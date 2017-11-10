下一代互联网国家工程中心主任刘东出任全球IPv6论坛副主席

日前，IPv6产业影响力最大、范围最广的非营利性国际组织全球IPv6论坛（IPv6 Forum）正式宣布，天地互连董事长、下一代互联网国家工程中心主任刘东从2018年起出任全球IPv6论坛副主席，负责IPv6的全球推广和标准指导等工作。

日前，IPv6产业影响力最大、范围最广的非营利性国际组织全球IPv6论坛（IPv6 Forum）正式宣布，天地互连董事长、下一代互联网国家工程中心主任刘东从2018年起出任全球IPv6论坛副主席，负责IPv6的全球推广和标准指导等工作。这是该组织自1999年成立以来首次由中国人担纲副主席，无疑将为我国大规模部署下一代互联网再添助力。

全球IPv6论坛副主席、下一代互联网国家工程中心主任刘东

全球IPv6论坛是1999年7月17日在欧洲发起成立的国际技术和产业联盟，致力于在全球范围内推动IPv6发展，是IPv6业界影响力最大、范围最广的非营利性国际组织。论坛与IETF紧密合作，为促进IPv6的实际部署提供运营性的指导标准。通过建立完善安全的下一代互联网，使全世界人民有机会公平接入，拥抱新知识和新技术，并以此作为论坛对全球的社会责任。全球IPv6论坛已在美国、加拿大、澳大利亚、巴西等全球超过70个国家和地区设立了分支机构，在推动全球IPv6发展等方面做出了巨大贡献。

刘东副主席在采访中表示，作为互联网大国，推动IPv6下一代互联网大规模部署已经成为我国迈向网络强国的重要举措之一，将对我国网络空间发展带来一系列深刻的影响。随着2017年底中共中央办公厅、国务院办公厅印发《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》，我国进入IPv6全面发展的关键时期，未来将在世界下一代互联网领域承担更重要的责任。

刘东本次当选全球IPv6论坛副主席，一方面是对刘东及其团队于过去十几年中在IPv6领域做出的诸多贡献的肯定，包括参与IPv6相关标准制定、承建并运营全球三大IPv6测试实验室之一的全球IPv6测试中心、带领团队发起并推进IPv6根服务器系统研究等等。另一方面，则是IPv6国际社群对我国下一代互联网发展的肯定。全球IPv6论坛主席Latif Ladid表示，在IPv6下一代互联网全面发展过程中，中国将起到尤为重要的领导作用，刘东副主席的当选将加速全球共同迈入IPv6时代。

据了解，为助力全面推进下一代互联网规模部署，下一代互联网国家工程中心将联合全球IPv6论坛于2018年4月举办“全球IPv6下一代互联网高峰会议暨互联网基础设施论坛”，邀请下一代互联网领域的全球顶尖专家及业界领先企业，全面展示下一代互联网建设及应用成果，深度交流和探讨各国协作，共同推进全球下一代互联网发展。