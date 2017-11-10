 天猫精灵CES将发布IoT战略 与MTK合作迎接智能家居爆发

天猫精灵官方微博发布三张海报，针对智能家居连接速度慢、遥控难的问题连发两问，同时称将于1月9日给出答案，暗示CES期间将有涉及智能家居领域的新品发布。

至顶网网络频道 01月08日 综合消息： 天猫精灵官方微博发布三张海报，针对智能家居连接速度慢、遥控难的问题连发两问，同时称将于1月9日给出答案，暗示CES期间将有涉及智能家居领域的新品发布。

这或许意味着在抢下国内智能音箱市场的第一张船票后，天猫精灵将着手解决智能家居使用过程中的痛点，从而带动整个智能家居行业的发展。

依据此前有媒体收到的邀请函显示，1月9日，阿里巴巴人工智能实验室将在CES展览中心举办一场IoT战略发布会，出席方有阿里巴巴人工智能实验室负责人浅雪、联发科副总裁游人杰及国际蓝牙组织协会的相关负责人。

天猫精灵是中文语音交互领域最领先的智能音箱产品，此前与联发科曾多次合作。作为全球芯片产业巨头，联发科也为天猫精灵提供了适应语音交互的高性能芯片，双方此次合作，很可能将从芯片层面提供新的解决方案，而蓝牙技术协会全球副总裁ken kolderup的参与，不仅意味着这一解决方案或许使用了蓝牙技术，也意味着SIG非常重视这一战略发布，对天猫精灵推动中国乃至全球智联网产业的发展寄予厚望。

这同时意味着作为国内语音市场领跑者的天猫精灵，将首次深入到智能家居市场的连接生态整合中。众所周知，目前IoT行业的现状之一是连接协议和接口标准不统一，导致不同设备之间无法互联互通。导致用户在使用智能家居产品时，常常会遇到几台设备直接无法连通使用，匹配时间过长等问题，并且每台智能设备都拥有自己独立的控制设备或APP，用户的集中遥控链路也非常长。

智联网语音控制中心——智能音箱的出现在某种程度上打破了这一现状，用户通过发布语音指令，就能操控智能设备。但目前来看，这只是解决了第一步的连接问题，如何扩展可连接的设备数，提高连接速度和稳定性是下一步急需解决的问题。

有业内人士分析，三方此时在CES上的牵手，很有可能会深入性的解决上述问题。不过也有分析人士认为，三者在智联网产业链上协作已久，或将共同发布全新的智能家居产品。

具体答案还要等到1月9日揭晓。