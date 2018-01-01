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2018中国软件产业年会

新闻报道

软件驱动智能——2018年中国软件产业年会盛大召

当今世界科技和产业正呈现新的发展态执和特征，软件驱动下的新技术、新产品、新业态和新模式多点突破。为贯彻十九大报告提出的“加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”的重要精神。

为落实习总书记“推动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施、发展壮大实体经济，一定要把制造业搞好”的重要讲话，中国软件行业协会以“软件，驱动智能的力量”为主题，在2018年1月17日于北京举办了2018中国软件产业年会...详细 »

大会日程
图文直播
[直播员]李超 01-17 15:46
CSDN创始人、董事长蒋涛分享“AI时代的新机遇及新使命”主旨演讲，其中重点列出了AI、区块链、IoT三大领域，而其使命将集中体现在：赋能。在开发者层面，要不断更新自己的知识库，更要具备数字科学的基础，这意味着开发者要实现自我升级，在2-3年中就要重新刷新自身的知识结构。
[直播员]李超 01-17 15:32
2017年中国软件行业优秀工程师颁奖
[直播员]李超 01-17 15:21
2017年中国软件行业优秀企业家颁奖
[直播员]李超 01-17 15:02
广联达科技股份有限公司董事、总裁袁正刚在“数字建筑推动建筑产业转型升级”主旨演讲中，讲到“衣食住行”其中的“住”是数字化转型最不起眼的领域，由于建筑行业一直处于割裂的状态，从设计到施工再到验收，没有一个企业是全程全包的，所以数字化进程相对较慢。但今天数字建筑的实质，就是要将建筑业与数字化实现孪生关系，包括数字3D建模，物理状态监测，完成全过程、全要素、全参与方的数字化转型。
[直播员]李超 01-17 14:44
中软国际IIG集团副总裁樊亚东在年会中做了“共享经济下的软件新生态”主题演讲。分享了共享平台的核心要素，首先要实现快速布局，然后是覆盖领域规模要尽量广，商业模式要灵活，总结成四个字：快（业务上线快）、省（让用户更省心）、好（产品服务更好）、多（生态伙伴更多）。
[直播员]李超 01-17 14:10
中国工程院院士沈昌祥在“科学的网络安全观与可信计算3.0”的主旨报告中，认为安全风险的实质在于人们对IT的认知逻辑存在着局限性，并倡导构建主动免疫的计算架构，其中主要基于可信计算，以密码为基因，对包括身份认证在内的一系列安全手段，实现运算和防护并存的主动免疫体系结构。
[直播员]李超 01-17 11:58
阿里云研究中心主任田丰在“智能产业，战略转型”主题演讲中，重点讲到传统产业面临转型期的困扰，而智能产业必将融入到这些过程中，阿里云认为未来需要重构产业链，打造智能商业=数据技术+网络协同+精准商业的新模式，其中平台的优势将进一步被凸现出来。
[直播员]李超 01-17 11:47
2017年中国最具活力软件园颁奖
[直播员]李超 01-17 11:44
2017年中国最具影响力软件和信息服务企业颁奖。
[直播员]李超 01-17 11:21
战略合作协议签订。
[直播员]李超 01-17 11:06
中国软件行业协会副理事长陈锡民发布中国软件行业诚信倡议 。
[直播员]李超 01-17 11:04
“一带一路”软件与信息技术服务联盟成立仪式
[直播员]李超 01-17 10:36
华中科技大学计算机学院教授金海做“大数据处理的技术挑战及应用”的主旨报告。报告首先提出大数据处理目前面临的主要挑战不在于“大”，而在于时效性问题，而内存计算是解决处理时效性的主要手段，包括新型存储介质的突破，使外部存储速率越来越接近内存的效率，如SCM的出现，让重构虚拟内存结构彻底打破了I/O的瓶颈，因此DRAM+SCM成为最被看好的新结构。
[直播员]李超 01-17 10:16
中国工程院院士倪光南在年会上做了“构建安全可控的信息技术体系”主旨报告，提出不忘“核高基”重大核心理念，以及对wintel体系的核心技术／知识产权引进问题的看法。同时肯定了tpc开源架构的方式，也讲到大型软件方面的主要短板。并重点刨析了发展自主操作系统的重要意义。
[直播员]李超 01-17 09:44
工业和信息化部信息化和软件服务业司司长谢少锋，在“强化创新，推动新时代软件产业高质量发展”的主旨报告中，强调软件人才发展战略的重要性，并指出产业集聚发展态势明显、产业公共服务能力显著增强等现状。同时也指出目前存在“大而不强”的问题，需要在政策、融合等方面寻求进一步突破。
[直播员]李超 01-17 09:29
中国软件行业协会理事长卢山为大会做欢迎致辞，其中讲到软件产业应该更加重视软件定义中的定义环节，努力探索企业在软件应用领域的创新思路。
[直播员]李超 01-17 09:22
大会由中国软件行业协会副理事长兼秘书长吕卫锋担任主持。
[直播员]李超 01-17 09:19
2018中国软件产业年会正式揭幕，现场座无虚席，场面火爆～
[直播员]李超 01-15 16:25
2018中国软件产业年会，即将揭幕～
大会简介

当今世界科技和产业正呈现新的发展状态和特征，软件驱动下的新技术、新产品、新业态和新模式多点突破逐步促使人类的生活、技术创新、产业变革和社会运行模式发生重大变革，软件成为智能变革的重要内在驱动，由此而引发的智能社会初见端倪。

为贯彻十九大报告提出的“加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”的重要精神，落实习总书记“推动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施”、“发展壮大实体经济，一定要把制造业搞好”的重要讲话，促进软件更精准支撑智能社会和实体经济发展，中国软件行业协会以“软件，驱动智能的力量”为主题，定于2018年1月17日在北京举办“2018中国软件产业年会”。

年会聚焦软件支撑智能经济和实体产业发展，就软件如何支撑制造强国、网络强国和数字中国建设等方面，各路专家大咖观点聚汇、前瞻思想交叉激荡，创新成果将影响未来产业发展走势。本次年会必将成为2017年软件领域的收官之作和2018年的开局盛典。

年会将发布软件企业诚信倡议，发布2017年中国软件行业优秀企业家、2017年中国软件行业优秀工程师、2017年中国最具影响力软件和信息服务企业、2017年中国最具活力的软件园、重要合作伙伴签约等重要活动。

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