获得多项第一 看华为云私有云解决方案如何冲上云霄

10年间，华为云计算“静水潜流”，要说公有云做到全球5朵云之一也许还有几年的时间要走，不过如今华为在私有云领域的成绩已卓有成效。

华为成立云BU宣布投入公有云的时间是在2017年3月，虽然看起来时间并不长，但是华为投入云计算的时间却已经有10年。2007年，华为就成立了聚焦云计算的虚拟化研究部，开始投入云计算相关研究。10年间，华为云计算“静水潜流”，要说公有云做到全球5朵云之一也许还有几年的时间要走，不过如今华为在私有云领域的成绩已卓有成效。

华为云私有云解决方案已经获得广大用户认可，截至目前，华为云FusionCloud私有云解决方案已经服务于全球144个国家和地区超过4000家客户，在网运行包括超过300万台虚拟机、110万桌面云用户，分别在政务云、金融、制造以及运营商市场获得突破。

华为云私有云解决方案“四大金刚”冲上云霄

整体上看，华为云私有云解决方案共涵盖四大解决方案，包括FusionSphere虚拟化解决方案、FusionAccess桌面云解决方案、FusionInsight大数据解决方案，以及FusionCloud私有云解决方案。2017年，华为虚拟化、桌面云、大数据、政务云在中国区均取得了良好的市场格局和第三方分析机构的领先排名。

IDC的报告显示，华为位居中国大数据市场领导者第一（IDC MarketScape：中国大数据管理平台厂商评估，2017）、华为稳居中国桌面虚拟化市场第一（IDC PRC VCC Software Tracker 2017H1）、中国服务器虚拟化市场华为在中国厂商中同样取得第一（IDC PRC SDC Software Tracker 2017H1）。此外，华为FusionInsight还进入了Gartner大数据DMSA魔力四象限，而华为云NFVI解决方案被GlobalData评为全球NFVI解决方案综合实力领导者。

华为IT云计算与大数据平台产品线总裁马力

取得这样的成绩代表着华为云私有云解决方案的创新与实力，华为IT云计算与大数据平台产品线总裁马力用“极致性能（Fast）、统一体验（Unified）、智能分析（Smart）、敏捷创新（Innovation）”来形容华为私有云的特点。

在性能上，FusionCloud基于软硬件协同的云服务堆栈优化（裸金属自动部署、异构计算（GPU+CPU）、SAP HANA云主机、全闪存的STaaS存储服务等）能够助力用户关键业务云化。马力以香港HKT的客户案例举例，FusionCloud裸金属服务实现了HKT核心业务上云，利用30多个物理机节点就支持了200万用户的业务计费。

在智能分析上，2017年9月，华为在全联接大会上重磅发布了企业智能（Enterprise Intelligence，简称EI），利用此能力，华为能够帮助客户将采集的数据进行智能分析并变成智慧决策、提升效率。

在创新上，以FusionInsight来说，其核心竞争力就主要在于技术创新，拥有350多项专利技术，其中多项业界领先和独创技术，如100%兼容标准SQL、统一数据格式CarbonData、实时决策引擎RTD、图分析引擎EYWA等。马力还强调了FusionStage的创新之处，其以容器和微服务，构筑了企业业务创新的生态环境。

统一体验则代表了华为云的设计研发和管理准则，这也是接下来要谈的重点，尤其是面对客户的混合云部署需求。

华为EBG中国区IT解决方案销售部部长张英梗

所以基于此，华为云私有云解决方案取得了不俗的市场成绩，赢得行业用户认可。以政务云来说，2017年华为云政务云解决方案在国内从现有能力、未来战略和市场表现三个维度均排名第一。华为EBG中国区IT解决方案销售部部长张英梗表示，“华为在中国已经建设覆盖超过200个城市，实现总计260多个政务云案例。”他进一步强调，2017年华为EBG中国区私有云预计将持续强劲增长。

云上云下一致体验，助力企业企业跨云扩展

公有云、私有云架构归一，这是华为云强调的一致体验特性。马力将其总结为，统一生态、统一API、统一服务、统一架构，用户体验一致，从而轻松实现应用跨云部署和迁移。

另一层面来说，混合云是较多大中型企业选择上云的部署要求，马力表示，“华为云混合云解决方案是一种能力，这个能力能够实现线上线下平滑的共享，从资源共享、数据共享，到管理拉通，华为能够在三个层面实现混合云的能力。”

对于客户来说，无论在私有云还是在公有云上，能够实现对资源无感知，对业务和数据实现最佳的线上、线下分布，在管理上能够实现统一的监控纳管和统一的服务自动申请发放等。

马力进一步强调了华为云FusionBridge混合云解决方案，他以智利Entel客户举例，利用FusionBridge，Entel Secure Cloud实现了Entel和AWS的混合部署，在黑色星期五抢购过程当中，通过部署混合云，支撑了Entel弹性业务的拓展。

联合创新，打造繁荣生态

因为私有云面向不同行业用户，华为有一个理念，即用云去适配企业而不是让企业去适配云，在此方面，华为做的是用生态合作满足不同行业客户的用云需求。据介绍，华为已经与各行业的超过300家ISV、500多家技术合作伙伴构建了繁荣的行业应用生态，使得华为云能够更加深入行业，打造一系列行业场景化云计算解决方案，覆盖运营商、政府、公共安全、金融、制造等行业。

华为还通过不断和合作伙伴进行联合创新去面向行业客户解决其商业和业务问题，马力强调，2018年华为也计划将诸多优秀的私有云联合创新方案向全球推广。