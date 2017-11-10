华为模块化机房解决方案高效支撑益阳政务云建设

近年来，国家大力鼓励并倡导各地市政务电子化，将“云”引入政务业务，从而打造政务云，提高政务水平，以更好的服务广大人民群众。湖南省电子政务云的成功建设为湖南省各个地市起到了一个良好的带头示范作用。

益阳为湖南省地级市，位于长江中下游平原的洞庭湖南岸，是环洞庭湖生态经济圈核心城市之一，也是长株潭3+5城市核心之一，先后获得省级园林城市，国家森林城市，国家卫生城市，是湖南省历史文化名城。近年来，益阳市政府提出了建设“大益阳”城市圈的指导思想。为了更好地满足益阳市快速发展的需求，打造益阳政务云，提高政府的政务效率就成为了益阳电子政务办的首要任务。

通过详细的市场调研和与专家的深入交流，益阳电子政务办发现，想要让基于电子政务云的业务快速上线，一方面在于应用层面，另一方面在于支撑政务云的数据中心机房建设的快速交付及简化运维能力。

华为作为全球领先的ICT解决方案提供商，积极投身打造全方位的ICT整体解决方案，数据中心机房的建设方面，特别是华为的整体模块化机房建设方案，在大型电子政务、安全生产、金融行业等各类大型数据中心建设方面都有广泛的应用。

模块化，平滑扩容，快速交付

益阳电子政务云的数据中心机房采用了华为FM2000模块化数据中心解决方案，即IT机柜采用微模块的部署方式。在一期部署过程中，客户根据当前业务需求选择了4个微模块，后续还可根据需求变化灵活扩机柜容量，并且扩容期间不会影响现有业务，即保证业务不中断。

为了保证机房快速交付，缩短交付周期，华为提供的交付方案采用了非架空地方的方式，将机柜在水泥地面上进行部署，仅用2周时间就完成了整个机房的交付，远远小于传统的2个月的交付周期。

节能省电，避免热点故障

数据中心机房采用模块化设计理念——机柜采用密闭冷通道部署，实现冷热气流隔离；配电采用高效的模块化UPS5000不间断电源系统，实现高可靠的双活配电架构；制冷采用近端制冷的行级精密空调，提高节能效果的同时，保证整个数据中心避免出现传统机房常见的“热点”故障；并可实现全年PUE值不高于1.5。同时，通过配置动态的PUE实时监控组件，可实时监控数据中心的PUE运行状态，并可根据历史PUE值提供给运维人员PUE优化建议。

智能管理，简化运维

华为模块化数据中心FM2000解决方案内置了NetEco智能动环系统，能实时监控数据中心的运行状态，并能通过高效的专家算法软件系统，对整个机房进行实时的监控，还能根据运维人员的习惯要求要求，对运行状态进行处理和告警。

模块化数据中心的快速成功交付，为益阳电子政务云建设提供了坚实的基础，保证了益阳电子政务云系统的快速上线，等到了各级领导的认可。该项目的主要领导甚至主动提出在益阳市举办华为模块化机房的建设经验分享会，在益阳大力推广华为模块化机房方案。