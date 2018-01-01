当今世界科技和产业正呈现新的发展状态和特征，软件驱动下的新技术、新产品、新业态和新模式多点突破逐步促使人类的生活、技术创新、产业变革和社会运行模式发生重大变革，软件成为智能变革的重要内在驱动，由此而引发的智能社会初见端倪。

为贯彻十九大报告提出的“加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”的重要精神，落实习总书记“推动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施”、“发展壮大实体经济，一定要把制造业搞好”的重要讲话，促进软件更精准支撑智能社会和实体经济发展，中国软件行业协会以“软件，驱动智能的力量”为主题，定于2018年1月17日在北京举办“2018中国软件产业年会”。

年会聚焦软件支撑智能经济和实体产业发展，就软件如何支撑制造强国、网络强国和数字中国建设等方面，各路专家大咖观点聚汇、前瞻思想交叉激荡，创新成果将影响未来产业发展走势。本次年会必将成为2017年软件领域的收官之作和2018年的开局盛典。

年会将发布软件企业诚信倡议，发布2017年中国软件行业优秀企业家、2017年中国软件行业优秀工程师、2017年中国最具影响力软件和信息服务企业、2017年中国最具活力的软件园、重要合作伙伴签约等重要活动。