Mellanox荣膺至顶网2017年度以太网交换机解决方案技术卓越奖

世界领先的高性能计算、数据中心端到端互连方案提供商Mellanox今日宣布, 在日前权威IT媒体——“至顶网” 发布的凌云奖榜单中，Mellanox Spectrum-2荣获 “2017年度以太网交换机解决方案技术卓越奖 “。

至顶网网络频道 01月10日 综合消息： 世界领先的高性能计算、数据中心端到端互连方案提供商Mellanox今日宣布, 在日前权威IT媒体——“至顶网” 发布的凌云奖榜单中，Mellanox Spectrum-2荣获 “2017年度以太网交换机解决方案技术卓越奖 “。

作为中国企业级IT领域的权威奖项，至顶网凌云奖已经连续举办11年。该奖项根据一年来信息技术、数字化技术和智能科技各领域的最新发布，结合业内各方技术专家的专业判断、广大CIO用户的反馈意见共同评定，因此被众多企业IT和商业决策者视为IT采购的重要风向标。Mellanox Spectrum-2开放式以太网交换机芯片凭借其领先的扩展性能、技术创新优势以及在推动企业数字化转型上的贡献，获得了专家评审和用户的一致肯定。

Mellanox Spectrum-2可提供业界领先的以太网互连性能，拥有高达16个400GbE 端口、32个200GbE 端口、64个100GbE端口和128个50GbE 与25GbE 端口，能够实现一系列增强功能，包括提升灵活性和端口密度，从而可以针对云、超大规模、企业级数据中心、大数据、人工智能、金融、存储等多种应用进行优化，构建多个交换平台。

Spectrum-2还创造了数据中心可扩展性的新记录，比市场上友商高出10倍以上，能效可达友商的1.3倍，从而降低数据中心的运营成本。此外，Spectrum-2的可编程能力也达到新水平，并优化了路由功能，皆在构建基于以太网的最高效的计算和存储基础架构。

“随着大数据、人工智能的发展，对高速网络的需求愈加明显，Mellanox发布的开放式以太网交换机解决方案——Spectrum-2，提供了最高200GbE和400GbE的网络接口，性能已达到业界领先水平”，至顶网总经理兼总编辑高飞点评道。“此外，Spectrum-2还提供了出色的可编程能力，让网络灵活性和效率大幅提升，从而为建设未来数据中心平台打开了空间。Mellanox作为卓越的InfiniBand网络厂商，在以太网方面同样表现出了领先的研发和创新实力。”

Mellanox公司亚太及中国区市场开发高级总监宋庆春表示： “感谢至顶网对Mellanox在数据中心互连领域和以太网市场上领导地位的认可。随着人工智能技术的发展和普及，应用性能已成为定义数据中心的关键因素。Mellanox作为数据中心的网络设备提供商，将致力于提供高性能、低功耗、易部署的网络产品和方案，面向未来数据中心建设，与合作伙伴们一起为用户创造更大价值，助力中国企业加速数据化转型。”



