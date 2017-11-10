5G在2018年国际消费电子展上唱主角 不久将开始实际部署

等到2018年国际消费电子展（CES）结束的时候，大家可能会经常听到“5G”（第五代）这个词，可能会让人觉得新一代的高速无线服务已经来临了。

等到2018年国际消费电子展（CES）结束的时候，大家可能会经常听到“5G”（第五代）这个词，可能会让人觉得新一代的高速无线服务已经来临了。

5G处于迅速发展之中，但我们也不要忘乎所以。 5G是第五代移动通信技术，也是4G之后的延伸。 5G的速度和覆盖率都将优于4G，而且可能会成为有线和电信提供商服务的竞争对手。5G的低延迟无线速度可达到1 GB / s（每秒千兆单元）。有了这样的快速连接，许多业务应用程序和更智能的物联网部署都成为可能。

在2017年国际消费电子展上，5G曾是个热闹的话题。而在今年的国际消费电子展上，几个有分量的发言将介绍5G将如何改造各个行业以及5G将如何成为智能家庭、商业自动驾驶等应用的使能手段。

5G的前景一片辉煌。具体有如下几个方面：

AT＆T（美国电话电报公司）在2018年底前将在12个市场提供5G服务，更重要的是，AT＆T公司的焦点是具体的使用案例。 全球投资公司Jefferies的分析师Scott Goldman指：

在5G方面，AT＆T管理层似乎与Verizon的看法不同。AT＆T认为，5G技术更多的是低延迟而不是速度，而Verizon的焦点似乎是追求地理覆盖范围，而AT＆T则更侧重于具体的使用案例。有关的例子包括虚拟现实、自动驾驶汽车和垂直专用解决方案。AT＆T将在2018年底前在12个市场上提供5G，到2019年中会将光纤拉到82的都市。

Verizon计划从2018年开始大举推出5G，与有线电视公司正面交锋。 Verizon的5G目标首先是住宅，然后是业务和物联网。

5G标准整体颇佳，与供应商生态系统有很好的融合，如高通、英特尔、爱立信以及其他各厂商产品。

诚如CNET所指出的（https://www.cnet.com/news/12-questions-that- ces-2018-needs-to-answer/），目前还不清楚有多少硬件能在2018年支持5G。时间表历来都是个和稀泥的东西。在CES上宣布推出的产品并不意味最终会上架或在近期内会上架。

这地方的另外一个问题是，有些阵营滥用5G这个词，他们的5G更像是增强型4G。Chris Duckett最近在我们的2018展望文章里指出：

下一代移动通信正在缓慢地形成，名为5G。但其实大家的共识也仅止于5G这个词，别的都是浮云。

问题在于5G并没有一个确切的定义，这意味着某些电信商大有可能在一些比LTE快一点的连接上贴个5G的标签。

尽管如此，5G将有助于延长物联网设备的电池寿命，还有，5G可令在网络边缘实现更多的分析。 5G对于分析以及物联网领域的延迟来说将是个福音。

像所有的技术转型一样，5G的推出可能有点复杂。 IHS Markit在其2018年趋势展望一文中指出：

5G全面采用和部署的路线颇为复杂，移动网络运营商、基础设施提供商、设备制造商和最终用户都面临新的机遇和挑战。LTE之后的下一代蜂窝技术5G代表了移动语音和宽带以外的传统蜂窝技术使用案例的巨大扩展，这些包括了众多的物联网和关键任务应用等等。

5G时间表可用下图表示：

我们将在2018年CES上不停地听到有关5G影响的说法，包括以下几点：

· 物联网在较艰难的地方作用更大了，并且将实现更多的自动化。

· 低功耗无线接入将成为物联网和传感器的使能技术。

· 各行业可能会在私人LTE网络里使用新的标准。这一类的私人LTE网络对于石油和天然气等工业客户来说至关重要。

· 个性化和边缘情报。

虽然5G部署将会弥漫到更多的视频消费和娱乐领域，但赚钱可能还是完全靠商业应用。 2018年国际消费电子展很可能是大谈5G的第二波，而接下来的2019年及2020年才会是真正的部署和实际使用案列。