互操作性测试（IODT）中。在第二阶段试验中，已携手爱立信完成异厂商间的基于Pre NR的端到端IODT测试。

· 业界首款支持5G NR的试验平台——第三代英特尔? 5G MTP于去年9月发布，已用于华为与英特尔的基于3GPP标准的5G NR互操作性测试中。

随着5G的蓬勃发展与加速推进，中国已成为5G发展的全球领跑者之一。由IMT-2020（5G）推进组领导实施的5G技术研发试验是中国5G发展进程中的关键环节，旨在为2020年中国5G商用奠定坚实基础。英特尔一直积极与中国政府、机构、运营商和设备商等行业领导者展开全方位合作，并将在第三阶段试验中全力投入，为中国5G技术研发试验的成功助力，支持中国5G商用部署全面提速。