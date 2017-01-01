看华为新型智慧城市的演进

智慧城市是一项复杂的工程，由于技术复杂、建设周期长等原因，被认为是巨系统，只有那些历史悠久、积累精深的企业方能染指——在智慧城市发展之初，这几乎被认为是“准入证”。

史无前例的城市化进程，不止是当下中国的发展常态，事实上也在全球同步演绎着。

据相关预测，到2050年全球将有超过四分之三的人口居住在城市，而且这种迁徙还会不断加剧。

问题是，即便以目前的情况来看，绝大多数的城市都不堪重负，资源短缺、环境恶化、交通拥堵、治安恶化等实际问题，我们已经屡见不鲜。

倘若再不做出改变，我们简直不敢想象届时的情景。于是，在当下科技高速发展的情况下，建设智慧城市就成为不可逆转的时代洪流。

打造城市神经系统

智慧城市是一项复杂的工程，由于技术复杂、建设周期长等原因，被认为是巨系统，只有那些历史悠久、积累精深的企业方能染指——在智慧城市发展之初，这几乎被认为是“准入证”。

在多年前华为涉入智慧城市领域时，曾经有人认为一家“卖盒子”的企业，无论如何是没有办法搞定智慧城市这样的复杂工程。

几年的时间过去了，华为不仅“上了道”，成为圈内的领导厂商之一，还通过自身的不断实践，创造性地提出很多智慧城市的建设和发展理念，譬如最近的“打造智慧城市神经系统”。从此，智慧城市不再是冰冷机器加上无序数据的生硬组合，它开始变得有血有肉起来。

专家们发现，当以有机的生命体来审视城市，并处理预见问题、协调配合、优化资源等智慧城市的服务需求，才能够真正得到全方位的响应，智慧城市的建设思路也由此豁然开朗。

在前不久举办的第十九届高交会上，华为的展台一如既往地出现在智慧城市专馆。通常来说，由于内容阳春白雪、形式平淡枯燥，类似的展示一般吸引不了多少观众。

不过华为的智慧城市展示从来都是例外：展台前熙熙攘攘，人头攒动。

参观者只需通过人脸识别申领一张卡片，就可以实景化、沉浸式地体验华为智慧城市在城市治理、民生服务、产业发展等方面带来的巨大提升，人们无不期待数字化红利在城市里的全面绽放。

华为EBG中国区智慧城市首席专家洪小舟明确表示，在智慧城市建设领域，华为的战略定位是打造城市神经系统，实现万物感知-万物联接-万物智能，助力城市的数字化转型。

智慧城市神经系统，不仅包含城市大脑，还需要从大脑到末梢的神经网络。从前端感知、信息传送、大脑分析决策，再到反馈指令、完成行动，需要一个完整的神经网络来实现闭环。

通过各种创新和领先的技术，依托丰富的智慧城市建设实践和服务能力，华为致力于打造智慧城市的神经系统，并以开放的平台聚合合作伙伴，共同提供创新的智慧城市整体解决方案。

通过各种创新和领先的技术，依托丰富的智慧城市建设实践和服务能力，华为致力于打造智慧城市的神经系统，并以开放的平台聚合合作伙伴，共同提供创新的智慧城市整体解决方案。

与此同时，作为一个有机的生命体，新型智慧城市还具有自我学习、不断成长的能力，这就要依赖大数据、人工智能等新技术的充分运用，智慧城市神经系统也将由此不断完善与发展。

““智慧城市的建设并非一蹴而就可成，这是一个没有终点的工作，是一个循序渐进的过程。”洪小舟表示。智慧城市，仍在进化。

“平台+生态”双轮驱动

在智慧城市领域，华为是全球为数不多的能够提供ICT全产品链交付能力的企业之一。更重要的是，华为的理念和技术仍在不断迭代演讲，这也使得她成为中国乃至全球诸多城市智慧化的优先选择。

目前，华为已经帮助40多个国家建设了120多个智慧城市。仅在2017年，华为在中国就参与了48个智慧城市项目的建设，并与80个城市签署了智慧城市战略合作协议。

在高交会期间的2017亚太智慧城市发展高峰论坛上，凭借卓越的表现，华为获得了2017中国智慧城市生态圈建设杰出贡献奖、亚太区领军智慧城市服务商等9项大奖。华为的伙伴们同样在本次论坛中斩获颇丰，整个生态呈现出上佳的发展势头。

华为EBG中国区智慧城市业务部总裁张延德指出，智慧城市一方面为人们创造美好生活的发展愿景，另一方面也是增强城市核心竞争力、不断推动城市向高阶发展的精准切入点。

纵观人类历史，伟大的集聚场所从来都发挥了技术的极限，智慧城市也不例外。云计算、大数据、物联网、人工智能等技术，已经被引入到新型智慧城市的范畴内。

张延德表示，华为提出“智慧城市神经系统”，是希望联合生态伙伴和产业内各种力量，共同深入挖掘以上各种技术的潜力，为人类城市设计出全新的发展方式。

对于日渐受到“城市病”困扰的地区来说，通过技术加以改造的新型智慧城市，无疑是重新回归到平衡状态的诱人愿景。

善政、惠民、兴业，一直是华为智慧城市的发展目标。张延德表示，智慧城市的建设不是独角戏，通过平台开放能力，华为聚合诸多实力型合作伙伴，共同提供创新的智慧城市整体解决方案。

在智慧城市的拓进中，华为始终坚持“平台+生态”的做法。目前，华为的智慧城市生态圈中已经汇聚了各种能力和特长不同的合作伙伴，共同推进智慧城市的发展。

在生态方面，华为倡导的智慧城市生态圈不仅是技术和解决方案的生态圈，还将智慧城市建设所需要的投融资、产业规划、产业发展、城市运营、集成等要素全盘纳入进来。

多年来的产业型智慧城市建设中，华为已经获得了非常宝贵和成功的实践经验，对新型智慧城市的理解也更加深刻。通过带动经济发展和产业升级，华为将致力于让政府、企业和市民更多受益。

集大成者得智慧

华为在新型智慧城市建设方面的巨大进展，已经得到了全球业界的高度认可。从去年到今年，从巴塞罗那智慧城市博览会到达沃斯世界经济论坛，华为参与建设的敦煌、潍坊等案例，均成功入选和获奖。

华为EBG中国区副总裁杨萍认为，智慧城市理应是一个能够自我造血、自我演进的有机体，这就必然涉及到如何把智慧城市和当地产业规划紧紧结合在一起，或者把当地产业规划融合到智慧城市中。

近几年经过在智慧城市领域的探索和实践，华为充分认识到跨界融合在智慧城市建设中发挥的重大作用，这已经成为智慧城市产业未来发展的趋势和主要模式。

以潍坊为例，华为携手合作伙伴在潍坊建立了华为潍坊城市物联网产业联盟，到目前为止已经聚集了50多家企业，业务范围覆盖水务、农业、水务、养老等诸多领域，跨界融合的良好效应已经初步显示出来，未来有望实现百亿元的产业规模。

作为新型智慧城市发展的基础和引擎，华为的平台和全联接能力已经成为衡量城市智慧化水平的核心要素。杨萍表示，华为将继续聚焦在智慧城市的核心和难点技术，发挥华为在人才、研发、资金以及全球化资源布局等方面的独有优势，使能伙伴、赋能城市。

通过数据整合和业务融合，新型智慧城市将实现对城市的全面感知、信息的交叉互联、问题的及时响应、跨部门的高效协同，以及对城市规划和发展的科学决策，为管理者打造基于城市数据的全新管理体系。

智慧城市神经系统，是华为建设理念的最新演进。就像不同的神经系统造就了人们不同的性格，不同的城市神经系统代表着不同城市的定位，城市特质、产业特色等均应涵盖其中。

智慧城市建设是一件系统性的长期工作，更是城市面对新时期发展命题的战略选择和必由之路。从“让城市更智慧”，到”打造智慧城市神经系统"，华为理念的升级表明了它对未来城市发展趋势的前瞻性洞察。

“一云、二网、三平台”是华为打造智慧城市神经系统的关键所在。作为全球领先的ICT解决方案供应商，华为聚焦智慧城市所涉及到的ICT基础设施的方方面面，与平台生态企业实现能力互补，提供了创新和领先的智慧城市解决方案。

“不谋万世者，不足谋一时；不谋全局者，不足谋一域。”从全局出发，高瞻远瞩地为城市确定原则性的方向，是华为提供给新型智慧城市发展、建设和运营的必要保障。

华为，用“智慧”照亮现代城市。