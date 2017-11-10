2018年的10大网络预测

2018年将成为网络领域的多事之秋。像软件定义广域网（SD-WAN）这样的软件定义技术正在形成，能够为厂商和解决方案提供商提供巨大机会，并获得良好的经常性收入，同时在更具有粘性的客户中获得更多销售量。

至顶网网络频道 01月08日 编译：

未来的一年

2018年将成为网络领域的多事之秋。像软件定义广域网（SD-WAN）这样的软件定义技术正在形成，能够为厂商和解决方案提供商提供巨大机会，并获得良好的经常性收入，同时在更具有粘性的客户中获得更多销售量。

企业中发生的一些变化，也要求老牌厂商不仅要调整他们的产品和服务战略，还有他们的管理团队，以便更高效率地把握瞬息万变的市场机遇。

在网络领域中特别是网络安全，也将随着物联网、虚拟现实和增强现实成为市场最突出的一部分而发生变化。

SD-WAN战场

2017年电信和网络巨头纷纷加入SD-WAN这个炙手可热的市场，而2018年这将成为市场主要参与者之间争夺的一块领地。SD-WAN旨在通过软件而不是昂贵的、专有的硬件来改善企业和分支机构之间的网络。解决方案提供商们知道他们需要加入SD-WAN以保持与客户的关系。

此外，Comcast、Windstream、AT&T、CenturyLink和中国电信等企业都在2017年推出了SD-WAN产品。另外，思科和VMware在2017年进行了两笔针对SD-WAN的大规模收购，思科收购了Viptella，VMware收购了VeloCloud，这也让这两家IT巨头之间的竞争更为激烈了。此外，Riverbed收购了Xirrus和Aerohive，并在2017年底发布了SD-WAN产品。

思科管理团队继续变动

思科当然已经认识到，必须变革以保住自己在网络市场中的主导地位，因此思科开始强调以订阅的方式交付软件。思科公司首席执行官Chuck Robbins已经担任CEO有两年多时间，将继续把自己的管理团队朝着这个方向发展，包括聘请高管，专注于软件和经常性收入。

越来越多的解决方案提供商开始MSP实践

网络业务的未来显然是建立在软件定义、基于意图、以订阅方式售卖的系统上。对于解决方案提供商来说，这将是一个挑战。那些售卖昂贵的、高利润的专有硬件的日子即将结束。但是，作为管理服务提供商还是有很多机会的，售卖围绕软件定义、基于订阅的网络解决方案的完整生命周期服务。对于这些解决方案提供商来说，经常性收入的模式将提供更多稳定性，并且有机会在客户之间更快速地移动，从而提高销量。

虚拟现实、物联网推动对自动网络管理的需求

物联网设备和虚拟现实的爆炸式增长可以帮助企业组织迅速克服无法扩展其网络技术或者确保网络性能的问题。为了将这些技术带入企业中，企业必须了解这些技术会给整个企业和分支机构的网络和计算资源带来怎样的影响。利用软件定义解决方案和服务实现网络现代化，这是在这个领域取得成功的关键，而且很多人会选择由管理服务提供商提供的管理服务。

厂商们全新投入人工智能和机器学习

2018年也许是主流厂商的人工智能和机器学习战略开始取得成果的一年。目前，厂商们知道人工智能和机器学习是自动化网络运营、提高效率和成本效益的关键。与SD-WAN一样，2017年我们将看到有多家主流厂商开始利用人工智能。HPE子公司Aruba将利用人工智能来更好地保护网络。Juniper Networks收购Cyphort也是因为同样的目的。思科通过收购Perpica和MindMeld加大对人工智能和机器学习的投入力度，发布了新的机器学习和人工智能支撑的服务，包括Spark Assistant。

机器学习和人工智能推动网络安全发展

有这么多的网络厂商努力将人为因素从网络管理和维护中解放出来，网络安全的责任将越来越多地落在机器学习和人工智能系统上，可以持续地发现漏洞和不间断地防御潜在威胁。Riverbed公司高级主管这样表示，人类正在网络安全方面加强努力，但是机器学习和人工智能将实际上完成了这些工作，更快速地识别和减轻威胁，比现有的方法更加有效。

Extreme Networks加入大联盟

由思科长期主导的网络市场将会在2018年迎来另一个主要角色。Extreme Networks在2017年加入企业网络市场成为一个重要竞争者，随着收购Avaya的网络资产和博科的数据中心业务，现在Extreme Networks拥有自己历史上最大规模的网络产品组合，并且Extreme Networks公开表示要从思科和HPE Aruba那里争取市场份额。

另外，Extreme Networks更新的产品组合和新的合作伙伴计划让解决方案提供商愿意与其合作，Extreme Networks表示，在端到端数据中心和网络产品服务方面，Extreme Networks是取代思科的唯一选择。

服务提供商成为IT主引擎

服务提供商能够很好提供物联网所依赖的技术和服务。据估计，到2020年全球将会有300亿个设备在使用，这些设备都需要连接到互联网、被管理和确保其安全。服务提供商拥有企业所需的连接性、移动服务、带宽和网络基础设施。服务提供商还将成为管理物联网连接的主要角色。

客户需求将显著提升基于意图的网络发展

传统网络依赖于昂贵的专有硬件，并且可能在企业中存在位置不一致的情况。据Riverbed称，这种不一致性可能会对企业应用和服务的感知和使用产生负面影响，让企业很难从其中获得价值。软件定义、基于意图或者基于结果的网络（例如思科、VeloCloud等厂商的系统）让企业组织能够无缝地选择合适的网络路径，为网络流量分配所需的优先级，并确保所有位置的网络健康。

思科Network Intuitive Platform抢占市场份额

软件、交换机和安全产品套件进一步渗透到主流市场，所有迹象都表明思科的Network Intuitive Platform将在未来一年中抢占市场份额。这款基于意图的系统可以预测行动，阻止安全威胁，不断发展和学习。仅仅在一个季度的时间内，思科的Catalyst 9000交换机家族（思科基于意图战略的基石）就赢得了超过1100个用户。该战略对于思科转向更现代的技术销售和交付来说是一个重要的转折点。

在至少两年之间中，思科来自软件和订阅的收入就从19亿美元增加到了45亿美元。Robbins表示：“今天我们正在将订阅模式带入我们的核心网络产品组合中。”